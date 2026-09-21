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Daha 17, Çirkin, Teşkilat... 20 Eylül reytinglerinde birinci belli oldu

20 Eylül 2026 Cumartesi reyting sonuçlarında kazanan belli oldu. Daha 17 yeni bölümüyle günün en çok izlenen yapımı olurken, Teşkilat, MasterChef Türkiye ve Çirkin arasındaki reyting yarışı da dikkat çekti. İşte Total reyting sıralamasında ilk 10'a giren yapımlar...

Daha 17, Çirkin, Teşkilat... 20 Eylül reytinglerinde birinci belli oldu

20 Eylül Pazar reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından merakla araştırılıyor. Hafta sonu ekranında yayınlanan iddialı yapımlar arasında Kanal D'nin Daha 17 dizisi, TRT 1'in Teşkilat'ı, Star TV'nin Çirkin'i ve TV8'in MasterChef Türkiye'si reyting yarışında karşı karşıya geldi.

Daha 17, Çirkin, Teşkilat... 20 Eylül reytinglerinde birinci belli oldu 1

Total kategorisinde günün birincisi netleşirken, ilk 10 sıralaması da belli oldu. Ekrana dönen Teşkilat Daha 17'nin yerini sarsamadı. Çirkin dizisi ise sıralamada bir hayli geride kaldı.

Daha 17, Çirkin, Teşkilat... 20 Eylül reytinglerinde birinci belli oldu 2

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İşte 20 Eylül 2026 Total reyting sonuçları ve günün en çok izlenen programları...

Daha 17, Çirkin, Teşkilat... 20 Eylül reytinglerinde birinci belli oldu 3

Kaynak: Tiak

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Anahtar Kelimeler:
reyting Daha 17 dizisi
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