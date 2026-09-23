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Mina Demirtaş TRT dizisiyle anlaştı! Onur Seyit Yaran partneri oluyor

Kızıl Goncalar dizisindeki başarılı performansından sonra Delikanlı dizisinde yer alan Mina Demirtaş bir süredir ekranda yoktu. Genç oyuncu TRT'den gelen teklifi kabul etti.

Mina Demirtaş TRT dizisiyle anlaştı! Onur Seyit Yaran partneri oluyor

Kızıl Goncalar dizisinde Zeynep rolüyle başarılı bir performans sergileyen Mina Demirtaş, kısa sürede geniş bir hayran kitlesi kazandı. Delikanlı dizisiyle son olarak ekranda olan Mina Demirtaş’ın yeni adresi belli oldu.
Mina Demirtaş TRT dizisiyle anlaştı! Onur Seyit Yaran partneri oluyor 1

Demirtaş, Bozdağ Film’in TRT1 için çekeceği kod adı “Yörük Kızı” olan yeni iddialı dizisiyle el sıkıştı. Yönetmenliğini Yunus Ozan Korkut’un yapacağı diziyi Sema Ali Erol yazıyor.

Mina Demirtaş TRT dizisiyle anlaştı! Onur Seyit Yaran partneri oluyor 2

GÜNEŞ’E HAYAT VERECEK

Mina Demirtaş ikinci adı “Güneşli Günler” olan dizide Güneş rolüne hayat verecek. Onur Seyit Yaran ise güzel oyuncunun partneri olacak.

Mina Demirtaş TRT dizisiyle anlaştı! Onur Seyit Yaran partneri oluyor 3

Kasım ayında sete çıkması planlanan dizi, üniversite sınavında Türkiye birincisi olan ve ailesiyle İstanbul’un seçkin semtlerinden birinde yer alan bir apartmana taşınan çoban Güneş’in hayata meydan okuma hikâyesini ekrana taşıyacak.

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Mina Demirtaş
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