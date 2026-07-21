20 Temmuz reytingleri: En çok ne izlendi?

Dün akşam TV ekranlarında reyting savaşları oldukça çekişmeli geçti. İlk sırayı "Altı Üstü İstanbul" programı ATV kanalında aldı. İzleyicilerin yoğun ilgisiyle program, ülke genelinde geniş bir izleyici kitlesi oluşturmayı başardı. Bu format izleyicilerin beğenisini kazandı. Reyting yarışında önemli bir rakip olduğunu kanıtladı.

İkinci sırada "MasterChef Türkiye" yer aldı. TV8'in popüler yarışma programı, hem yemek tarifleri hem de yarışmanın heyecanıyla izleyicilerin dikkatini çekti. Programın yüksek izlenme oranları, yapımcıların doğru bir içerik sunduğunu gösterdi.

Günün öne çıkan bir diğer programı "Altı Üstü İstanbul (Özet)" oldu. ATV'nin özet bölümü, ilk bölüm sonrası izleyicilerin ilgisini çekmeye devam etti. Geçtiğimiz bölümlerin özetine olan ilgi önemli bir detay olarak kaydedildi. İzleyiciler geçmişe özlem duyanlarla buluştu.

"Daha 17" isimli dizi, Kanal D'de yayınlanan yapımlar arasında kendine sağlam bir yer buldu. İzleyicilerin merakla takip ettiği hikaye ve karakterler, izlenme oranlarını yükseltti. Kanal D’nin bir diğer güçlü yapımı "Kanal D Ana Haber" gün içinde haber izleyicileri için vazgeçilmez bir kaynak oluşturdu. Ülke gündemini takip edenler için haber akışı sağladı. Reytingleriyle de dikkat çekti.

"Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor" filmi STAR TV'de yayınlandı. Nostaljik bir hava yarattı. Hem genç izleyicilerin hem de geçmişe özlem duyanların ilgisini çektiği görülüyor. Gündüz saatlerinde "Güldür Güldür Show", komedi anlayışı ile izleyicilerin ilgisini çekmeye devam etti. Şovun eğlenceli yapısı, reytinglerde yerini sağlamlaştırdı.

Son olarak, "Show Ana Haber" günün olaylarını aktardı. Haber izleyicileri tarafından tercih edildi. TV8'in "MasterChef Türkiye Özeti" de izleyiciler tarafından ilgi gördü. Ana program öncesi bir ön izleme sunarak merak uyandırmayı başardı.

Dün akşamki reyting sıralamaları, televizyon izleyicilerinin tercihleri üzerine önemli veriler sundu. Hangi programların öne çıktığı, hangi içeriklerin ilgi çektiği, TV dünyasında büyük bir merakla takip edilecektir.

Sıra Program Kanal Başlama Saati Bitiş Saati 1 ALTI USTU ISTANBUL ATV 21:00:04 24:18:06 2 MASTERCHEF TURKIYE TV8 20:58:18 24:21:26 3 ALTI USTU ISTANBUL (OZET) ATV 20:00:05 21:00:04 4 NOW ANA HABER NOW 19:00:06 20:00:22 5 DAHA 17 (TKR) KANAL D 20:01:00 22:56:58 6 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:58:35 20:00:11 7 HABABAM SINIFI DOKUZ DOGURUYOR (T.S) STAR TV 20:00:43 21:54:34 8 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV 19:59:39 24:16:54 9 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:58:27 19:59:28 10 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8 18:55:47 20:58:18

Kaynak: TİAK