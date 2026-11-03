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2 Kasım reyting sonuçları: Altı Üstü İstanbul mu Uzak Şehir mi?

2 Kasım 2026 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı. Pazartesi akşamının reyting yarışında Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir zirvedeki yerini korurken ATV'nin yeni dizisi Altı Üstü İstanbul ikinci sıraya yerleşti.

2 Kasım reyting sonuçları: Altı Üstü İstanbul mu Uzak Şehir mi?

Televizyon ekranlarında pazartesi akşamının reyting yarışı tamamlandı. 2 Kasım 2026 Pazartesi gününe ait Total reyting sonuçları belli olurken diziler, gündüz kuşağı programları ve yarışmalar arasındaki rekabet dikkat çekti.

Kanal D'nin iddialı yapımı Uzak Şehir, yeni bölümüyle rakiplerini geride bırakarak zirveye yerleşti. ATV'nin Altı Üstü İstanbul dizisi ikinci sırada yer alırken MasterChef Türkiye'nin sıralamadaki yeri de merak uyandırdı. Peki, dün en çok hangi yapım izlendi?

Uzak Şehir 71. bölümüyle 9.31 ile reytinglerini arttırdı. Zirveye yeniden yerleşen fenomen dizi Altı Üstü İstanbul'u geride bıraktı. Altı Üstü İstanbul ise 6.96 reyting aldı.

2 Kasım reyting sonuçları: Altı Üstü İstanbul mu Uzak Şehir mi? 1

İşte 2 Kasım 2026 reyting sonuçları ve günün en çok izlenen ilk 10 programı!

| Sıra | Program | Kanal | Başlama Saati | Bitiş Saati |
| -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| 1 | UZAK SEHIR | KANAL D | 21:00:07 | 24:08:00 |
| 2 | ALTI USTU ISTANBUL | ATV | 21:00:08 | 24:16:42 |
| 3 | UZAK SEHIR (OZET) | KANAL D | 20:00:46 | 20:59:56 |
| 4 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:21:19 | 18:52:08 |
| 5 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59:51 | 12:59:59 |
| 6 | ALTI USTU ISTANBUL (OZET) | ATV | 19:59:57 | 21:00:08 |
| 7 | OZAN GUNDOGDU ILE NOW ANA HABER | NOW | 19:00:08 | 20:00:05 |
| 8 | ATV ANA HABER | ATV | 18:59:57 | 19:55:35 |
| 9 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:58:30 | 20:00:02 |
| 10 | MASTERCHEF TURKIYE | TV8 | 21:00:51 | 24:18:04 |

Kaynak: TİAK

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