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Barış Alper Yılmaz'ın imzalı forma gönderdiği Yeşim Yeşilçimen'in pozları gündemde

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz’ın adı bu kez Yeşim Yeşilçimen ile anıldı. Yeşilçimen, Barış Alper’in kendisine gönderdiği imzalı formayı “Teşekkürler star” notuyla paylaşınca merak konusu oldu.

Barış Alper Yılmaz'ın imzalı forma gönderdiği Yeşim Yeşilçimen'in pozları gündemde
Mynet Haber Merkezi

Galatasaray ve A Milli Takım'ın yıldız ismi Barış Alper Yılmaz bu kez özel hayatıyla gündeme geldi.

Yasaklı madde soruşturmasıyla adı duyulan Yeşim Yeşilçimen, Instagram hesabından dikkat çekici bir paylaşım yaptı. Yeşilçimen'in paylaştığı karede, Barış Alper Yılmaz'ın kendisine gönderdiği imzalı forma yer aldı.

Barış Alper Yılmaz ın imzalı forma gönderdiği Yeşim Yeşilçimen in pozları gündemde 1

Yeşim Yeşilçimen, Barış Alper Yılmaz'ın gönderdiği imzalı formayı "Teşekkürler star" notuyla paylaştı. Tek bir paylaşımın ardından ikilinin aşk yaşadığı iddia edilse de bu konuda taraflardan bir açıklama gelmedi.

Barış Alper Yılmaz ın imzalı forma gönderdiği Yeşim Yeşilçimen in pozları gündemde 2

Digital içerik üreticisi ve sanat yönetmeni Yeşim Yeşilçimen 1999, Mersin doğumlu.
Instagram'da 85 bin takipçisi bulunan fenomenin iddialı pozları da dikkat çekti.
Barış Alper Yılmaz ın imzalı forma gönderdiği Yeşim Yeşilçimen in pozları gündemde 3

Yeşilçimen paylaşımının ardından sosyal medyadaki eski pozlarına çok sayıda beğeni aldı.
Barış Alper Yılmaz ın imzalı forma gönderdiği Yeşim Yeşilçimen in pozları gündemde 4

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Barış Alper Yılmaz
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