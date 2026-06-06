Alaattin Çakıcı'nın gelini olacaktı! Öykü Çelik kararını verdi

Yeşil Deniz, Poyraz Karayel, Savaşçı, Şevkat Yerimdar ve Benim Hayatım gibi birçok projede rol alan ünlü oyuncu Öykü Çelik son dönemde özel hayatıyla gündemdeydi.

Öykü Çelik, üç yıl önce Alaattin Çakıcı'nın oğlu Ali Çakıcı ile aşk yaşadığını sosyal medyada fotoğrafla duyurmuştu. Çelik daha sonra evlilik kararı almış ve sevgilisinin evlilik teklifine 'evet' yanıtı vermişti.

Düğün haberi beklenen ikiliden ayrılık haberi geldi. Öykü Çelik’in Ali Çakıcı’yla olan birlikteliği sona erdi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; bu dönemde sadece sinema filmleri çeken Öykü Çelik ana akıma döneceğini belirtti.

GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Londra'da yaşayan Çelik, ülkesini çok özlediğini ve yeni sezon için iş görüşmeleri yaptığını, yeni sezonda dizi setlerine döneceğini söyledi.