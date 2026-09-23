22 Eylül reyting sonuçları: Tuzlu Kahve, Anne Yarısı ve Haysiyet dikkat çekti

22 Eylül 2026 Salı gününün reyting sonuçları belli oldu. Total kategorisinde gecenin zirvesine Star TV'nin Tuzlu Kahve dizisi yerleşirken, Haysiyet ikinci, Müge Anlı ile Tatlı Sert ise üçüncü sırada yer aldı.

Star TV ekranlarında yayınlanan Tuzlu Kahve, 5,57 reyting ve yüzde 17,97 share ile günün en çok izlenen programı oldu. Dizinin hemen ardından Kanal D'nin Haysiyet dizisi geldi. Haysiyet, 4,27 reyting ve yüzde 13,53 share elde etti.

Günün üçüncü sırasında ise ATV'nin gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert bulunuyor. Program, 4,08 reyting ve yüzde 34,08 share ile listenin üçüncü sırasında yer aldı.

Anne Yarısı dizisi ise birinci bölümüyle listeye ortalardan girdi.

İşte TİAK'a göre reyting sıralaması: