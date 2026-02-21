MAGAZİN

21 Şubat Cumartesi 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Bu akşam televizyon ekranlarında neler var? 21 Şubat 2026 cumartesi akşamı televizyon izleyicileri, bu akşam ekranlara gelecek dizi ve programları merak ediyorlar. Ailece keyifli vakit geçirmek isteyenler için kanalların yayın akışları araştırılıyor. Biz de sizler için kanalların güncel yayın akışı bilgilerini derledik...

Öznur Yaslı İkier

21 Şubat 2026 cumartesi akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

TRT1 Yayın Akışı

  • 00:15 - 01:30 Vefa Sultan
  • 01:30 - 03:10 Gönül Dağı
  • 03:10 - 04:55 Kur'an-ı Kerim'i Güzel...
  • 04:55 - 06:25 Sahur Bereketi
  • 06:25 - 07:25 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif
  • 07:25 - 10:00 Kalk Gidelim
  • 10:00 - 10:30 Kur'an'ın Mesajı
  • 10:30 - 12:15 Kod Adı Kırlangıç
  • 12:15 - 12:45 Selam
  • 12:45 - 15:30 Mehmed: Fetihler Sultanı
  • 15:30 - 16:00 Kur'an'ın Mesajı
  • 16:00 - 17:45 Kur'an-ı Kerim'i Güzel...
  • 17:45 - 19:05 Ramazan Sevinci
  • 19:05 - 20:00 Ana Haber

KANAL D Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:00 Uzak Şehir
  • 02:00 - 04:45 Arka Sokaklar
  • 04:45 - 07:00 M. Fatih Çıtlak ile...
  • 07:00 - 08:30 Küçük Ağa
  • 08:30 - 09:45 Konuştukça
  • 09:45 - 13:00 Magazin D Cumartesi
  • 13:00 - 13:45 Arda'nın Ramazan Mutfağı
  • 13:45 - 16:00 Arka Sokaklar
  • 16:00 - 18:00 Uzak Şehir
  • 18:00 - 19:00 Bir Ramazan Akşamı
  • 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

SHOW TV Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:00 Bekir Köse ile Ramazan...
  • 02:00 - 05:45 Veliaht
  • 05:45 - 08:00 Kızılcık Şerbeti
  • 08:00 - 10:00 İstasyon
  • 10:00 - 13:00 Cumartesi Sürprizi
  • 13:00 - 14:45 Şükran Kaymak'la Ramazan...
  • 14:45 - 18:25 Veliaht
  • 18:25 - 20:00 Show Ana Haber
  • 20:00 - 23:45 Güldür Güldür Show

STAR TV Yayın Akışı

  • 00:00 - 02:00 Dizi
  • 02:00 - 03:45 Sefirin Kızı
  • 03:45 - 05:00 Ateşböceği
  • 05:00 - 07:00 Aramızda Kalsın
  • 07:00 - 09:00 Aramızda Kalsın
  • 09:00 - 11:30 Hayat Bazen Tatlıdır
  • 11:30 - 14:00 Dizi
  • 14:00 - 14:30 Bir Şansım Olsa
  • 14:30 - 15:30 Dizi
  • 15:30 - 16:30 Pelin ve Tahsin Mutfakta
  • 16:30 - 18:15 Dizi
  • 18:15 - 19:00 Erkenci Kuş
  • 19:00 - 20:00 Star Haber

ATV Yayın Akışı

  • 00:20 - 02:45 A.B.İ.
  • 02:45 - 03:45 Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi
  • 03:45 - 06:40 Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel
  • 06:40 - 07:30 Zembilli
  • 07:30 - 10:00 atv'de Hafta Sonu
  • 10:00 - 13:00 A.B.İ.
  • 13:00 - 16:00 Kuruluş Orhan
  • 16:00 - 18:00 Aynı Yağmur Altında
  • 18:00 - 19:35 Nihat Hatipoğlu ile İftar
  • 19:35 - 20:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 - 23:20 A.B.İ.

TV8 Yayın Akışı

  • 00:15 - 01:30 Caner Taslaman ile...
  • 01:30 - 03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 03:30 - 05:30 Gel Konuşalım
  • 05:30 - 06:30 Caner Taslaman ile...
  • 06:30 - 08:00 Tuzak
  • 08:00 - 08:45 Oynat Bakalım
  • 08:45 - 10:00 Gençlik Rüzgarı
  • 10:00 - 18:00 Gazete Magazin
  • 18:00 - 20:00 Gazete Magazin

Anahtar Kelimeler:
yayın akışı bugün yayın akışı tüm kanallar
