‘O Ses Türkiye Yılbaşı'nda kimler var? Daha 17 iddiası...

Her yıl olduğu gibi bu yıl da O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'e konuk olacak ünlü isimler merak edilmeye başlandı. O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'de yer alacak ünlüler için resmi açıklama olmasa da X'te iddialar konuşulmaya başlandı.

Kanal D ekranlarında pazar akşamları fırtınalar estiren ve sosyal medyada güçlü bir hayran kitlesine sahip olan Daha 17 dizisinin genç oyuncularının O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına konuk olarak şarkı söyleyeceği öne sürüldü.



Çağan Efe Ak, Ceren Ayruk, Helin Elveren ve Ata Yaşat'ın O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında yer alacağı iddiaları yayıldı.

Ancak her yıl aralık ayının ortasından itibaren çekimleri yapılan ve 31 Aralık gecesi yayınlanan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel için Acun Medya henüz resmi konuk listesini duyurmadı.