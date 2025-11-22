22 Kasım Cumartesi 2025 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Now TV, Show TV, Star, ATV, TV8)

22 Kasım 2025 cumartesi akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

TRT1 Yayın Akışı

00:15 - 02:55

Gönül Dağı

Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının, tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan üç kuzenin yaşamından kesitler sunuluyor.

02:55 - 04:00

Seksenler

Klasik bir Türk ailesinin yaşamını konu alan eğlenceli bir dönem sit-com'u... Sosyal hayattaki değişim, hayatımıza giren yeniliklerin bizleri nasıl etkilediği gözler önüne seriliyor. Seksenler dizisi bize kaybettiğimiz insani değerleri yeni nesillere tekrar kazandırmak amacıyla geçmişe yapılmış eğlenceli bir yolculuk... Çocuklar; sobayı, merdaneli makineyi, pul yapıştırıp yolladığımız mektupları, anket defterlerini, siyah önlükleri, kolalı yakaları, sokaklarda koşturarak sürdüğümüz telli arabaları, misket dolu torbaları ilk defa bu dizide görecek.

04:00 - 05:05

Lingo Türkiye

Lingo Türkiye'de yarışmacılar, dört harften oluşan kelimeleri bularak ödül kazanmaya başlıyor. Beş harfli kelimelerden oluşan ikinci etapta yarışan üç çift arasında en az ödülü kazanan yarışmacılar eleniyor. Hızlı düşünmenin önemli olduğu Lingo Türkiye'de kaç kelimenin doğru tahmin edildiği değil kasada toplanan ödül miktarı önemli. Kasasında en çok parayı biriktiren çift final etabında yarışmaya hak kazanıyor.

05:05 - 05:50

Yedi Numara

Birbirlerini çok seven Vahit ve Zeliha, yıllar önce köyden İstanbul'a kaçmışlardır. Çok istemelerine rağmen bir türlü çocuk sahibi olamazlar. Ahşap evlerini öğrenci gençlere kiralayarak, onlara bir ana gibi sahip çıkan Zeliha'nın çocuk özlemini dindirmeye çalışırlar. Yedi numaralı ahşap evin üst katını büyük şehirden gelen dört kız öğrenci tutar. Katıksız taşralı üç delikanlı da alt kata yerleşir. Dört şehirli genç kız ile üç köylü delikanlı aynı çatı altında yaşamak için komik bir uğraş verirler.

05:50 - 08:35

Benim Güzel Ailem

Canan, Rasim'i aile fertlerinin gül gibi geçinip gittiğine ve hiçbir sorunlarının olmadığına ikna etmeye çalışmaktadır. Akyol ailesinde ise durumlar hiç de öyle değildir. Derya ışık hızıyla Nedim'den ayrılmaya karar verir. Öznur evin satılmasını hazmedemeyip soluğu baba ocağında alırken, iki terapist Kaan ve Öznur gitgide kendileri terapist desteğine ihtiyaç duyacak duruma gelmiştir. Aile bütün bu olaylarla yangın yerine dönerken evin küçük kızında ateş bacayı sarmış, Akyol ailesi bütün bu sorunlar yetmezmiş gibi bir de evlilik telaşına girmiştir.

08:35 - 10:00

Kod Adı Kırlangıç

Aynı mahallede yaşayan çocukların ortak merakı teknolojidir. Drone tasarlamak için bir araya gelen çocuklara yardım edenler de olur, onları engellemeye çalışan kötüler de...

10:00 - 11:40

Hayallerinin Peşinde

Hayallerinin Peşinde programında, cesurca girişimleriyle kendi hikayelerinin başkahramanı olan kadınların başarı yolculuğuna şahitlik ediyoruz. Tüm zorlukları aşan, inatçı, hayalperest kadınlar... Devletin desteği ile büyüyen, bulunduğu coğrafyaya ve Türkiye ekonomisine katkı sağlayan bu kadınlar birçok insana ilham veriyor. Onların inançla ulaştıkları başarının mutluluğuna sizler de ortak olun.

11:40 - 14:45

Taşacak Bu Deniz

İki düşman aile, Furtunalılar ve Koçarililerin bitmek bilmeyen savaşı yıllardır sürüp gitmektedir. Geçmişte çok büyük bir sevda yaşayan Adil Koçari ile Esme Furtuna kan hakkı yüzünden karşı karşıya gelirler, Esme Adil'i vurur. Aralarındaki tüm düşmanlığa rağmen Adil Koçari Esme Furtuna'yı ele vermez ve ben kendimi vurdum der. Tam o sırada çok uzaklardan gelen Yunan bir Doktor Adil'in hayatını kurtarır. Yunanlı bir anne ve İstanbul Rum'u bir babanın kızı olan bu kız büyük bir sırrın peşine düşüp Trabzon'a gelmiştir.

14:45 - 17:50

Cennetin Çocukları

İskender, özünde iyi bir çocuk olsa da sokaklarda, yetimhanelerde, hapishanelerde büyür. Hep bileğinin gücüyle ayakta kalır, karşısına çıkan her engelle savaşır. Ancak yolu bir gün Arafköy'e düşer ve asıl gerçeğin duvarların ardında olduğunu fark eder. Ege'nin sımsıcak kıyılarında, cennetten bir parça gibi duran bu kasabada İskender, geçmişin izlerini sırtında taşır. Kâmil olma yolunda sınanırken, aradığı sevgiyi ve özlemi burada bulur. Cennet Ana, Ayşecik, Oltacı Bayram, Aylak Adem ve herkese el uzatan Doktor Gönül onun hayatına dokunur.

17:50 - 19:00

Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

Turgay Başyayla ile yurdumuzun yöresel lezzetlerini keşfetmeye hazır mısınız?

19:00 - 20:00

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:15

Gönül Dağı

Amcaoğulları, İcat Akademisi'nin kapanmasından dolayı Leyla'yı suçladıkları için pişmanlık duyar. İcat Akademisi'nin neden kapandığını araştırmaya başlarlar. Akademiyi tekrar açabilecekler midir? Selma ve Cemile, İcat Akademisi açılsa bile öğrenci bulamayabileceklerini söyler. Taner, Gelincik'in fikriyle bir icat yarışması yapmaya karar verir. Yarışma sırasında neler yaşanacaktır?

KANAL D Yayın Akışı

00:15 - 02:30

Güller ve Günahlar

Kader, annesinin etkisi ile Tülay ve Erkan'ın yanına geri dönmüştür. Zeynep, Tecerlerin evinden ayrılarak Kader'i geri almaya uğraşırken Serhat da kızları ile konuşup Berrak'ı evden göndermenin yollarını arar. O sırada Can'dan gelen bir telefon Serhat'ı yine bir seçim yapmaya zorlar.

02:30 - 04:30

Siyah Beyaz Aşk

Ferhat babası kadar sevdiği Namık’ın bilgisayarının çalındığını öğrenir. Bilgisayarın içindeki belgelerin ortaya çıkması Namık’ın yıllardır hazırlandığı belediye başkanlığı seçimlerini kaybetmesi ve hapse girmesi demektir. Ferhat bilgisayarı çalan Adem’i yakalar ve tam konuşturacakken Adem vurulur. Ferhat’ın bilgisayarı bulabilmesi için Adem’i yaşatması gerekmektedir. Genel cerrah olan Aslı, bir doktor arkadaşına yardım amacıyla onun yerine göreve gider ve kendini Ferhatların çiftliğinde bulur. Vurulmuş adamı ameliyat etmek zorundadır. Kanunsuz bir olaya karışmak istemeyen Aslı, Ferhat’ın oyununa gelip ameliyatı yapar. Aslı adamın hayatını kurtarıp çiftlikten elini kolunu salla sallaya çıkabileceğini düşünmektedir. Oysa olaylar hiç de planladığı gibi gelişmez.

04:30 - 07:00

Üç Kız Kardeş

Türkan, Dönüş ve Derya... Üç kız kardeş, anne ve babalarıyla mutlu bir hayat sürerken Türkan'ın yaptığı evlilikle birlikte kara bulutlar ailenin üstünde gezinmeye başlayacak, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Türkan, mahsur kaldığı masalsı şatoda mutsuzluğuna kılıflar dikmeye çalışırken Dönüş'ün hayatı, geçmişten gelen büyük sırla alt üst olacak, Derya da dönüşü olmayan bir yola adım atacaktır.

07:00 - 08:30

Yabancı Damat

Gaziantep'in ünlü baklavacısı Kahraman Usta'nın kızı Nazlı, Ankara da üniversite eğitimini bitirmiş memleketine dönmüştür. Nazlı yakışıklı, yabancı bir gençle tanışır. Bu genç, ailesi İstanbul'dan Atina'ya göç etmiş Niko adında bir Yunanlıdır. Nazlı ve Niko birbirlerine deliler gibi aşık olurlar. Ancak Niko'nun ailesi Türklerden, Nazlı'nın ailesi de Yunanlılardan pek hoşlanmamaktadır...

08:30 - 09:45

Konuştukça

Sunuculuğunu Özlem Yıldız yaptığı programda sağlıktan doğal yaşama, güzellikten kişisel bakıma, eğitimden psikolojiye kadar her şey konuşuluyor.

09:45 - 13:00

Magazin D Cumartesi

Ünlülerin en özel sırları, hiçbir yerde izleyemeyeceğiniz röportajlar, magazin dünyasındaki en son gelişmeler ekrana geliyor.

13:00 - 14:00

Arda'nın Mutfağı

Arda'nın Mutfağı bu hafta sofralarınızı renklendirecek üç tarifle sizi ekran başına davet ediyor. Menüde bu hafta çok lezzetli bir Ada Köftesi, değişik beşameliyle herkese karnabaharı sevdirecek bir Karnabahar Graten ve sonbaharın olmazsa olmazı bir Çikolatalı Bal Kabaklı Tart var!

14:00 - 16:15

Eşref Rüya

Eşref'in tüm gözler önünde Nisan'ı alıp mekandan çıkışı Dinçer için bir koz haline gelir. Dinçer, Nisan'ı kariyeri için manipüle ederek Eşref'ten uzak tutmaya çalışınca Eşref'in artık sabrı taşar ve Dinçer'i karşısına alır. Kadir, Tufan'ın başına buyruk hareketlerini kontrol etmeye çalışsa da Tufan, tehlikeli adımlar atarak Kadir'in operasyonunu riske sokar. Gürdallar, evlerine gerçekleştirilen bir saldırı sonrası Tufan'ın peşine takılırlar fakat bu kaçma kovalamanın sonunda kimin avlanacağı belirsizdir.

16:15 - 19:00

Uzak Şehir

Şahin'in gözlerini kapamadan söylediği son sözler Cihan'ın tüm bilinmezlikleri çözmesini sağlar. Saklanan gerçeklerin hesabını sormak isteyen Cihan, soluğu Ecmel'in karşısında alır. Kaya'nın ameliyatı iyi geçerken, Şahin'den gelen haber ailesini yasa boğar. Ecmel bu haberle artık kontrolden çıkarken, oğlunun karşılığında bir oğul almak için Cihan Deniz'i kaçırır.

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Haber Haftasonu, Merve Dinçkol'un sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 00:15

Güller ve Günahlar

İhanetle suçlanan Cihan, yaşam mücadelesi verirken Serhat için son bir iyilik yapmak, ona Kader'in babasının kim olduğunu söylemek ister. Zeynep ve Kader'in eve dönmesi Berrak'ın planlarını alt üst eder. Berrak, evdeki konumunu sağlamlaştırmak isterken Cihan'ın sırrını açığa çıkarmak üzere olduğundan habersizdir.

NOW Yayın Akışı

01:45 - 04:30

Sahtekarlar

Ertan Aydın, babası Kadir'in yanında yetişmiş, başarılı bir avukattır. Müvekkilleri adına savunmayı güçlendirmek için yan yollara sapmaktan da çekinmez. Kadir ve Ertan davalarda hakimin kanaatini müvekkilleri lehine etkileyebilmek için küçük oyunlar kurarlar. Bunun için de profesyonel bir oyuncu olan Aslı'yla çalışırlar. Aslı tutuklanınca yeni birine ihtiyaç duyarlar. Bu sırada yolları Asya'yla kesişir. Ertan, Asya'nın kolayca yalan söyleme becerisinden çok etkilenir ve onlar için biçilmiş bir kaftan olduğuna karar verir. Birlikte çalışmaları için teklifte bulunur. Annesi ve kardeşlerinin maddi manevi bütün sorumluluğunu sırtlamış olan Asya teklifi kabul eder.

04:30 - 06:30

Sakıncalı

Çocuğunu kaybettikten sonra hayata tutunmaya çalışan Süreyya'nın adalet ve intikam mücadelesi anlatılıyor. Kayıp, öfke ve dayanışma duygularının iç içe geçtiği bu yolculuk, güçlü bir kadının yeniden doğuşunu ekrana taşıyor.

06:30 - 07:30

Karagül

Doğulu zengin bir ailenin oğlu Murat, İstanbul'da zarif eşi Ebru ve 3 çocuğuyla mutlu bir hayat sürmektedir. Bu peri masalı Murat'ın aniden ortadan kaybolmasıyla Ebru ve çocuklar için büyük bir yıkıma dönüşür. Murat'ın kayboluşunun ardından Murat'ın memleketi Halfeti'ye giden Ebru, kocasının kendinden gizlediği iflas gerçeğiyle yüzleşir. Diğer yandan eşinin ailesiyle mücadele etmek zorunda kalır. İstanbul'dan gelen bu narin ve iyi yetişmiş kadın, karagül gibi bu topraklarda kalmak için direnecek mi yoksa tüm bu mücadeleden vazgeçip kendi yolunu mu çizecek?

07:30 - 08:30

Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

Fatih Savaş dini konularda konuklarıyla keyifli sohbetler gerçekleştiriyor.

08:30 - 11:15

Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu

Spordan, sıcak haberlere, hava durumundan ekonomiye, gündem yaratacak röportajlar, ilginç öyküler Çalar Saat'te...

11:15 - 13:45

Ben Leman

Leman, geçmişte yaşanan büyük bir trajedinin hesabını sormak ve gerçek suçluları bulmak için çocuğu gibi büyüttüğü annesi Meryem'le Güzelkoy'a taşınır. Şahika, Mine ve Suzi tarafından zamanında geçmişin tozlu raflarına kaldırılan kırmızı kartlar Leman'ın gelmesiyle yeniden gün yüzüne çıkar. Oyun yeniden kurulur ve bu defa kuralları Leman koyacaktır. Sakin hayatlarına korku bulutları çöken üç kadın farkında olmadan Leman'ın oyununun içinde bulurlar kendilerini. Leman kasabadaki en karanlık sırları ortaya çıkaracak ve hesap soracaktır ama bir şeyi hesap edemez. Aşkı... Yani Demir'i...

13:45 - 16:30

Kıskanmak

Paşazade ailesinin görkemine tezat bir şekilde, sevgisizliğin gölgesiyle büyümüş Seniha'nın hem geçmişiyle yüzleşmesi hem de hayatını geri alma çabası...

16:30 - 19:00

Sakıncalı

Çocuğunu kaybettikten sonra hayata tutunmaya çalışan Süreyya'nın adalet ve intikam mücadelesi anlatılıyor. Kayıp, öfke ve dayanışma duygularının iç içe geçtiği bu yolculuk, güçlü bir kadının yeniden doğuşunu ekrana taşıyor.

19:00 - 20:00

Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler NOW Ana Haber bülteninde...

20:00 - 23:45

Ben Leman

Kırmızı kartların arkasındaki ismin Seher olduğuna inanarak onu alıkoyan Şahika, giderek güçlenen bu tehdit karşısında nasıl bir adım atacaklarına karar verebilmek için Mine ve Suzi'yi de bu işe dahil eder. Günlerdir Seher'e ulaşamayan Leman ise, onu Güzelkoy'a sürükleyen gizemin merkezindeki Seher'i bulup gerçekle yüzleşmenin peşindedir. Bu süreçte Suzi'nin karanlık geçmişi peşini bırakmaz ve Suzi'yi ihbarın yapıldığı akşam yaşananlarla ilgili açık vereceği bir hata yapmaya iter.

23:45 - 01:30

Efsane Futbol

Ersin Düzen, Tugay Kerimoğlu, Volkan Demirel ve Tümer Metin futbolun nabzını Efsane Futbol'da tutuyor.

SHOW TV Yayın Akışı

00:15 - 02:45

Veliaht

Otogardaki eski gücünü kaybetmeye başlayan ve oğlu yerine geçecek bir veliaht arayan Zülfükar Karslı'nın yolu babasından kalan borçlarla boğuşan seyyar tamirci Timur ile kesişir. Bu karşılaşma başta Zülfikar Karslı'nın oğlu Zafer, kızları Kudret, Derya ve Cennet olmak üzere herkesin hayatını kökünden değiştirecektir. Otogara Zafer Karslı olarak adım atan Timur, Zafer'in karısı Reyhan ile de karı koca rolü yapmak zorundadır. Ancak oyun zamanla gerçeğe dönüşecek, Karslı Konağı'ndaki iki tutsak Timur ve Reyhan yalanlarla örülü bu dünyada aşkları için savaşmak zorunda kalacaklar.

02:45 - 06:00

Kızılcık Şerbeti

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım, eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım’ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğa’nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar. Doğa’nın kocası Fatih’in ailesi oldukça muhafazakâr bir ailedir. Kıvılcım, kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır.

06:00 - 08:00

Yeni Gelin

Biri Madrid'te ve Milano'da büyümüş İspanyol güzeli Bella; diğeri Çukurova'nın bağrında, aşiret içinde yoğrulmuş Hazar Ağa... İki ayrı dünyanın insanı olsalar da aşklarına engel olamayıp evlenirler ve Çukurova'nın, Bozok Aşireti’nin yolunu tutarlar. Artık Bella, Bozok Aşireti’nin yeni gelinidir. Fakat bu durum, başta kayın valide Asiye olmak üzere, tüm konak halkını rahatsız eder ve o an hepsi ant içer. Bu yeni gelin, bu konakta barınamayacak ve geldiği gibi gidecektir. Fakat Bella, telli duvaklı gelin olmuş, girdiği tüm sınavlardan başarıyla geçmiştir. Bella'nın gelişiyle hayalleri alt üst olan yalnızca Bozok Aşireti değildir. Bella'nın gelişi, başka bir düşman cephesi daha açmıştır. Ve bu cephenin kazanmak için yapmayacağı şey yoktur. Düşman Duran aşireti, öyle bir şey yapar ki, bundan sonra kimse hayatına eskisi gibi devam edemeyecektir.

08:00 - 10:00

İstasyon

Gırgır Ali, hayatı boyunca pek çok küçük suça bulaşmış biridir. Hapishaneden çıktıktan sonra suç işlemeden yaşamaya çalışır. Bir gün eski arkadaşı Palandöken, Ali'den ünlü şarkıcı Yasemin'i kaçırmasını ister. Başta bu işe sıcak bakmayan Ali, Yasemin'i başkalarının kaçırmasını önlemek için kendisi kaçırmaya karar verir. İkili bir süreliğine ıssız bir yalıda beraber kalırlar. Yasemin, başlarda Ali'den nefret etse de zamanla onun yaşam tarzından etkilenecektir.

10:00 - 13:00

Cumartesi Sürprizi

Magazin ve eğlence dünyasının ünlü isimleri ile ilgili en yeni gelişmeler, dizi sektöründe olan biten her şey Cumartesi Sürprizi'nde...

13:00 - 15:30

İyi Aile Çocuğu

Doğdukları gün anne ve babaları öldürülen ikiz kardeşler Kemal ve Cemal, bir cami avlusuna bırakılır. Her biri farklı insanlar tarafından evlat edinilir. Kardeşler birbirinden habersiz büyür. Cemal namlı bir kabadayı, Kemal ise banka memuru olur. Bir kardeşin hissettiklerini aynı şekilde diğer kardeş de hissetmektedir. Yıllar sonra karşılaşmalarından doğan karışıklık ikisinin başına da türlü belalar açacaktır.

15:30 - 18:25

Kızılcık Şerbeti

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım, eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım’ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğa’nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar. Doğa’nın kocası Fatih’in ailesi oldukça muhafazakâr bir ailedir. Kıvılcım, kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır.

18:25 - 20:00

Show Ana Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler ekrana taşınıyor. Ana Haber Bülteni'nde, canlı bağlantılar ve program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:15

Güldür Güldür Show

Günlük hayatta yaşanan olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşan Güldür Güldür Show'da, kahkaha tufanına hazır olun!

STAR TV Yayın Akışı

00:00 - 01:50

Tatlım Tatlım

Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı ve Demet Akbağ ile senelerce kapalı gişe oynadıkları Haybeden Gerçeküstü Aşk'ın uyarlaması olan filmde, aynı partide tanışan 4 ayrı çift üzerinden bir ilişkinin başlangıcından sonuna kadarki süreçler komik bir dille ele alınıyor.

01:50 - 04:00

Sahipsizler

Bala ve Rıfat, altı çocuklarıyla birlikte bir ormanda küçük ama mutlu bir hayat kurmuştur. Her şey yolunda gidiyor derken geçmişten çıkıp gelen acımasız bir düşman, bu güzel ailenin mutluluğunu paramparça eder. Azize, Zeliha, Cemo, Fidan, Samet ve Balım Anne ve babalarını kaybeden çocuklar, peşlerindeki adamlardan kaçarken kendilerini bir kamyonun kasasında İstanbul'a doğru giderken bulurlar. Fakat tüm hayatlarını ormanda geçiren çocuklar için İstanbul büyük, bilinmez ve çok tehlikelidir.

04:00 - 05:30

Yüksek Sosyete

Yüksek sosyetenin tanınmış ailelerinden birinin kızı olan Cansu, kendine yeni bir hayat kurmak için karşısına çıkan işaretleri takip etmeye başlar. Kerem ise varlıklı bir aileye hizmet ederek büyümüş, emektar bir çiftin tek oğludur. Kerem, hayallerini gerçekleştirmek için çocukluk arkadaşı Mert'le bir aylığına yer değiştirmeyi kabul eder. Cansu ve Kerem’in yolları tam da bu anda kesişir. İkisinin de gerçek kimliklerini sakladığı bir dünyada, belki de aşk tüm farkları, sınıfları, kaderi yener.

05:30 - 07:00

Söz

İstanbul'da yaşanan bir terör saldırısı sonucu onlarca insan hayatını kaybeder. Olayın ardından Kıdemli Üsteğmen Yavuz Karasu'nun hayatı bir yeni bir akışa sürüklenir. Saldırıyı üstlenen terör örgütü ikinci bir eylem olarak sivil bir vatandaşı kaçırır. Bunun üzerine örgütün ele başını yakalamak ve kurtarma çalışmasını tamamlamak için Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde yeni bir tim oluşturulmasına karar verilir. Tim Komutanı olan Kıdemli Üsteğmen Yavuz Karasu, kendi hayatını tehlikeye atmak pahasına harekete geçer. Yolları vatan sevgisinde birleşen Tim birbirlerine hem kardeş hem vatan hem de siper olacaktır.

07:00 - 09:00

İstanbullu Gelin

Annesiz ve babasız büyüyen Süreyya, genç yaşta hayatın yükünü sırtlamış, güzel ve gururlu bir genç kızdır. Konservatuar mezunu olan Süreyya, hayatını reklam seslendirerek ve vokal yaparak kazanmaktadır. Süreyya'nın mütevazi yaşamı, beklenmedik bir anda karşısına çıkan zengin ve karizmatik iş adamı Faruk'a aşık olması ile değişir. Bursa'nın tanınmış ve köklü ailelerinden Boranlar içinse bu aşkı kabullenmek hiç de kolay olmayacaktır. Faruk'un annesi Esma Hanım, kendine ve köklerine uygun gelin adayını çoktan seçmiştir.

09:00 - 10:30

Hayat Bazen Tatlıdır

Hayat Öğretmen, özel bir lisede edebiyat öğretmenliği yapmakta, kız kardeşi Gözde ise aynı okulda öğrenim görmektedir. Eski bir mafya babası olan Cerrah'ın kardeşi Koray, Gözde'ye takıntılı bir aşk beslemektedir. Yaşanan bir dizi olay sonucu Hayat'ın işine son verilir. Hayat, kız kardeşini Koray'dan uzaklaştırmak için İstanbul'un diğer yakasındaki Gedikpaşa Anadolu Lisesi ile anlaşır. Bu okulda Müdür Şerif Bey'in meslek etiğine uymayan hareketleri ve öğrencilerin haylazlıklarıyla baş etmeye çalışır. Yeni taşındıkları evin çatlak ev sahiplerine rağmen huzur bulmaya çalışan Hayat ile kardeşini mücadele dolu günler beklemektedir.

10:30 - 14:00

Çarpıntı

Kalp hastası olan ve nakil için sıra bekleyen Aslı, annesi Hülya, kardeşleri Sezin ve Murat'la birlikte kendi halinde bir hayat sürmektedir. Sevgilisinin annesi Sevim'in söyledikleriyle büyük bir şok yaşar ve fenalaşır. Bu sırada varlıklı ve tanınmış bir aile olan Alkan Ailesinin kızı Melike, bir kaza geçirir ve hayatını kaybeder. Annesi Reyhan başta olmak üzere, tüm aile için bu kayıp büyük bir yıkım yaratır.

14:00 - 15:30

Bir Şansım Olsa

Bir Şansım Olsa'nın bu hafta cumartesi günü yayınlanacak bölümüne, düğün günü aileler arasında çıkan büyük tartışmanın ardından düğünü terk edip kocasına kaçan Leyla Hanım, annesi ve teyzesinden bir şans istemek için başvuruyor ve Aslı Özkaya'dan yardım istiyor. Takılar, salon parasının nasıl ödeneceği ve adetler yüzünden büyüyen gerilim, kısa sürede tüm aileyi karşı karşıya getiriyor.

15:30 - 19:00

Sahipsizler

Bala ve Rıfat, altı çocuklarıyla birlikte bir ormanda küçük ama mutlu bir hayat kurmuştur. Her şey yolunda gidiyor derken geçmişten çıkıp gelen acımasız bir düşman, bu güzel ailenin mutluluğunu paramparça eder. Azize, Zeliha, Cemo, Fidan, Samet ve Balım Anne ve babalarını kaybeden çocuklar, peşlerindeki adamlardan kaçarken kendilerini bir kamyonun kasasında İstanbul'a doğru giderken bulurlar. Fakat tüm hayatlarını ormanda geçiren çocuklar için İstanbul büyük, bilinmez ve çok tehlikelidir.

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor, gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 21:50

Kaldı Üç Gün

Rayane'nin Meksikalı bir çete tarafından kaçırılan büyükannesini serbest bırakmak için sadece üç günü vardır.

21:50 - 23:30

Kaldı Üç Gün

Rayane'nin Meksikalı bir çete tarafından kaçırılan büyükannesini serbest bırakmak için sadece üç günü vardır.

23:30 - 02:00

Tut Sözünü

Yalçın ve Bahadır, birbirine zıt karakterlere sahip olan iki yakın arkadaştır. Ancak Yalçın'ın beklenmedik ölümüyle iki dostun yolları acı bir şekilde ayrılır. Yalçın'ın deli dolu hallerini özleyen Bahadır'ın bir gün kapısı çalınıverir. Ölümüne çok üzüldüğü çılgın arkadaşı Yalçın'ın hayaletini karşısında bulur. Üstelik yalnız da değildir, yanında Bernardo adında bir İtalyan trapezci vardır. Yalçın tutmadığı bir söz yüzünden öbür tarafa geçiş yapamamış ve arafta kalmıştır. Bu sözü yerine getirebilmesi için de ona yardım edebeilecek tek kişi yakın dostu Bahadır'dır. Üç günlük zaman içerisinde Yalçın'ın sözünü yerine getirmesi şarttır, ancak bu şekilde huzur bulabilecektir.

ATV Yayın Akışı

00:20 - 03:00

Gözleri KaraDeniz

Azil ve Mehmet'e kurulan pusuda Sado ağır yaralanır; Azil kendi kanını vererek onu hayata döndürür ve aralarındaki bağ daha da güçlenir. Osman, saldırının ardında Konseyin olduğunu gösteren izlere ulaşırken, Azil'in sorguya aldığı tetikçinin ortadan kaybolması büyük bir soru işareti yaratır. Güneş, Mercan'ın mektubunu Azil'e söyleyip söylememek arasında sıkışır; evlilik için gerekli rapor süreci ise ikiliyi hem yakınlaştırır hem de üzerlerindeki baskıyı artırır. Bu sırada Sado'nun geçmişle ilgili itirafı Havva'yı derinden sarsar ve hem kendi hayatını hem de sevdiklerini yeniden sorgulamasına neden olur.

03:00 - 05:30

Kardeşlerim

Hayatın karşılarına çıkardığı tüm sorunların üstesinden birlikte gelmeye çalışan, her şeye rağmen kopmayıp, birbirlerinden güç alan kardeşlerin hikayesi...

05:30 - 07:30

Aldatmak

Hem kızını hem de torununu kaybetmenin eşiğindeki Güzide, hayatının en zor kararının kıyısında savrulmaktadır. Bu zor zamanlarda umduğu desteği göremeyecek, kendi başına ayakta durmayı bir kez daha öğrenmek zorunda kalacaktır. Yürek burkan kaza ve devamında Behram'ın vurulması bütün aileyi dehşete düşürmüştür. Behram'ı hedef alan namlunun diğer ucunda kimin olduğu Dicleli ailesi için büyük bir soru işaretidir. Beklenmedik bir ismin Güzide ve ailesinin hayatına girmesinin ise herkes için geri dönülmez etkileri olacaktır.

07:30 - 10:00

atv’de Hafta Sonu

Türkiye'den ve dünyadan en önemli, en ilgi çekici ve en renkli haberler aktarılıyor. Gündemdeki haberlerin yanı sıra öne çıkamayan gelişmelere de yer veriliyor.

10:00 - 13:00

Gözleri KaraDeniz

Azil ve Mehmet'e kurulan pusuda Sado ağır yaralanır; Azil kendi kanını vererek onu hayata döndürür ve aralarındaki bağ daha da güçlenir. Osman, saldırının ardında Konseyin olduğunu gösteren izlere ulaşırken, Azil'in sorguya aldığı tetikçinin ortadan kaybolması büyük bir soru işareti yaratır. Güneş, Mercan'ın mektubunu Azil'e söyleyip söylememek arasında sıkışır; evlilik için gerekli rapor süreci ise ikiliyi hem yakınlaştırır hem de üzerlerindeki baskıyı artırır. Bu sırada Sado'nun geçmişle ilgili itirafı Havva'yı derinden sarsar ve hem kendi hayatını hem de sevdiklerini yeniden sorgulamasına neden olur.

13:00 - 14:30

Buz Devri

Yirmi bin yıl önce, dünyada yaşayan canlılar soğuktan korunmak için güneye göç etmektedirler. Bunlara katılmayan iki kişi vardır. İşleri kendi bildiği gibi halletmeyi seven Mamut Manfred ve tembel Sid... Manny, Sid sayesinde terk edilmiş bir bebeği ailesine kavuşturma işini üzerine almıştır. Sid, Manny ve Diego, buzlarla kaplı geniş arazilerde yollarına devam ederken karşılarına Scrat adında bir sincap çıkar. Çığlardan kıl payı kurtuldukları, lav gölleri üzerindeki buzdan köprülerden geçtikleri bu yolculukta kahramanlarımız, yalnız o çağın değil, tüm tarihin en sıra dışı grubu olmuşlardır.

14:30 - 16:00

Çakallarla Dans 5

Çakallarla Dans 5, şartlı tahliye ile salınan çakallar grubunun yasağı delip atıldıkları maceraları konu ediyor. Hâkim karşısına geçen çakallar grubu birbirlerine 100 metre uzak kalma şartıyla tahliye olur. Fakat bu durum ekip için hiç de kolay değildir. Bu sırada Kayınço Gökhan’ın hayatı aldığı haberle bambaşka bir hal alır. Gökhan, yıllar önce yaşadığı tek gecelik bir ilişkiden çocuğu olduğunu öğrenir. Üstelik kızı Leyla, zengin ve züppe bir çocuk olan Sinan ile birliktedir. Gökhan henüz bir kızı olduğuna alışamamışken bir de Sinan’ı öğrenince deliye döner. Böyle bir çocuğun kızı ile olmasını gururuna yediremeyen Gökhan, Sinan’la Leyla’yı ayırmaya karar verir. Bunu tek başına yapamayacağını anlayan Gökhan çakallar grubundan yardım ister.

16:00 - 19:00

Kuruluş Orhan

Çetin bir imtihanın eşiğinde olduğunu bilen Orhan Bey, Kayı'da çift başlılığa asla müsaade etmemek için hem babasıyla hem de kardeşiyle sınanacağının farkındadır. Bu zor süreçte en büyük destekçisi Nilüfer Hatun'dur. Ancak ormandaki yolculukları beklenmedik bir pusuya dönüşür. İkili tam tuzağın ortasında kalmışken, Orhan Bey'in can yoldaşları Kan Turalı ve Abdurrahman yetişir.

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 23:00

Gözleri KaraDeniz

Azil ve Mehmet'e kurulan pusuda Sado ağır yaralanır; Azil kendi kanını vererek onu hayata döndürür ve aralarındaki bağ daha da güçlenir. Osman, saldırının ardında Konseyin olduğunu gösteren izlere ulaşırken, Azil'in sorguya aldığı tetikçinin ortadan kaybolması büyük bir soru işareti yaratır. Güneş, Mercan'ın mektubunu Azil'e söyleyip söylememek arasında sıkışır; evlilik için gerekli rapor süreci ise ikiliyi hem yakınlaştırır hem de üzerlerindeki baskıyı artırır. Bu sırada Sado'nun geçmişle ilgili itirafı Havva'yı derinden sarsar ve hem kendi hayatını hem de sevdiklerini yeniden sorgulamasına neden olur.

23:00 - 01:20

Non-Stop

Liam Neeson, her 20 dakikada bir uçaktaki birisini öldürmekle tehdit eden esrarengiz bir suçluyu yakalamaya çalışan hava polisi Bill Marks'ı canlandırıyor. Hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığı, herkesin potansiyel suçlu kabul edildiği bu durum Bill Marks'ı baş etmesi güç bir macera ve gerilimin içine sürüklüyor. Yerden 12.000 metre yükseklikte geçen bu zamanla yarış filminde Bill, eğer hesabına 150 milyon dolar yatırılmazsa yolcuları öldürmek için fazla beklemeyeceğini söyleyen şüpheliyi bulmaya çalışır. Ancak yapacaklarını bir tek kendisine mesaj olarak göndermesi Bill'in durumunu daha da zorlaştırmıştır. Çünkü panik olan yolcular uçakta yaşanan terörün sorumlusu olarak Bill'den şüphelenmeye başlamıştır.

TV8 Yayın Akışı

00:15 - 03:30

Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular

03:30 - 06:00

Zuhal Topal'la Yemekteyiz

Zuhal Topal'ın sunduğu yemek yarışmasında, birbirinden renkli ve iddialı kişiler mutfaktaki hünerlerini sergiliyor.

06:00 - 08:00

Tuzak

Ülkenin önde gelen iş adamlarından Demir Gümüşay tam da kariyerinin zirvesine çıktığı İş Adamları Derneği’nin başkanlık seçimlerinde, kaynağı belirsiz bir şantajla karşı karşıya kalır. Eline tutuşturulan usb’de tüm itibarını ve muhafazakâr iş adamı imajını yerle bir edecek bir skandalın kaydı mevcuttur. Demir Gümüşay, hayatta en güvendiği insanı, kızı Ceren Gümüşay’ı , bütün aileyi mahvedebilecek bu skandalı önlemesi için görevlendirir. Hayatı boyunca babasının takdirini aramış olan Ceren, büyük bir gizlilikle üstü kapatılması gereken bu zorlu meseleyi üstlenir ve ‘‘kirli avukat’’ olarak nam salmış Çınar Yılmaz’ı arar. Bundan böyle Ceren için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır!

08:00 - 08:45

Oynat Bakalım

Furkan Dede’nin sunduğu programda birbirinden ilginç, komik ve sosyal medyada tıklanma rekoru kıran videolar ekrana geliyor. İzlemesi keyifli ve bol bol güleceğiniz videoları hem izleyip hem de bilmediğiniz şeyleri öğrenmek isterseniz bu programı kaçırmayın...

08:45 - 10:00

Gençlik Rüzgarı

Yılların ve hayatın zor şartlarının yorduğu kendisini ihmal etmiş kadınlar, her bölümde uzman doktor ve alanında deneyimli isimlerle birlikte değişim yolculuğuna çıkıyor.

10:00 - 17:30

Gazete Magazin

En sıcak magazin haberleri, aşklar, kaçamaklar, açılışlar, davetler, özel röportajlar ve magazin dünyasından en özel haberler ile Gazete Magazin ekranlara geliyor...

17:30 - 20:00

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

MasterChef Türkiye'de bu akşam eleme oyunu oynanacak. Eleme oyunundan sonra hangi yarışmacılar MasterChef Türkiye'ye devam edecek? Elenen isim kim olacak?