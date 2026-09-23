Bestemsu Özdemir yatırım için orayı seçti! 'Ülkeyi terk ediyor' iddiası gündemde

Sakarya Fırat, Akrep, Gecenin Ucunda ve Kirli Sepeti gibi sevilen dizilerde rol alan Bestemsu Özdemir, eski profesyonel basketbolcu ve spor yorumcusu Ersin Görkem ile Fethiye'de düzenlenen sade bir törenle dünyaevine girmişti.

Ünlü oyuncu, ocak ayında da ilk kez anne olma heyecanını yaşadı. Özdemir, oğlu Sarp Marco ile birlikte geçirdiği keyifli anları sık sık sosyal medya hesabından paylaşmaya başladı.

Anneliğin tadını çıkaran Özdemir, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Ailece İtalya'ya tatile giden Bestemsu Özdemir bir araziyi görmeye gittiği anları yayınladı.

"BİZ BİR TAKIM ÇILGINLIKLAR PEŞİNDEYİZ"

Oyuncu paylaşımında, "Biz bir takım çılgınlıklar peşindeyiz. Böyle bir yere bakmaya geldik. Biz çok beğendik ama bakalım nasıl olacak" ifadelerini kullandı. Oyuncunun bu paylaşımı sonrası takipçileri, 'oyuncu İtalya'ya yerleşmeye mi hazırlanıyor?' sorusunu sordu.