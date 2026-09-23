23 Eylül Çarşamba 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

23 Eylül çarşamba günü televizyon karşısına geçecek izleyiciler, “Bugün TV’de ne var?”, “Bu akşam hangi diziler var?” ve “TV yayın akışı nasıl?” sorularına yanıt arıyor. İşte TRT 1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8 güncel tv rehberi...
TRT 1 Yayın Akışı
- 02:05 - 03:00 Seksenler
- 03:00 - 05:45 Evlilik Güzeldir
- 05:45 - 06:30 Hayallerinin Peşinde
- 06:30 - 07:30 Turgay Başyayla ile...
- 07:30 - 10:30 Kalk Gidelim
- 10:30 - 13:15 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13:15 - 13:55 Seksenler
- 13:55 - 17:30 Evlilik Güzeldir
- 17:30 - 19:00 Lingo Türkiye
- 19:00 - 19:55 Ana Haber
- 19:55 - 20:00 İddiaların Aksine
- 20:00 - 23:40 Dizi
KANAL D Yayın Akışı
- 02:00 - 04:00 Gelinim Mutfakta
- 04:00 - 07:00 Siyah Beyaz Aşk
- 07:00 - 09:00 İkizler Memo-Can
- 09:00 - 11:00 Neler Oluyor Hayatta
- 11:00 - 13:45 Yaprak Dökümü
- 13:45 - 16:45 Gelinim Mutfakta
- 16:45 - 19:00 Üç Kız Kardeş
- 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
- 20:00 - 23:15 Haysiyet
NOW Yayın Akışı
- 00:15 - 02:30 Anne Yarısı
- 02:30 - 04:30 Aşk Yeniden
- 04:30 - 06:00 Yasak Elma
- 06:00 - 07:15 Son Yaz
- 07:15 - 08:00 Zafer Söken ile İlk Bakış
- 08:00 - 10:45 İlker Karagöz İle...
- 10:45 - 12:30 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12:30 - 13:30 Şevkat Yerimdar
- 13:30 - 16:30 En Hamarat Benim
- 16:30 - 19:00 Anne Yarısı
- 19:00 - 20:00 Ozan Gündoğdu ile NOW...
- 20:00 - 22:15 Anne Yarısı
SHOW TV Yayın Akışı
- 02:00 - 03:45 Muhtemel Aşk
- 03:45 - 06:00 Aşkın Zaferi
- 06:00 - 09:00 Siyah Kalp
- 09:00 - 12:30 Sevdan Bir Ateş
- 12:30 - 15:00 Gelin Evi
- 15:00 - 18:25 Muhtemel Aşk
- 18:25 - 20:00 Show Ana Haber
- 20:00 Sevdan Bir Ateş
STAR TV Yayın Akışı
- 00:15 - 03:00 Sevdiğim Sensin
- 03:00 - 05:00 Fazilet Hanım ve Kızları
- 05:00 - 07:00 İki Aile
- 07:00 - 09:30 Aramızda Kalsın
- 09:30 - 13:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13:30 - 15:00 Fazilet Hanım ve Kızları
- 15:00 - 19:00 Didem Arslan Yılmaz'la...
- 19:00 - 20:00 Star Haber
ATV Yayın Akışı
- 00:20 - 03:00 Aşk ve Taht
- 03:00 - 05:30 Mercan Köşk
- 05:30 - 08:00 Gözleri KaraDeniz
- 08:00 - 10:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 - 14:00 Gün Ortası
- 14:00 - 16:00 Altı Üstü İstanbul
- 16:00 - 19:00 Esra Erol'da
- 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
- 20:00 - 23:20 Aşk ve Taht
TV8 Yayın Akışı
- 00:15 - 02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 02:30 - 04:30 Doktor Aksoy
- 04:30 - 06:30 Oynat Bakalım
- 06:30 - 07:15 Tuzak
- 07:15 - 09:00 Ebru ile 8'de Sağlık
- 09:00 - 11:30 Doktor Aksoy
- 11:30 - 16:00 MasterChef Türkiye
- 16:00 - 20:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
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