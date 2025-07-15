2 ayda unuttu! Aslı Bekiroğlu'dan sevgilisi Uğurcan Günay ile aşk pozları...

Beni Böyle Sev, İkimizin Yerine, Gülümse Yeter, Yol Arkadaşım, Jet Sosyete gibi yapımlarda rol alan Aslı Bekiroğlu, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.

Kutsal Damacana 5: Zombi'de boy gösteren Aslı Bekiroğlu, filmin galasına İnci Taneleri'nin genç oyuncusu Furkan Rıza Demirel ile katılarak aşkını ilan etmişti. Pozlarıyla dikkat çeken Aslı Bekiroğlu ile Furkan Rıza Demirel'in mutluluğu kısa sürdü.

Ayrılık sonrası Furkan Rıza Demirel "Bazı ilişkiler başlar, bazıları da biter. Tatlı, hoş bitti, müthiş bitti" demişti.

ASLI BEKİROĞLU'NUN YENİ SEVGİLİSİ

Aslı Bekiroğlu, rapçi Uğurcan Günay’la yeni aşka yelken açtı. Çiçeği burnunda sevgililer, Çeşme'de dudak dudağa yakalanmıştı.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü oyuncu, yeni sevgilisi Uğurcan Günay ile yeni fotoğraflarını Instagram'dan ''Yaz meyvesi tadında'' notuyla paylaştı.

Aşk dolu pozlara kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni geldi.