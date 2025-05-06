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21 milyon dolarlık malikaneye arabayla bir anda daldı! Jennifer Aniston evdeydi...

Jennifer Aniston evinde korku dolu anlar yaşadı. Oyuncunun Bel-Air'deki 21 milyon dolarlık malikanesine zorla giren bir adam tutuklandı.

21 milyon dolarlık malikaneye arabayla bir anda daldı! Jennifer Aniston evdeydi...
Kubra Akalın

Friends dizisiyle akıllarda yer eden Hollywood yıldızı Jennifer Aniston'ın Los Angeles'taki 21 milyon dolarlık evine girmeye çalışan saldırgan yakalandı.

Daily Mail'in haberine göre, 70'li yaşlarda olduğu düşünülen bir adam oyuncunun mülküne aracıyla izinsiz girdi. 56 yaşındaki oyuncu, korkunç olay sırasında evdeydi.

TMZ'ye göre, davetsiz misafir Los Angeles Polis Departmanı'nın gelmesini beklerken Aniston'ın güvenlik ekibi tarafından yakalandı ve silah zoruyla tutuldu.

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Aniston'ın güvenlik ekibinin kazadan sonra arabaya koştuğu ve sürücüyü araçtan çıkardığı söyleniyor. Los Angeles Polis Departmanı sözcüsü Jeff Lee, "hırsızlık şüphesi" ihbarı üzerine olay yerine geldiklerini ve adamın "aracını mülkün kapısından içeri çarparak" belirtti.

Polis, 56 yaşındaki Aniston'ın şüpheliyle temas kurmadığını ve hiç kimsenin yaralı olmadığını belirtti.

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Yetkililer, ev girmeyen şüphelinin verdiği hasar nedeniyle nedeniyle tutuklanacağını söyledi.

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Jennifer Aniston
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