22 Eylül Salı 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

22 Eylül salı günü televizyon karşısına geçecek izleyiciler, “Bugün TV’de ne var?”, “Bu akşam hangi diziler var?” ve “TV yayın akışı nasıl?” sorularına yanıt arıyor. İşte TRT 1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8 güncel tv rehberi...

TRT 1 Yayın Akışı

02:40 - 03:10 Seksenler

03:10 - 05:45 Gönül Dağı

05:45 - 06:30 Hayallerinin Peşinde

06:30 - 07:30 Turgay Başyayla ile...

07:30 - 10:30 Kalk Gidelim

10:30 - 13:15 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 - 13:55 Seksenler

13:55 - 17:30 Gönül Dağı

17:30 - 18:55 Lingo Türkiye

18:55 - 19:00 İddiaların Aksine

19:00 - 20:00 Ana Haber

20:00 - 21:45 Fenerbahçe Tarfin-Beşiktaş

KANAL D Yayın Akışı

00:15 - 02:30 Haysiyet

02:30 - 05:00 Gelinim Mutfakta

05:00 - 07:00 Siyah Beyaz Aşk

07:00 - 09:00 İkizler Memo-Can

09:00 - 11:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 - 13:45 Yaprak Dökümü

13:45 - 16:45 Gelinim Mutfakta

16:45 - 19:00 Üç Kız Kardeş

19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

20:00 - 23:15 Haysiyet

NOW Yayın Akışı

00:45 - 03:30 İnadına Aşk

03:30 - 06:00 Yasak Elma

06:00 - 07:15 Son Yaz

07:15 - 08:00 Zafer Söken ile İlk Bakış

08:00 - 10:45 İlker Karagöz İle...

10:45 - 12:30 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 - 13:30 Şevkat Yerimdar

13:30 - 16:30 En Hamarat Benim

16:30 - 19:00 Karagül

19:00 - 20:00 Ozan Gündoğdu ile NOW...

20:00 - 22:00 Anne Yarısı

SHOW TV Yayın Akışı

00:15 - 01:15 Gece Hattı

01:15 - 03:30 Sevdan Bir Ateş

03:30 - 06:00 Kızılcık Şerbeti

06:00 - 09:00 Siyah Kalp

09:00 - 12:30 Muhtemel Aşk

12:30 - 15:00 Gelin Evi

15:00 - 18:25 Kızılcık Şerbeti

18:25 - 20:00 Show Ana Haber

20:00 - 23:00 Sevdan Bir Ateş

STAR TV Yayın Akışı