35 yaşındaki model ve oyuncu Emily Ratajkowski, yaptığı açıklamayla Onlyfans benzeri Subs platformuna katıldığını duyurdu. Ratajkowski, aynı zamanda platformun hissedarlarından biri olduğunu da açıkladı.

Ünlü model böylece geçtiğimiz ay içerik üreticisi ve ortak olarak platforma katılan Megan Fox ve Michele Morrone'un izinden gitti.

Sosyal medyada cesur pozları ve iddialı fotoğraf çekimleriyle tanınan Ratajkowski'nin Instagram'da 27 milyondan fazla takipçisi bulunuyor

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Bu büyüklükteki bir takipçi kitlesi, platform üzerinden oldukça yüksek gelir elde etme potansiyeli taşıyor. Sektör uzmanları da Emrata'nın özel içerikler satarak ayda milyonlarca dolar kazanabileceğini söylüyor.

AYLIK ABONELİK ÜCRETİ 19,99 DOLAR

Ratajkowski'nin sayfasına erişmek isteyen abonelerin aylık 19,99 dolar ödemesi gerekiyor. Ayrıca bazı özel gönderilerin kilidini açmak için 50 dolara kadar ödeme yapılabiliyor.



Ratajkowski hayatının kamera arkası anlarını paylaşacağı Diary with Emily adlı özel bir seriyi burada hayata geçirecek.

Ünlü oyuncunun kamera arkası serisinin dışında ne tür içerikler paylaşacağı henüz bilinmiyor.