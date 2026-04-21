21 Nisan Salı 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

21 Nisan Salı 2026 TV yayın akışı açıklandı! TRT1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8’de bugün hangi diziler ve programlar var? İşte akşamınızı planlamanızı kolaylaştıracak günün yayın listesi…

21 Nisan Salı 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Televizyon izleyicileri her gün olduğu gibi bugün de “Bu akşam ne izlesem?” sorusuna yanıt arıyor. 21 Nisan Salı 2026 TV yayın akışı belli oldu. TRT1’den Kanal D’ye, Show TV’den TV8’e kadar tüm kanallarda izleyiciyi ekran başına kilitleyecek dizi, film ve programlar dikkat çekiyor.

TRT1 Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:15 Buğday
  • 02:15 - 02:55 Seksenler
  • 02:55 - 05:35 Benim Adım Melek
  • 05:35 - 06:30 Turgay Başyayla ile...
  • 06:30 - 09:25 Beni Böyle Sev
  • 09:25 - 10:30 Adını Sen Koy
  • 10:30 - 13:15 Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13:15 - 14:05 Seksenler
  • 14:05 - 17:45 Benim Adım Melek
  • 17:45 - 19:00 Lingo Türkiye
  • 19:00 - 19:55 Ana Haber
  • 19:55 - 20:00 İddiaların Aksine

KANAL D Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:30 Güller ve Günahlar
  • 02:30 - 05:00 Gelinim Mutfakta
  • 05:00 - 07:00 Zalim İstanbul
  • 07:00 - 09:00 Küçük Ağa
  • 09:00 - 11:00 Neler Oluyor Hayatta
  • 11:00 - 14:00 Yaprak Dökümü
  • 14:00 - 16:45 Gelinim Mutfakta
  • 16:45 - 19:00 Arka Sokaklar
  • 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 - 23:15 Beyaz'la Joker

SHOW TV Yayın Akışı

  • 01:45 - 04:00 Kızılcık Şerbeti
  • 04:00 - 06:00 Delikanlı
  • 06:00 - 08:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
  • 08:00 - 10:00 Cansu Canan ile Yeni Sayfa
  • 10:00 - 12:30 Bahar
  • 12:30 - 15:00 Gelin Evi
  • 15:00 - 18:45 Didem Arslan Yılmaz'la...
  • 18:45 - 20:00 Show Ana Haber
  • 20:00 - 22:45 Delikanlı
STAR TV Yayın Akışı

  • 00:30 - 02:30 Dizi
  • 02:30 - 05:00 İstanbullu Gelin
  • 05:00 - 07:00 Dürüye'nin Güğümleri
  • 07:00 - 09:30 İstanbullu Gelin
  • 09:30 - 13:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13:30 - 17:15 Nur Viral ile Sen İstersen
  • 17:15 - 19:00 Erkenci Kuş
  • 19:00 - 20:00 Star Haber

ATV Yayın Akışı

  • 01:20 - 03:20 Görevimiz Tatil
  • 03:20 - 05:30 Ateş Kuşları
  • 05:30 - 08:00 Bir Küçük Gün Işığı
  • 08:00 - 10:00 Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 - 14:00 Gün Ortası
  • 14:00 - 16:00 Mutfak Bahane
  • 16:00 - 19:00 Esra Erol'da
  • 19:00 - 19:45 ATV Ana Haber
  • 19:45 - 20:30 Kupa Günlüğü
  • 20:30 - 22:40 T. Konyaspor - Fenerbahçe

TV8 Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 02:30 - 04:30 Gel Konuşalım
  • 04:30 - 05:30 Oynat Bakalım
  • 05:30 - 07:15 Tuzak
  • 07:15 - 09:00 Ebru ile 8'de Sağlık
  • 09:00 - 12:30 Gel Konuşalım
  • 12:30 - 16:00 Survivor Ekstra
  • 16:00 - 20:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

