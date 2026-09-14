MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Alina Boz ve Umut Evirgen düğünde boy gösterdi! Umut Evirgen’i görenler gözlerine inanamadı

Umut Evirgen ve Alina Boz, Yağmur Gedik ile Celal Can Algül’ün Sarıyer’de gerçekleşen düğün törenine katıldı. Alina Boz'un eşi Umut Evirgen'in son hali ise görenleri şaşırttı.

Alina Boz ve Umut Evirgen düğünde boy gösterdi! Umut Evirgen’i görenler gözlerine inanamadı

Helin Kandemir ile yaşadığı aşkla bir süre adından söz ettiren Celal Can Algül yeni bir aşka yelken açmıştı. Algül aradığı aşkı Yağmur Gedik'te buldu.

Celal Can Algül ve Yağmur Gedik yakın dostlarının katıldığı düğünle dünya evine girdiler. Ünlü isimlerin akın ettiği gecede Alina Boz ve Umut Evirgen de vardı.

Alina Boz ve Umut Evirgen düğünde boy gösterdi! Umut Evirgen’i görenler gözlerine inanamadı 1

5 aylık hamile Alina Boz'un eşi Umut Evirgen'in son hali sosyal medyada gündeme geldi. Saçlarını kestiren ve bir hayli zayıflayan ünlü işletmeci Evirgen'i görenler tanıyamadı.
Alina Boz ve Umut Evirgen düğünde boy gösterdi! Umut Evirgen’i görenler gözlerine inanamadı 2

Umut Evirgen'i görenler "Bu kim?", "Bu adama ne olmuş", "Zayıflama iğnesi mi kullanmış", "Adamı tanıyamadım" yorumlarında bulundu.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Güldür Güldür’ün Mesut’u eşiyle pozlarını paylaştı! "Çok güzel"Güldür Güldür’ün Mesut’u eşiyle pozlarını paylaştı! "Çok güzel"
Elenen isim belli oldu! Ünlü şef "Hata bariz" deyince ağladıElenen isim belli oldu! Ünlü şef "Hata bariz" deyince ağladı

Anahtar Kelimeler:
Umut Evirgen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rusya, Ukrayna-Polonya sınırında treni vurdu! Dakikalar önce kritik isimler geçiş yapmış

Rusya, Ukrayna-Polonya sınırında treni vurdu! Dakikalar önce kritik isimler geçiş yapmış

O ülkede NATO uçakları alarma geçti! Nedeni belli oldu

O ülkede NATO uçakları alarma geçti! Nedeni belli oldu

Okan Buruk Süper Lig tarihine geçti!

Okan Buruk Süper Lig tarihine geçti!

Evindeki çalışan çatıdan düştü! Suç duyurusu iddiası...

Evindeki çalışan çatıdan düştü! Suç duyurusu iddiası...

İki dev markadan peş peşe geri çağırma! Yüz binlerce araç risk altında

İki dev markadan peş peşe geri çağırma! Yüz binlerce araç risk altında

İstanbul'da minibüslerde yeni dönem! Ödeme sistemi değişiyor

İstanbul'da minibüslerde yeni dönem! Ödeme sistemi değişiyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.