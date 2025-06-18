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2000'li yıllara damga vurmuştu! Murat Başaran 3+1 dairede mütevazı bir hayat sürüyor...

2000’li yıllara damgasını vuran “Nankör” şarkısıyla hafızalara kazınan Murat Başaran, Evrim Akın ile Ev Gezmesi programının konuğu oldu. Gösterişten uzak 3+1 eviyle beğeni toplayan Murat Başaran'ın mütevazı hayatı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

2000'li yıllara damga vurmuştu! Murat Başaran 3+1 dairede mütevazı bir hayat sürüyor...
Öznur Yaslı İkier

Pop müziğin sevilen isimlerinden biri olan Murat Başaran, 'Nankör' şarkısıyla bir döneme damga vurmuştu. Uzun zamandır gözlerden uzak sakin bir yaşam süren Murat Başaran 'Evrim Akın ile Ev Gezmesi' programına konuk oldu.

Murat Başaran, eşi Ayten Hanım ile birlikte yaşadığı sıcak yuvasının kapılarını da ilk kez açtı. Başaran'ın üç oda bir salondan oluşan mütevazı evi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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Başaran'ın evinin salonuna girildiğinde, şık gri köşe koltuk ve pastel tonlardaki berjerlerin uyumu göze çarpıyor.

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Televizyon ünitesi ise beyaz rengiyle hem modern hem de huzurlu bir atmosfer yaratıyor. Ünitenin bir yanında kitaplık, diğer yanında ise sanatçının başarılarını simgeleyen ödüller yer alıyor.

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Yatak odasında da beyaz rengin hâkimiyeti dikkat çekiyor. Boydan boya gardırop ve özel ayakkabı bölmesi özenle tasarlanmış.

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Dekoratif objelerle süslenmiş yatak başlığı ise odaya ayrı bir hava katıyor.

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Yemek konusunda iddialı olan Murat Başaran’ın mutfağı da oldukça ferah görünüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Şarkıcı
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