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Tuzlu Kahve 5. bölüm fragmanı yayınlandı! ''Senaryoyu toparlayın''

Star’ın yapımcılığını Poll Films’in üstlendiği yeni dizisi Tuzlu Kahve dün akşam 4. bölümüyle ekrana geldi. Reytinglerde başarılı bir şekilde ilerleyen dizinin yeni bölümünün ardından 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Ancak bu defa seyirci isyan etti.

Tuzlu Kahve 5. bölüm fragmanı yayınlandı! ''Senaryoyu toparlayın''
Öznur Yaslı İkier

Yapımını Poll Films’in, yapımcılığını ise Polat Yağcı’nın üstlendiği Tuzlu Kahve dizisi dün akşam 4. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Sıcak hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin yeni bölümünün ardından 5. bölüm fragmanı geldi.

TUZLU KAHVE 5. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Tuzlu Kahve 5. bölüm fragmanına bu defa eleştiriler de geldi. Dizi takipçileri; 'Senaryoyu toparlayın', 'Bu kadroya yazık etmeyin', 'Komedi yazılamıyor mu artık yani resmen zorla izliyorum' gibi yorumlar yapıldı.

Tuzlu Kahve 5. bölüm fragmanı yayınlandı! Senaryoyu toparlayın 1

TUZLU KAHVE KONUSU NEDİR?
Yıllardır birbirine düşman olan İpekli ve Kutaygil ailelerinin kızları, farkında olmadan aynı ailenin iki oğluyla karşı karşıya gelir. Selin ve Murat evlilik hazırlıkları yaparken, diğer tarafta Murat’ın Amerika’dan yeni dönen abisi Mehmet’in yolu Derin’le kesişir.

Hakan’la evlenmeye hazırlanan Derin, ihaneti öğrenmesiyle ilişkisini bitirirken, Mehmet’le arasında beklenmedik bir yakınlaşma başlar. Böylece geçmişten gelen büyük bir düşmanlığın ortasında, iki kızın kaderi Aydınoğlu ailesinin iki kardeşiyle birbirine bağlanır.

Tuzlu Kahve 5. bölüm fragmanı yayınlandı! Senaryoyu toparlayın 2
**TUZLU KAHVE OYUNCULARI KİMLER?

Tuzlu Kahve’nin oyuncu kadrosunda Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Ceren Moray, Enis Arıkan, Sarp Apak, Hatice Aslan, Nergis Kumbasar, Melis Fis, İrem Kahyaoğlu, Nazlı Tosunoğlu, Nazlı Senem Ünal, Elit Andaç Çam, Şeyla Halis, Gökçe Özyol, Cengiz Bozkurt, Nevra Serezli ve Settar Tanrıöğen yer alıyor.

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Star TV Eda Ece Tuzlu Kahve dizisi
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