2026’nın en büyük rock konseri: Three Days Grace ilk kez İstanbul’da!

Dünya çapında milyonların kalbini kazanmış rock grubu Three Days Grace, 30 Haziran 2026 tarihinde ilk Türkiye konseri için İstanbul KüçükÇiftlik Park’ta sahne alacak. Türkiye’de sayısı hızla artan sadık fan kitlesi için uzun süredir beklenen bu buluşmanın biletleri Bubilet’te satışa çıktı.

2026’nın en büyük rock konseri için heyecan dorukta. Three Days Grace, 30 Haziran 2026 tarihinde ilk Türkiye konseri için İstanbul KüçükÇiftlik Park’ta sahne alacak.

Three Days Grace geçtiğimiz yıllarda büyük bir adım attı: Orijinal vokalisti Adam Gontier yeniden kadroya katıldı ve yepyeni bir döneme giriyorlar. Gontier’in yanı sıra vokalde Matt Walst da var. Barry Stock (gitarda), Brad Walst (bass, vokal) ve Neil Sanderson (davul, klavye, vokal) kadronun diğer isimleri.

2003’te çıkan ilk albümden bu yana Three Days Grace, sert riffleri, dokunaklı sözleri ve milyonları harekete geçiren şarkılarıyla alternatif rock sahnesinin liderlerinden biri oldu.

Türkiye’de rock kitlesinin böylesine güçlü olduğu bir dönemde, Three Days Grace’in ilk kez İstanbul’da sahneye çıkacak olması heyecanı katlıyor. Şarkılarının nakaratları, sahne enerjisi ve yıllara yayılan fan bağlılığı ile “gelmiş geçmiş en etkili rock anları” arasında yer alacağı şüphesiz. Konser biletleri Bubilet'te satışa çıktı.

