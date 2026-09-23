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Bestemsu Özdemir yatırım için orayı seçti! 'Ülkeyi terk ediyor' iddiası gündemde

Ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir, ocak ayında ilk kez annelik duygusunu tattı. Bebeğini kucağına alan Özdemir, minik oğluyla birlikte soluğu İtalya’da aldı. Ünlü oyuncunun, tatil sırasında oğluyla yeni bir hayatın hayalini kurduğu ve İtalya’da küçük bir ev ile arsa baktığı öğrenildi.

Bestemsu Özdemir yatırım için orayı seçti! 'Ülkeyi terk ediyor' iddiası gündemde
Öznur Yaslı İkier

Sakarya Fırat, Akrep, Gecenin Ucunda ve Kirli Sepeti gibi sevilen dizilerde rol alan Bestemsu Özdemir, eski profesyonel basketbolcu ve spor yorumcusu Ersin Görkem ile Fethiye'de düzenlenen sade bir törenle dünyaevine girmişti.

Ünlü oyuncu, ocak ayında da ilk kez anne olma heyecanını yaşadı. Özdemir, oğlu Sarp Marco ile birlikte geçirdiği keyifli anları sık sık sosyal medya hesabından paylaşmaya başladı.

Bestemsu Özdemir yatırım için orayı seçti! Ülkeyi terk ediyor iddiası gündemde 1

Anneliğin tadını çıkaran Özdemir, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Ailece İtalya'ya tatile giden Bestemsu Özdemir bir araziyi görmeye gittiği anları yayınladı.

Bestemsu Özdemir yatırım için orayı seçti! Ülkeyi terk ediyor iddiası gündemde 2

"BİZ BİR TAKIM ÇILGINLIKLAR PEŞİNDEYİZ"
Oyuncu paylaşımında, "Biz bir takım çılgınlıklar peşindeyiz. Böyle bir yere bakmaya geldik. Biz çok beğendik ama bakalım nasıl olacak" ifadelerini kullandı. Oyuncunun bu paylaşımı sonrası takipçileri, 'oyuncu İtalya'ya yerleşmeye mi hazırlanıyor?' sorusunu sordu.

Bestemsu Özdemir yatırım için orayı seçti! Ülkeyi terk ediyor iddiası gündemde 3

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Anahtar Kelimeler:
Bestemsu Özdemir
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