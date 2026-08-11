MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

O Ses Türkiye 2016 şampiyonu Emre Sertkaya'nın tarzı gündemde! Görenler tanıyamadı

O Ses Türkiye'de 2016 yılının birincisi olan Emre Sertkaya son haliyle yine gündeme geldi. Bir süredir Paris'te yaşayan Sertkaya bir süre önce baba oldu. Kızına şarkı söylediği anları paylaşan Emre Sertkaya'nın giyim tarzı X'te konuşuldu.

O Ses Türkiye 2016 şampiyonu Emre Sertkaya'nın tarzı gündemde! Görenler tanıyamadı

2016 yılında O Ses Türkiye'de Gökhan ve Hakan Özoğuz'un takımında yarışarak birinci olan Emre Sertkaya son haliyle X'in gündeminde. Bir süre önce Türkiye'yi terk ederek Fransa'ya yerleşen Emre Sertkaya burada müzik çalışmalarına devam ediyor.

O Ses Türkiye 2016 şampiyonu Emre Sertkaya nın tarzı gündemde! Görenler tanıyamadı 1

O Ses Türkiye'nin şampiyonlarından Emre Sertkaya kısa süre önce de baba olduğunu duyurdu. Özel hayatına dair çok detay paylaşmayan ünlü isim kızına şarkı söylediği anları yayınladı. Ancak bu anlardan ziyade Emre Sertkaya'nın değişimi ve tarzı konuşuldu.

O Ses Türkiye 2016 şampiyonu Emre Sertkaya nın tarzı gündemde! Görenler tanıyamadı 2

Sertkaya'nın, paylaştığı videoda giydiği askılı bluz ve taktığı takılar olay oldu. Emre Sertkaya'nın son haline "Ya sana ne olmuş", "Abi acil tarzını değiştir", "Bu ne hal" yorumları geldi.

O Ses Türkiye 2016 şampiyonu Emre Sertkaya nın tarzı gündemde! Görenler tanıyamadı 3

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çekimler bitti! 2 Aile Arasında ne zaman?Çekimler bitti! 2 Aile Arasında ne zaman?
Kadir Ezildi'nin annesine tepki: "Niye ağlıyorsun?"Kadir Ezildi'nin annesine tepki: "Niye ağlıyorsun?"
Anahtar Kelimeler:
O Ses Türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"Terörsüz Türkiye"de tarihi gün

"Terörsüz Türkiye"de tarihi gün

Terörsüz Türkiye yasası kabul edildi! İşte partilere göre oylama sonuçları

Terörsüz Türkiye yasası kabul edildi! İşte partilere göre oylama sonuçları

Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Alacaklarını bile bırakıp gidiyor

Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Alacaklarını bile bırakıp gidiyor

Deniz Seki evinde düşerek yaralandı! Sağlık durumuyla ilgili açıklama

Deniz Seki evinde düşerek yaralandı! Sağlık durumuyla ilgili açıklama

100 bin TL maaşa çalışan bulamadı: İlan vermediği yer kalmadı

100 bin TL maaşa çalışan bulamadı: İlan vermediği yer kalmadı

Türk CEO'ya dudak uçuklatan zam! Maaşı yüzde 550 artacak

Türk CEO'ya dudak uçuklatan zam! Maaşı yüzde 550 artacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.