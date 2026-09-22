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Georgia Scholes’un gecesi kabusa döndü: Etek altı görüntüsünü gizlice çektiler

The Bay dizisinin oyuncusu Georgia Scholes, kız kardeşiyle Manchester’da çıktığı gecede iki erkeğin kendilerini takip ettiğini ve birinin eteğinin altından gizlice görüntü aldığını açıkladı. Olay sonrası iki kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Georgia Scholes’un gecesi kabusa döndü: Etek altı görüntüsünü gizlice çektiler

ITV’nin sevilen dizisi The Bay ile tanınan 25 yaşındaki oyuncu Georgia Scholes, kız kardeşiyle Manchester’da çıktığı gecede dehşeti yaşadı. Scholes, iki erkeğin kendilerini takip ettiğini ve adamlardan birinin eteğinin altından gizlice görüntü aldığını açıkladı. Olayın ardından gözyaşlarına boğulan oyuncu, “Hiç kimse güvende değil” dedi.

Scholes, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saat 20.30 sıralarında restorandan çıktıktan sonra iki erkeğin kendilerini takip etmeye başladığını anlattı.

Georgia Scholes’un gecesi kabusa döndü: Etek altı görüntüsünü gizlice çektiler 1

Oyuncu, iki adamın kendilerine olağandışı derecede yakın yürüdüğünü belirterek şüphelendiğini söyledi. Scholes, adamlardan birinin telefonunu bacağının yanında tuttuğunu ve cihazı kendilerine doğru çevirdiğini fark ettiğini söyledi.

Şüpheleri üzerine adamın arkasından geçen oyuncu, telefonun kendilerini kaydettiğini gördü. Scholes, görüntünün eteğinin altından çekildiğini fark ettiğini belirterek adamla yüzleşti. Adamın ise hızını artırarak uzaklaşmaya çalıştığı ve iki kardeşin görüntüleri silmesi yönündeki çağrılarını görmezden geldiği öne sürüldü.
Georgia Scholes’un gecesi kabusa döndü: Etek altı görüntüsünü gizlice çektiler 2

HEMEN YARDIM İSTEDİ

Scholes ve kız kardeşi, adamlardan birini takip ederek çevredeki güvenlik görevlilerinden ve vatandaşlardan yardım istedi. Oyuncu, başlangıçta yardım taleplerine yanıt veren kimse olmadığını söyledi.

Daha sonra Be At One isimli mekânda çalışan bir güvenlik görevlisinin müdahale ettiği ve şüpheliyi polis gelene kadar alıkoyduğu belirtildi.

Georgia Scholes’un gecesi kabusa döndü: Etek altı görüntüsünü gizlice çektiler 3

"HİÇ KİMSE GÜVENDE DEĞİL"

Yaşadığı olayın ardından duygularını paylaşan Scholes, gecenin tamamen mahvolduğunu söyledi. Oyuncu, “Sadece güzel bir gece geçirmek istiyordum. Ayıkken bile ne kadar savunmasız olduğumuzun bu kadar korkutucu olması üzücü. Hiç kimse güvende değil” ifadelerini kullandı.

Paylaşımının ardından oyuncunun takipçileri, kendisine ve kız kardeşine destek mesajları gönderdi.

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Anahtar Kelimeler:
cinsel taciz
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