Daha 17, Çirkin, Teşkilat... 20 Eylül reytinglerinde birinci belli oldu

20 Eylül Pazar reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından merakla araştırılıyor. Hafta sonu ekranında yayınlanan iddialı yapımlar arasında Kanal D'nin Daha 17 dizisi, TRT 1'in Teşkilat'ı, Star TV'nin Çirkin'i ve TV8'in MasterChef Türkiye'si reyting yarışında karşı karşıya geldi.

Total kategorisinde günün birincisi netleşirken, ilk 10 sıralaması da belli oldu. Ekrana dönen Teşkilat Daha 17'nin yerini sarsamadı. Çirkin dizisi ise sıralamada bir hayli geride kaldı.

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İşte 20 Eylül 2026 Total reyting sonuçları ve günün en çok izlenen programları...

Kaynak: Tiak