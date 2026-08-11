Seda Sayan'dan Kadir Ezildi'nin annesine tepki: Aile apartmanında oturuyorsunuz

Seda Sayan, Kafa TV’de yayınlanan “Seda Sayan ile Bacıların Bacısı” programında bu hafta erkek annelerini masaya yatırdı. Sayan, Kadir Ezildi’nin annesinin o anları da pas geçmedi.

Kadir Ezildi’nin annesinin, oğlu evlendikten sonra boş kalan odasına bakıp ağlamasını değerlendiren Seda Sayan, bu durumu oldukça garipsediğini dile getirdi.

Sayan, yaşanan bu duygusal tepkinin kendisine fazla geldiğini söyledi. Seda Sayan, “Kadir Ezildi’nin annesini de çok seviyorum, kulakları çınlasın. Kadir Ezildi’yi de çok severim, çok can çocuktur. Ama annesinin o boş odaya bakıp ağlamasını inanılmaz yadırgadım. Niye ağlıyorsun? Zaten alt kata taşındı be, zaten aile apartmanında oturuyorsunuz. Ona rağmen boş odaya bakıp ağladı kadın ya! Erkek anneleri oğullarından bir türlü ayrılamıyorlar.” sözleriyle düşüncelerini açıkça ifade etti.

KADİR EZİLDİ PAYLAŞMIŞTI

Kadir Ezildi'nin kardeşi Kerem Ezildi'nin düğününün ardından evde boş kalan odayı gören anne Ümran Kaplan hıçkırarak ağlamıştı. Kadir Ezildi, gözyaşlarına boğulan annesinin görüntülerini duygusal bir müzik eşliğinde sosyal medya hesabından paylaşarak, "Kızı olsun diye çok dua eden annemin oğullarının ardından hali. Demek bir de kızı olsaydı ne olurdu" demişti.