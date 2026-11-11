MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

‘O Ses Türkiye Yılbaşı'nda kimler var? Daha 17 iddiası...

Ekranların ve sosyal medyanın sevilen gençlik draması ‘Daha 17’ oyuncularının, yılbaşı gecelerinin klasiği olan ‘O Ses Türkiye Yılbaşı Özel’ programında sahne alacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

‘O Ses Türkiye Yılbaşı'nda kimler var? Daha 17 iddiası...
Nebahat Kübra Akalın

Her yıl olduğu gibi bu yıl da O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'e konuk olacak ünlü isimler merak edilmeye başlandı. O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'de yer alacak ünlüler için resmi açıklama olmasa da X'te iddialar konuşulmaya başlandı.

‘O Ses Türkiye Yılbaşı nda kimler var? Daha 17 iddiası... 1

Kanal D ekranlarında pazar akşamları fırtınalar estiren ve sosyal medyada güçlü bir hayran kitlesine sahip olan Daha 17 dizisinin genç oyuncularının O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına konuk olarak şarkı söyleyeceği öne sürüldü.
‘O Ses Türkiye Yılbaşı nda kimler var? Daha 17 iddiası... 2

Çağan Efe Ak, Ceren Ayruk, Helin Elveren ve Ata Yaşat'ın O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında yer alacağı iddiaları yayıldı.

Ancak her yıl aralık ayının ortasından itibaren çekimleri yapılan ve 31 Aralık gecesi yayınlanan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel için Acun Medya henüz resmi konuk listesini duyurmadı.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Diyete döndü: 4 kilo verdiren kahvaltı tabağını paylaştıDiyete döndü: 4 kilo verdiren kahvaltı tabağını paylaştı
Tam 17 yıldır aynı evde yaşıyor! Boğaz manzarası mest ettiTam 17 yıldır aynı evde yaşıyor! Boğaz manzarası mest etti

Anahtar Kelimeler:
O Ses Türkiye O Ses Türkiye yılbaşı konukları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Avrupa'da alarm! Halka 'sığınaklara gidin' çağrısı yapıldı: NATO savaş uçakları havalandı

Avrupa'da alarm! Halka 'sığınaklara gidin' çağrısı yapıldı: NATO savaş uçakları havalandı

İran'dan gövde gösterisi! Dağın altındaki füze üssü ortaya çıktı

İran'dan gövde gösterisi! Dağın altındaki füze üssü ortaya çıktı

Rıdvan Dilmen ve Fatih Terim'den dev övgü! "Real Madrid onu alabilir"

Rıdvan Dilmen ve Fatih Terim'den dev övgü! "Real Madrid onu alabilir"

İstanbul'un göbeğinde 4 bin 250 TL'ye oturuyordu! Mahkeme kararını verdi

İstanbul'un göbeğinde 4 bin 250 TL'ye oturuyordu! Mahkeme kararını verdi

50 bin TL'yi duyan harekete geçti: Bir bir kayıt yaptırıyorlar

50 bin TL'yi duyan harekete geçti: Bir bir kayıt yaptırıyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Bir ili heyecan sardı: Ankara'dan sonra en büyük olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Bir ili heyecan sardı: Ankara'dan sonra en büyük olacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.