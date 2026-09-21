21 Eylül Pazartesi TV yayın akışı: Bu akşam hangi diziler var? Uzak Şehir, Evlilik Güzeldir, MasterChef Türkiye...

Televizyon ekranlarında 21 Eylül Pazartesi günü yine birbirinden iddialı yapımlar izleyicilerle buluşacak. Haftanın ilk gününde özellikle akşam kuşağında hangi dizi ve programların yayınlanacağı merak konusu oldu. “Bugün TV'de ne var?”, “Bu akşam hangi diziler var?” ve “21 Eylül Pazartesi hangi programlar yayınlanıyor?” sorularına yanıt arayan izleyiciler için kanalların yayın akışı belli oldu.

İşte 21 Eylül 2026 Pazartesi TRT1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8 yayın akışı...

TRT 1 Yayın Akışı

01:15 - 04:10 Teşkilat

04:10 - 05:20 Turgay Başyayla ile...

05:20 - 06:05 Hayallerinin Peşinde

06:05 - 07:15 Turgay Başyayla ile...

07:15 - 10:30 Kalk Gidelim

10:30 - 13:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:30 - 14:00 Seksenler

14:00 - 17:45 Alparslan: Büyük Selçuklu

17:45 - 19:00 Lingo Türkiye

19:00 - 19:55 Ana Haber

19:55 - 20:00 İddiaların Aksine

20.00 Evlilik Güzeldir

KANAL D Yayın Akışı

00:15 - 03:00 Haysiyet

03:00 - 04:45 Dijital Esaret

04:45 - 07:00 Siyah Beyaz Aşk

07:00 - 09:00 İkizler Memo-Can

09:00 - 11:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 - 13:45 Yaprak Dökümü

13:45 - 16:45 Gelinim Mutfakta

16:45 - 19:00 Üç Kız Kardeş

19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

NOW Yayın Akışı

01:30 - 04:15 İnadına Aşk

04:15 - 06:00 Yasak Elma

06:00 - 07:15 Son Yaz

07:15 - 08:00 Zafer Söken ile İlk Bakış

08:00 - 10:45 İlker Karagöz İle...

10:45 - 12:30 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 - 13:30 Şevkat Yerimdar

13:30 - 16:30 En Hamarat Benim

16:30 - 19:00 Karagül

19:00 - 20:00 Ozan Gündoğdu ile NOW...

20:00 - 22:30 Cenazemize Hoş Geldiniz

20.00 Uzak Şehir

SHOW TV Yayın Akışı

02:00 - 04:15 Muhtemel Aşk

04:15 - 06:00 Hafız Yusuf Efendi

06:00 - 09:00 Siyah Kalp

09:00 - 12:30 Kızılcık Şerbeti

12:30 - 15:00 Gelin Evi

15:00 - 18:25 Sevdan Bir Ateş

18:25 - 20:00 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

STAR TV Yayın Akışı

00:15 - 03:00 Sevdiğim Sensin

03:00 - 04:15 Fazilet Hanım ve Kızları

04:15 - 05:15 Türk Müziği

05:15 - 07:00 İki Aile

07:00 - 09:30 Aramızda Kalsın

09:30 - 13:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 - 15:00 Fazilet Hanım ve Kızları

15:00 - 19:00 Didem Arslan Yılmaz'la...

19:00 - 20:00 Star Haber

20.00 Yerli Dizi Tekrarı

ATV Yayın Akışı

02:20 - 05:00 A.B.İ.

05:00 - 08:00 Bir Gece Masalı

08:00 - 10:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 - 14:00 Gün Ortası

14:00 - 16:00 Güneşin Doğduğu Yer

16:00 - 19:00 Esra Erol'da

19:00 - 20:00 ATV Ana Haber



20.00 Altı Üstü İstanbul

TV8 Yayın Akışı