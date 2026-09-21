21 Eylül Pazartesi TV yayın akışı: Bu akşam hangi diziler var? Uzak Şehir, Evlilik Güzeldir, MasterChef Türkiye...

Televizyon ekranlarında 21 Eylül Pazartesi günü yine birbirinden iddialı yapımlar izleyicilerle buluşacak. Haftanın ilk gününde özellikle akşam kuşağında hangi dizi ve programların yayınlanacağı merak konusu oldu. “Bugün TV'de ne var?”, “Bu akşam hangi diziler var?” ve “21 Eylül Pazartesi hangi programlar yayınlanıyor?” sorularına yanıt arayan izleyiciler için kanalların yayın akışı belli oldu.
İşte 21 Eylül 2026 Pazartesi TRT1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8 yayın akışı...
TRT 1 Yayın Akışı
- 01:15 - 04:10 Teşkilat
- 04:10 - 05:20 Turgay Başyayla ile...
- 05:20 - 06:05 Hayallerinin Peşinde
- 06:05 - 07:15 Turgay Başyayla ile...
- 07:15 - 10:30 Kalk Gidelim
- 10:30 - 13:30 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13:30 - 14:00 Seksenler
- 14:00 - 17:45 Alparslan: Büyük Selçuklu
- 17:45 - 19:00 Lingo Türkiye
- 19:00 - 19:55 Ana Haber
- 19:55 - 20:00 İddiaların Aksine
- 20.00 Evlilik Güzeldir
KANAL D Yayın Akışı
- 00:15 - 03:00 Haysiyet
- 03:00 - 04:45 Dijital Esaret
- 04:45 - 07:00 Siyah Beyaz Aşk
- 07:00 - 09:00 İkizler Memo-Can
- 09:00 - 11:00 Neler Oluyor Hayatta
- 11:00 - 13:45 Yaprak Dökümü
- 13:45 - 16:45 Gelinim Mutfakta
- 16:45 - 19:00 Üç Kız Kardeş
- 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
NOW Yayın Akışı
- 01:30 - 04:15 İnadına Aşk
- 04:15 - 06:00 Yasak Elma
- 06:00 - 07:15 Son Yaz
- 07:15 - 08:00 Zafer Söken ile İlk Bakış
- 08:00 - 10:45 İlker Karagöz İle...
- 10:45 - 12:30 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12:30 - 13:30 Şevkat Yerimdar
- 13:30 - 16:30 En Hamarat Benim
- 16:30 - 19:00 Karagül
- 19:00 - 20:00 Ozan Gündoğdu ile NOW...
- 20:00 - 22:30 Cenazemize Hoş Geldiniz
- 20.00 Uzak Şehir
SHOW TV Yayın Akışı
- 02:00 - 04:15 Muhtemel Aşk
- 04:15 - 06:00 Hafız Yusuf Efendi
- 06:00 - 09:00 Siyah Kalp
- 09:00 - 12:30 Kızılcık Şerbeti
- 12:30 - 15:00 Gelin Evi
- 15:00 - 18:25 Sevdan Bir Ateş
- 18:25 - 20:00 Show Ana Haber
- 20.00 Güldür Güldür Show
STAR TV Yayın Akışı
- 00:15 - 03:00 Sevdiğim Sensin
- 03:00 - 04:15 Fazilet Hanım ve Kızları
- 04:15 - 05:15 Türk Müziği
- 05:15 - 07:00 İki Aile
- 07:00 - 09:30 Aramızda Kalsın
- 09:30 - 13:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13:30 - 15:00 Fazilet Hanım ve Kızları
- 15:00 - 19:00 Didem Arslan Yılmaz'la...
- 19:00 - 20:00 Star Haber
- 20.00 Yerli Dizi Tekrarı
ATV Yayın Akışı
- 02:20 - 05:00 A.B.İ.
- 05:00 - 08:00 Bir Gece Masalı
- 08:00 - 10:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 - 14:00 Gün Ortası
- 14:00 - 16:00 Güneşin Doğduğu Yer
- 16:00 - 19:00 Esra Erol'da
- 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
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- 20.00 Altı Üstü İstanbul
TV8 Yayın Akışı
- 00:15 - 04:00 Gazete Magazin
- 04:00 - 05:00 Gençlik Rüzgarı
- 05:00 - 07:15 Tuzak
- 07:15 - 09:00 Ebru ile 8'de Sağlık
- 09:00 - 11:30 Doktor Aksoy
- 11:30 - 16:00 MasterChef Türkiye
- 16:00 - 20:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20.00 MasterChef Türkiye
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