20 Şubat Cuma 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Bu akşam televizyon ekranlarında neler var? 20 Şubat 2026 cuma akşamı televizyon izleyicileri, bu akşam ekranlara gelecek dizi ve programları merak ediyorlar. Ailece keyifli vakit geçirmek isteyenler için kanalların yayın akışları araştırılıyor. Biz de sizler için kanalların güncel yayın akışı bilgilerini derledik...

20 Şubat Cuma 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)
Öznur Yaslı İkier

20 Şubat 2026 cuma akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

TRT1 Yayın Akışı

  • 01:00 - 02:55 Vefa Sultan
  • 04:55 - 06:25 Sahur Bereketi
  • 06:25 - 07:20 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif
  • 07:20 - 08:50 Kalk Gidelim
  • 08:50 - 10:00 Adını Sen Koy
  • 10:00 - 10:30 Kur'an'ın Mesajı
  • 10:30 - 13:20 Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13:20 - 14:15 Seksenler
  • 14:15 - 15:30 Vefa Sultan
  • 15:30 - 16:00 Kur'an'ın Mesajı
  • 17:45 - 19:05 Ramazan Sevinci
  • 19:05 - 19:55 Ana Haber
  • 19:55 - 20:00 İddiaların Aksine

KANAL D Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:00 Arka Sokaklar
  • 02:00 - 03:45 Beyaz'la Joker
  • 03:45 - 07:00 M. Fatih Çıtlak ile...
  • 07:00 - 09:00 Küçük Ağa
  • 09:00 - 11:00 Neler Oluyor Hayatta
  • 11:00 - 13:15 Yaprak Dökümü
  • 13:15 - 14:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
  • 14:00 - 16:45 Gelinim Mutfakta
  • 16:45 - 18:00 Arka Sokaklar
  • 18:00 - 19:00 Bir Ramazan Akşamı
  • 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

SHOW TV Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:00 Bekir Köse ile Ramazan...
  • 02:00 - 05:00 Kızılcık Şerbeti
  • 05:00 - 08:00 Bahar
  • 08:00 - 10:45 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
  • 10:45 - 12:30 Şükran Kaymak'la Ramazan...
  • 12:30 - 15:00 Gelin Evi
  • 18:45 - 20:00 Show Ana Haber

STAR TV Yayın Akışı

  • 00:00 - 02:30 Dizi
  • 02:30 - 03:45 Sefirin Kızı
  • 03:45 - 05:00 Ateşböceği
  • 05:00 - 07:00 Aramızda Kalsın
  • 07:00 - 09:30 Sefirin Kızı
  • 09:30 - 13:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13:30 - 17:15 Nur Viral ile Sen İstersen
  • 17:15 - 18:15 Pelin ve Tahsin Mutfakta
  • 18:15 - 19:00 Erkenci Kuş
  • 19:00 - 20:00 Star Haber
  • 00:00 - 02:00 Dizi

ATV Yayın Akışı

  • 00:20 - 02:45 Kuruluş Orhan
  • 02:45 - 03:45 Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi
  • 03:45 - 06:40 Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel
  • 06:40 - 07:00 Zembilli
  • 07:00 - 10:00 Kahvaltı Haberleri
  • 13:00 - 14:00 Gün Ortası
  • 14:00 - 16:00 Mutfak Bahane
  • 16:00 - 18:30 Esra Erol'da
  • 18:30 - 19:30 Nihat Hatipoğlu ile İftar
  • 19:30 - 20:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 - 22:30 Özgürlüğün Sesi: Bilal

TV8 Yayın Akışı

  • 00:15 - 01:30 Survivor Ekstra
  • 01:30 - 02:45 Caner Taslaman ile...
  • 02:45 - 05:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 05:15 - 06:30 Caner Taslaman ile...
  • 06:30 - 07:15 Tuzak
  • 07:15 - 09:00 Ebru ile 8'de Sağlık
  • 09:00 - 12:30 Gel Konuşalım
  • 12:30 - 15:45 Survivor 2026 Ünlüler -...
  • 15:45 - 20:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

