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Alp Balkan'ın babası Mustafa Balkan hayatını kaybetti!

Rol aldığı 'Mahallenin Muhtarları' dizisiyle tanınan oyuncu Alp Balkan'ın vefatından 24 gün sonra, babası Mustafa Balkan da yaşamını yitirdi.

Alp Balkan'ın babası Mustafa Balkan hayatını kaybetti!
Öznur Yaslı İkier

'Mahallenin Muhtarları' dizisinde hayat verdiği 'Eczacı Bahadır' karakteriyle tanınan ve 13 Mayıs'ta hayatını kaybeden oyuncu Alp Balkan'ın ardından bir acı haber de ailesinden geldi.

Oğlunun vefatına dayanamayan baba Mustafa Balkan, evlat acısından 24 gün sonra hayatını kaybetti.

Alp Balkan ın babası Mustafa Balkan hayatını kaybetti! 1

Mustafa Balkan'ın vefat haberini Film-San Vakfı duyurdu. Vakıftan yapılan açıklamada, "Oyuncu dostumuz Alp Balkan'ı kaybedeli tam 24 gün oldu. Maalesef babası Mustafa amcayı da kaybettik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verildi.

Alp Balkan ın babası Mustafa Balkan hayatını kaybetti! 2

TABUTA SARILIP GÖZYAŞI DÖKMÜŞTÜ

Geçtiğimiz haftalarda oğlunun Bakırköy Yenimahalle Camii'ndeki cenaze namazına tekerlekli sandalye ile katılan acılı baba, tabuta sarılarak gözyaşı dökmüştü.

Alp Balkan ın babası Mustafa Balkan hayatını kaybetti! 3

Mustafa Balkan'ın cenazesi, bugün öğle namazına müteakip Bakırköy Yenimahalle Camii'nden kaldırılarak Büyükçekmece Yeni Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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