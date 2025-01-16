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  4. 2018 yılından beri birliktelerdi! Simge Sağın ayrıldıklarını duyurdu! Sosyal medya hesabından paylaştı...

2018 yılından beri birliktelerdi! Simge Sağın ayrıldıklarını duyurdu! Sosyal medya hesabından paylaştı...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
16.01.2025 21:25
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Özel hayatı ve iddialı tarzıyla gündem düşmeyen başarılı şarkıcı Simge Sağın, yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Ünlü isim yıllardır birlikte çalıştığı isimle yollarını ayırdıklarını duyurdu.

2018 yılından beri birliktelerdi! Simge Sağın ayrıldıklarını duyurdu! Sosyal medya hesabından paylaştı...

Bir dönem adı Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi ile anılan ünlü şarkıcı Simge Sağın, aşk iddialarını yalanlamıştı. "Icardi benim kısmetimi kapatıyor" açıklamasıyla son noktayı koymuştu.

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Gerek özel hayatı gerekse sahne tarzıyla gündemden düşmeyen ünlü sanatçı şimdi de sosyal medya hesabından yaptığı ayrılık açıklamasıyla gündem oldu.

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2018 YILINDAN BERİ BİRLİKTELERDİ!

Instagram hesabından paylaşım yapan Simge, menajerinden ayrıldığını açıkladı. Ünlü şarkıcı açıklamasında, ''2018'den itibaren menajerlik görevimi üstlenen Özgür Aras ile ortaklaşa kararımız neticesinde, sevgi ve saygı çerçevesinde 15 Ocak itibariyle ayrılma kararı aldık. Yeni menajerlik şirketimle ilgili bilgilendirme yakında yapılacaktır. Sevgilerimle Simge Sağın'' ifadelerini kullandı.

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Bu açıklamanın ardından ise Sağın'ın yeni menajerinin kim olacağı merak edildi.

Anahtar Kelimeler:
Simge Sağın
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