2 yıllık evlilik bitiyor! Ezgi Mola ve eşi Mustafa Aksakallı boşanıyor!

Oyuncu Ezgi Mola dört yıldır birlikte olduğu işletmeci Mustafa Aksakallı ile 2023 yılında evlenmişti. Sade bir törenle nikah masasına oturan Mola kısa bir süre sonra ise hamile olduğu müjdesini vermişti.

Geçtiğimiz kasım ayında ise ünlü oyuncu Can ismini verdikleri bebeklerini dünyaya getirdi. Mola doğumu yurt dışında yapmıştı.

BOŞANIYORLAR!

Aylar sonra ise Ezgi Mola sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla boşanacaklarını duyurdu. Mola, "2 yıllık evliliğimizi sonlandırma kararı aldık. Birbirimize olan sevgimizin en güzel hediyesi Can, onunla en güzel şeyleri yaşayabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.

"Sürecin devamında dostluğumuza zarar veremeden, kırmadan,üzmeden birbirimizin yanında olacağız. Bizden duymadığınız hiçbir şeye inanmayın." ifadelerini kullandı.