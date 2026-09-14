Alina Boz ve Umut Evirgen düğünde boy gösterdi! Umut Evirgen’i görenler gözlerine inanamadı

Helin Kandemir ile yaşadığı aşkla bir süre adından söz ettiren Celal Can Algül yeni bir aşka yelken açmıştı. Algül aradığı aşkı Yağmur Gedik'te buldu.

Celal Can Algül ve Yağmur Gedik yakın dostlarının katıldığı düğünle dünya evine girdiler. Ünlü isimlerin akın ettiği gecede Alina Boz ve Umut Evirgen de vardı.

5 aylık hamile Alina Boz'un eşi Umut Evirgen'in son hali sosyal medyada gündeme geldi. Saçlarını kestiren ve bir hayli zayıflayan ünlü işletmeci Evirgen'i görenler tanıyamadı.



Umut Evirgen'i görenler "Bu kim?", "Bu adama ne olmuş", "Zayıflama iğnesi mi kullanmış", "Adamı tanıyamadım" yorumlarında bulundu.