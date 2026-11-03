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Nicolas Cage Resmen evsiz kaldı! Otellerde kalıyor

Oscar ödüllü oyuncu Nicolas Cage'in 10,5 milyon dolarlık Malibu'daki lüks evi büyük hasar aldı. Oyuncu evsiz kaldı ve otellerde konaklamaya başladı.

Nicolas Cage Resmen evsiz kaldı! Otellerde kalıyor

Nicolas Cage'in 2024'te 10,5 milyon dolara satın aldığı Malibu'daki lüks malikanesinin son hali gündeme gelmişti.

Şiddetli yağmur ve kıyı şeridindeki yüksek dalgaların ardından, evinin önünde 9,1 metrelik çukur oluşan ve evi ciddi hasar alan Nicolas Cage resmen evsiz kaldı.

Nicolas Cage Resmen evsiz kaldı! Otellerde kalıyor 1

62 yaşındaki oyuncu, Cadılar Bayramı planları sorulduğunda "Şu anda biraz evsizim" diye yanıt verdi.
Nicolas Cage Resmen evsiz kaldı! Otellerde kalıyor 2

Evinin çevresi güvenlik sebebiyle kapatılan oyuncunun lüks malikanesinde ciddi bir tadilata başlandı.

Nicolas Cage Resmen evsiz kaldı! Otellerde kalıyor 3

Nicolas Cage "Malibu'daki evimde bir sorun oldu, bu yüzden şu anda otellerde kalıyorum" dedi.

EVLER OTURULMAZ HALE GELDİ

Çukurun yol açtığı tehlikeli koşullar nedeniyle Cage'in komşuları da bölgeden tahliye edildi. Sokaktaki yedi evin oturulamaz hale geldiği ve yetkililerin, araç girişinin güvenli olmaması nedeniyle bölgedeki 24 evi daha kırmızı etiketle işaretlediği öğrenildi.

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Nicolas Cage
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