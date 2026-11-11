Barış Alper Yılmaz'ın imzalı forma gönderdiği Yeşim Yeşilçimen'in pozları gündemde

Galatasaray ve A Milli Takım'ın yıldız ismi Barış Alper Yılmaz bu kez özel hayatıyla gündeme geldi.

Yasaklı madde soruşturmasıyla adı duyulan Yeşim Yeşilçimen, Instagram hesabından dikkat çekici bir paylaşım yaptı. Yeşilçimen'in paylaştığı karede, Barış Alper Yılmaz'ın kendisine gönderdiği imzalı forma yer aldı.

Yeşim Yeşilçimen, Barış Alper Yılmaz'ın gönderdiği imzalı formayı "Teşekkürler star" notuyla paylaştı. Tek bir paylaşımın ardından ikilinin aşk yaşadığı iddia edilse de bu konuda taraflardan bir açıklama gelmedi.

Digital içerik üreticisi ve sanat yönetmeni Yeşim Yeşilçimen 1999, Mersin doğumlu.

Instagram'da 85 bin takipçisi bulunan fenomenin iddialı pozları da dikkat çekti.



Yeşilçimen paylaşımının ardından sosyal medyadaki eski pozlarına çok sayıda beğeni aldı.

