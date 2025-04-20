20 Nisan TV yayın akışı belli oldu! Bu akşam hangi diziler, filmler ve programlar var? TRT 1, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, NOW TV, TV8 yayın listesi

Hafta sonunu evde geçirecek izleyiciler ekran başına! 20 Nisan 2025 Pazar günü televizyon kanallarında birbirinden iddialı yapımlar, diziler, yarışmalar ve filmler izleyiciyle buluşuyor. Özellikle akşam kuşağında Teşkilat, Eşref Rüya, Kardelenler ve Survivor All Star gibi reyting rekortmeni yapımlar dikkat çekiyor. Peki bu akşam televizyonda neler var? TRT 1, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, NOW TV ve TV8 yayın akışı listesinde hangi diziler, haber bültenleri ve programlar yer alıyor?

İşte 20 Nisan Pazar gününe ait detaylı TV yayın akışı…

TRT 1 Yayın Akışı

06:50 Beni Böyle Sev

08:50 Alparslan: Büyük Selçuklu

11:45 Enine Boyuna

13:00 Yaşam Başka Yerde

13:30 TRT 47. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği Kortej Yürüyüşü

15:00 Türk Filmi “Aslan Hürkuş - Kayıp Elmas”

17:30 Kod Adı Kırlangıç

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat (Yeni Bölüm)

00:15 3’te 3

01:30 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

04:00 Beni Böyle Sev

Kanal D Yayın Akışı

07:00 Kavak Yelleri

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

13:45 Arda ile Omuz Omuza

14:45 Arka Sokaklar

16:30 Uzak Şehir

18:30 Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Eşref Rüya

23:00 İnci Taneleri

01:45 Yargı

ATV Yayın Akışı

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet

11:20 Dizi TV

12:10 Sustalı Ceylan

15:30 Can Borcu

19:00 Ana Haber

20:00 Kardelenler (Yeni Bölüm)

00:20 Can Borcu

Star TV Yayın Akışı

07:00 İki Aile

08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Kral Kaybederse (Tekrar)

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:15 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

15:30 Yapay Zeka Çağı Yükleniyor

16:15 Sahipsizler

19:00 Star Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Sahipsizler

Show TV Yayın Akışı

08:00 Siyah Kalp

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Köşeyi Dönen Adam

14:30 Deha

18:25 Ana Haber

20:00 Deha

00:15 Kızılcık Şerbeti

02:30 Bahar

04:30 Siyah Kalp

TV8 Yayın Akışı

07:00 Dizi (Tekrar)

08:00 Oynat Bakalım

09:00 Gençlik Rüzgarı

10:00 Gazete Magazin

14:15 İşte Benim Stilim

16:30 Survivor Panorama (Canlı)

20:00 Survivor All Star – Gönüllüler (Yeni Bölüm)

NOW TV Yayın Akışı

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13:00 Kızıl Goncalar

15:45 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…

16:30 Hudutsuz Sevda

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber

20:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

22:45 Kızıl Goncalar (Tekrar)

01:30 Şahane Hayatım