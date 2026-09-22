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22 Eylül Salı 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Televizyon izleyicileri, 22 Eylül salı günü ekranlarda hangi yapımların yer alacağını merak ediyor. Günün erken saatlerinden gece kuşağına kadar TRT 1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8’in yayın akışı belli oldu.

22 Eylül Salı 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

22 Eylül salı günü televizyon karşısına geçecek izleyiciler, “Bugün TV’de ne var?”, “Bu akşam hangi diziler var?” ve “TV yayın akışı nasıl?” sorularına yanıt arıyor. İşte TRT 1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8 güncel tv rehberi...

TRT 1 Yayın Akışı

  • 02:40 - 03:10 Seksenler
  • 03:10 - 05:45 Gönül Dağı
  • 05:45 - 06:30 Hayallerinin Peşinde
  • 06:30 - 07:30 Turgay Başyayla ile...
  • 07:30 - 10:30 Kalk Gidelim
  • 10:30 - 13:15 Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13:15 - 13:55 Seksenler
  • 13:55 - 17:30 Gönül Dağı
  • 17:30 - 18:55 Lingo Türkiye
  • 18:55 - 19:00 İddiaların Aksine
  • 19:00 - 20:00 Ana Haber
  • 20:00 - 21:45 Fenerbahçe Tarfin-Beşiktaş

KANAL D Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:30 Haysiyet
  • 02:30 - 05:00 Gelinim Mutfakta
  • 05:00 - 07:00 Siyah Beyaz Aşk
  • 07:00 - 09:00 İkizler Memo-Can
  • 09:00 - 11:00 Neler Oluyor Hayatta
  • 11:00 - 13:45 Yaprak Dökümü
  • 13:45 - 16:45 Gelinim Mutfakta
  • 16:45 - 19:00 Üç Kız Kardeş
  • 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 - 23:15 Haysiyet

NOW Yayın Akışı

  • 00:45 - 03:30 İnadına Aşk
  • 03:30 - 06:00 Yasak Elma
  • 06:00 - 07:15 Son Yaz
  • 07:15 - 08:00 Zafer Söken ile İlk Bakış
  • 08:00 - 10:45 İlker Karagöz İle...
  • 10:45 - 12:30 Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 12:30 - 13:30 Şevkat Yerimdar
  • 13:30 - 16:30 En Hamarat Benim
  • 16:30 - 19:00 Karagül
  • 19:00 - 20:00 Ozan Gündoğdu ile NOW...
  • 20:00 - 22:00 Anne Yarısı

SHOW TV Yayın Akışı

  • 00:15 - 01:15 Gece Hattı
  • 01:15 - 03:30 Sevdan Bir Ateş
  • 03:30 - 06:00 Kızılcık Şerbeti
  • 06:00 - 09:00 Siyah Kalp
  • 09:00 - 12:30 Muhtemel Aşk
  • 12:30 - 15:00 Gelin Evi
  • 15:00 - 18:25 Kızılcık Şerbeti
  • 18:25 - 20:00 Show Ana Haber
  • 20:00 - 23:00 Sevdan Bir Ateş

STAR TV Yayın Akışı

  • 00:30 - 03:00 Dizi
  • 03:00 - 05:00 Fazilet Hanım ve Kızları
  • 05:00 - 07:00 İki Aile
  • 07:00 - 09:30 Aramızda Kalsın
  • 09:30 - 13:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13:30 - 15:00 Fazilet Hanım ve Kızları
  • 15:00 - 19:00 Didem Arslan Yılmaz'la...
  • 19:00 - 20:00 Star Haber
  • 20:00 Tuzlu Kahve

    ATV Yayın Akışı

  • 00:20 - 03:00 A.B.İ.
  • 03:00 - 05:30 Güneşin Doğduğu Yer
  • 05:30 - 08:00 Gözleri KaraDeniz
  • 08:00 - 10:00 Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 - 14:00 Gün Ortası
  • 14:00 - 16:00 Altı Üstü İstanbul
  • 16:00 - 19:00 Esra Erol'da
  • 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 A.B.İ

    TV8 Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 02:30 - 04:30 Doktor Aksoy
  • 04:30 - 06:30 Oynat Bakalım
  • 06:30 - 07:15 Tuzak
  • 07:15 - 09:00 Ebru ile 8'de Sağlık
  • 09:00 - 11:30 Doktor Aksoy
  • 11:30 - 16:00 MasterChef Türkiye
  • 16:00 - 20:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

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