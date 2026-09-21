MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

21 Eylül Pazartesi TV yayın akışı: Bu akşam hangi diziler var? Uzak Şehir, Evlilik Güzeldir, MasterChef Türkiye...

21 Eylül Pazartesi 2026 TV yayın akışı belli oldu. Haftanın ilk akşamında Uzak Şehir, Evlilik Güzeldir ve MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle ekranlara gelirken, sevilen programlar da izleyiciyle buluşacak. İşte TRT1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8'in 21 Eylül Pazartesi yayın akışı...

21 Eylül Pazartesi TV yayın akışı: Bu akşam hangi diziler var? Uzak Şehir, Evlilik Güzeldir, MasterChef Türkiye...

Televizyon ekranlarında 21 Eylül Pazartesi günü yine birbirinden iddialı yapımlar izleyicilerle buluşacak. Haftanın ilk gününde özellikle akşam kuşağında hangi dizi ve programların yayınlanacağı merak konusu oldu. “Bugün TV'de ne var?”, “Bu akşam hangi diziler var?” ve “21 Eylül Pazartesi hangi programlar yayınlanıyor?” sorularına yanıt arayan izleyiciler için kanalların yayın akışı belli oldu.

İşte 21 Eylül 2026 Pazartesi TRT1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8 yayın akışı...

TRT 1 Yayın Akışı

  • 01:15 - 04:10 Teşkilat
  • 04:10 - 05:20 Turgay Başyayla ile...
  • 05:20 - 06:05 Hayallerinin Peşinde
  • 06:05 - 07:15 Turgay Başyayla ile...
  • 07:15 - 10:30 Kalk Gidelim
  • 10:30 - 13:30 Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13:30 - 14:00 Seksenler
  • 14:00 - 17:45 Alparslan: Büyük Selçuklu
  • 17:45 - 19:00 Lingo Türkiye
  • 19:00 - 19:55 Ana Haber
  • 19:55 - 20:00 İddiaların Aksine
  • 20.00 Evlilik Güzeldir

KANAL D Yayın Akışı

  • 00:15 - 03:00 Haysiyet
  • 03:00 - 04:45 Dijital Esaret
  • 04:45 - 07:00 Siyah Beyaz Aşk
  • 07:00 - 09:00 İkizler Memo-Can
  • 09:00 - 11:00 Neler Oluyor Hayatta
  • 11:00 - 13:45 Yaprak Dökümü
  • 13:45 - 16:45 Gelinim Mutfakta
  • 16:45 - 19:00 Üç Kız Kardeş
  • 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

NOW Yayın Akışı

  • 01:30 - 04:15 İnadına Aşk
  • 04:15 - 06:00 Yasak Elma
  • 06:00 - 07:15 Son Yaz
  • 07:15 - 08:00 Zafer Söken ile İlk Bakış
  • 08:00 - 10:45 İlker Karagöz İle...
  • 10:45 - 12:30 Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 12:30 - 13:30 Şevkat Yerimdar
  • 13:30 - 16:30 En Hamarat Benim
  • 16:30 - 19:00 Karagül
  • 19:00 - 20:00 Ozan Gündoğdu ile NOW...
  • 20:00 - 22:30 Cenazemize Hoş Geldiniz
  • 20.00 Uzak Şehir

SHOW TV Yayın Akışı

  • 02:00 - 04:15 Muhtemel Aşk
  • 04:15 - 06:00 Hafız Yusuf Efendi
  • 06:00 - 09:00 Siyah Kalp
  • 09:00 - 12:30 Kızılcık Şerbeti
  • 12:30 - 15:00 Gelin Evi
  • 15:00 - 18:25 Sevdan Bir Ateş
  • 18:25 - 20:00 Show Ana Haber
  • 20.00 Güldür Güldür Show

STAR TV Yayın Akışı

  • 00:15 - 03:00 Sevdiğim Sensin
  • 03:00 - 04:15 Fazilet Hanım ve Kızları
  • 04:15 - 05:15 Türk Müziği
  • 05:15 - 07:00 İki Aile
  • 07:00 - 09:30 Aramızda Kalsın
  • 09:30 - 13:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13:30 - 15:00 Fazilet Hanım ve Kızları
  • 15:00 - 19:00 Didem Arslan Yılmaz'la...
  • 19:00 - 20:00 Star Haber
  • 20.00 Yerli Dizi Tekrarı

ATV Yayın Akışı

  • 02:20 - 05:00 A.B.İ.
  • 05:00 - 08:00 Bir Gece Masalı
  • 08:00 - 10:00 Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 - 14:00 Gün Ortası
  • 14:00 - 16:00 Güneşin Doğduğu Yer
  • 16:00 - 19:00 Esra Erol'da
  • 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
  • 20.00 Altı Üstü İstanbul

TV8 Yayın Akışı

  • 00:15 - 04:00 Gazete Magazin
  • 04:00 - 05:00 Gençlik Rüzgarı
  • 05:00 - 07:15 Tuzak
  • 07:15 - 09:00 Ebru ile 8'de Sağlık
  • 09:00 - 11:30 Doktor Aksoy
  • 11:30 - 16:00 MasterChef Türkiye
  • 16:00 - 20:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20.00 MasterChef Türkiye

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye’de beyaz perde şöleni: 75 ilde tüm filmler 90 liraTürkiye’de beyaz perde şöleni: 75 ilde tüm filmler 90 lira
Teşkilat'ın yeni başrolü! Seyirciyi ikiye böldüTeşkilat'ın yeni başrolü! Seyirciyi ikiye böldü

Anahtar Kelimeler:
yayın akışı bugün yayın akışı tüm kanallar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Avrupa'nın dev ülkesinde alarm! Savaş için tarih verdiler

Avrupa'nın dev ülkesinde alarm! Savaş için tarih verdiler

Berlin'deki seçimi başbakanlığa Elif Eralp'i aday gösteren Sol Parti kazandı!

Berlin'deki seçimi başbakanlığa Elif Eralp'i aday gösteren Sol Parti kazandı!

Amedspor zirveye çıktı! Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti

Amedspor zirveye çıktı! Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti

Ceza ve İrem Derici sahneye çıkmadı: Festivalde ortalık karıştı

Ceza ve İrem Derici sahneye çıkmadı: Festivalde ortalık karıştı

Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan gözaltına alındı

Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan gözaltına alındı

Fon soruşturmasında İsviçre hesaplarına 15 milyon dolar ve 25 milyon euro transfer ortaya çıktı

Fon soruşturmasında İsviçre hesaplarına 15 milyon dolar ve 25 milyon euro transfer ortaya çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.