O Ses Türkiye 2016 şampiyonu Emre Sertkaya'nın tarzı gündemde! Görenler tanıyamadı

2016 yılında O Ses Türkiye'de Gökhan ve Hakan Özoğuz'un takımında yarışarak birinci olan Emre Sertkaya son haliyle X'in gündeminde. Bir süre önce Türkiye'yi terk ederek Fransa'ya yerleşen Emre Sertkaya burada müzik çalışmalarına devam ediyor.

O Ses Türkiye'nin şampiyonlarından Emre Sertkaya kısa süre önce de baba olduğunu duyurdu. Özel hayatına dair çok detay paylaşmayan ünlü isim kızına şarkı söylediği anları yayınladı. Ancak bu anlardan ziyade Emre Sertkaya'nın değişimi ve tarzı konuşuldu.

Sertkaya'nın, paylaştığı videoda giydiği askılı bluz ve taktığı takılar olay oldu. Emre Sertkaya'nın son haline "Ya sana ne olmuş", "Abi acil tarzını değiştir", "Bu ne hal" yorumları geldi.