'Canavar', 'Okyanus' ve 'Kanunlar Gibi' şarkılarıyla tanınan Derya Uluğ, uzun yıllardır birlikte olduğu müzisyen Asil Gök ile dün akşam nikah masasına oturdu. Yaklaşık 10 yıldır süren ilişkilerini evlilikle taçlandıran çift, İstanbul'da düzenlenen düğün töreninde sevdikleriyle birlikte mutluluklarını paylaştı.

Ünlü isimlerin akın ettiği bu özel geceye Özlem Yıldız oğlu Demir ile geldi. Anne oğulun dün geceden kareleri kısa sürede büyük ilgi gördü.

Özlem Yıldız gece için siyah bir elbise tercih ederken Demir, beyaz gömlek ve siyah papyonla tamamladığı bir takım elbise giydi. İkilinin siyah ağırlıklı kombini tam not aldı.

YORUM YAĞDI

Özlem Yıldız ve oğlu Demir'in yan yana karelerine; 'Maşallah', 'Çok güzel görünüyoruz', 'Oğlu çok yakışıklı', 'Annesini geçmiş' gibi yorumlar yapıldı.

Özlem Yıldız, 2005 yılında iş insanı Sinan Serter’le evlenmiş, bu evlilikten oğulları Demir dünyaya gelmişti. Çift, yaklaşık sekiz yıl süren evliliklerini 2013’te noktalamıştı.