20 Nisan TV yayın akışı belli oldu! Bu akşam hangi diziler, filmler ve programlar var? TRT 1, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, NOW TV, TV8 yayın listesi

Hafta sonunu evde geçirecek izleyiciler ekran başına! 20 Nisan 2025 Pazar günü televizyon kanallarında birbirinden iddialı yapımlar, diziler, yarışmalar ve filmler izleyiciyle buluşuyor. Özellikle akşam kuşağında Teşkilat, Eşref Rüya, Kardelenler ve Survivor All Star gibi reyting rekortmeni yapımlar dikkat çekiyor. Peki bu akşam televizyonda neler var? TRT 1, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, NOW TV ve TV8 yayın akışı listesinde hangi diziler, haber bültenleri ve programlar yer alıyor?
İşte 20 Nisan Pazar gününe ait detaylı TV yayın akışı…
06:50 Beni Böyle Sev
08:50 Alparslan: Büyük Selçuklu
11:45 Enine Boyuna
13:00 Yaşam Başka Yerde
13:30 TRT 47. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği Kortej Yürüyüşü
15:00 Türk Filmi “Aslan Hürkuş - Kayıp Elmas”
17:30 Kod Adı Kırlangıç
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat (Yeni Bölüm)
00:15 3’te 3
01:30 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
04:00 Beni Böyle Sev
07:00 Kavak Yelleri
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
13:45 Arda ile Omuz Omuza
14:45 Arka Sokaklar
16:30 Uzak Şehir
18:30 Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Eşref Rüya
23:00 İnci Taneleri
01:45 Yargı
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
11:20 Dizi TV
12:10 Sustalı Ceylan
15:30 Can Borcu
19:00 Ana Haber
20:00 Kardelenler (Yeni Bölüm)
00:20 Can Borcu
07:00 İki Aile
08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Kral Kaybederse (Tekrar)
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:15 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
15:30 Yapay Zeka Çağı Yükleniyor
16:15 Sahipsizler
19:00 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Sahipsizler
08:00 Siyah Kalp
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Köşeyi Dönen Adam
14:30 Deha
18:25 Ana Haber
20:00 Deha
00:15 Kızılcık Şerbeti
02:30 Bahar
04:30 Siyah Kalp
07:00 Dizi (Tekrar)
08:00 Oynat Bakalım
09:00 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
14:15 İşte Benim Stilim
16:30 Survivor Panorama (Canlı)
20:00 Survivor All Star – Gönüllüler (Yeni Bölüm)
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13:00 Kızıl Goncalar
15:45 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…
16:30 Hudutsuz Sevda
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber
20:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
22:45 Kızıl Goncalar (Tekrar)
01:30 Şahane Hayatım
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