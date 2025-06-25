MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

2 yıllık evlilik bitiyor! Ezgi Mola ve eşi Mustafa Aksakallı boşanıyor!

Uzun süren ilişkilerinin ardından 2 sene önce nikah masasına oturan Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı çifti boşanma kararı aldı. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından duyurdu.

2 yıllık evlilik bitiyor! Ezgi Mola ve eşi Mustafa Aksakallı boşanıyor!
Jale Uslu

Oyuncu Ezgi Mola dört yıldır birlikte olduğu işletmeci Mustafa Aksakallı ile 2023 yılında evlenmişti. Sade bir törenle nikah masasına oturan Mola kısa bir süre sonra ise hamile olduğu müjdesini vermişti.

b-850x468

Geçtiğimiz kasım ayında ise ünlü oyuncu Can ismini verdikleri bebeklerini dünyaya getirdi. Mola doğumu yurt dışında yapmıştı.

BOŞANIYORLAR!

Aylar sonra ise Ezgi Mola sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla boşanacaklarını duyurdu. Mola, "2 yıllık evliliğimizi sonlandırma kararı aldık. Birbirimize olan sevgimizin en güzel hediyesi Can, onunla en güzel şeyleri yaşayabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.

Ekran görüntüsü 2025-06-25 171644

"Sürecin devamında dostluğumuza zarar veremeden, kırmadan,üzmeden birbirimizin yanında olacağız. Bizden duymadığınız hiçbir şeye inanmayın." ifadelerini kullandı.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Oyuncu Mehmet Akif Akdeniz'e trafikte darp şoku: Öldürene kadar döveceklerdiOyuncu Mehmet Akif Akdeniz'e trafikte darp şoku: Öldürene kadar döveceklerdi
Sevgilisiyle tatile çıktı! Aşk pozu gecikmediSevgilisiyle tatile çıktı! Aşk pozu gecikmedi

Anahtar Kelimeler:
Ezgi Mola
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hamile olduğunu söyleyince istifaya zorlandı! Yöneticiden çirkin mesaj

Hamile olduğunu söyleyince istifaya zorlandı! Yöneticiden çirkin mesaj

'Ankara kulislerinde konuşuluyor' Seyyanen zam, refah payı, en düşük emekli maaşı... 'Hesap değişti'

'Ankara kulislerinde konuşuluyor' Seyyanen zam, refah payı, en düşük emekli maaşı... 'Hesap değişti'

2 yıllık evlilik bitiyor! Ezgi Mola duyurdu: Boşanıyorlar...

2 yıllık evlilik bitiyor! Ezgi Mola duyurdu: Boşanıyorlar...

Ünlü futbolcu Osayi’nin başına neler geldi neler! Gece kulübünde tanıştı, evine çağırdı... Soluğu karakolda aldı

Ünlü futbolcu Osayi’nin başına neler geldi neler! Gece kulübünde tanıştı, evine çağırdı... Soluğu karakolda aldı

İstanbul için uyarı: Üstünüze düşen bile var!

İstanbul için uyarı: Üstünüze düşen bile var!

'4650, 4700, 4750 TL...' Altın için tarih verdi! 'O ay tekrar bekliyorum'

'4650, 4700, 4750 TL...' Altın için tarih verdi! 'O ay tekrar bekliyorum'

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.