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Halef: Köklerin Çağrısı 2 sezon ne zaman başlayacak? Fragman geldi

"Halef: Köklerin Çağrısı 2 sezon ne zaman başlayacak?" sorusu arama motorlarında en çok araştırılan konulardan biriydi. Halef'ten güzel haber geldi. Sezona hazır olan Halef'ten gelen fragman da heyecanlandırdı.

Halef: Köklerin Çağrısı 2 sezon ne zaman başlayacak? Fragman geldi
Nebahat Kübra Akalın

“Halef: Köklerin Çağrısı 2. sezon ne zaman başlayacak?” sorusu dizinin yeni sezonunu bekleyen izleyicilerin gündeminde yer alıyordu. Merakla beklenen diziden hayranlarını sevindiren haber geldi. Halef: Köklerin Çağrısı 2. sezon için geri sayım sürerken yayınlanan yeni fragman, dizinin yeni sezonunda yaşanacak gelişmelere dair heyecanı artırdı.
Halef: Köklerin Çağrısı 2 sezon ne zaman başlayacak? Fragman geldi 1

Fragman sonrası "Of etkilendim", "Yeni sezon efso olacak", "Dayanacak gücümüz kalmadı başlasın" yorumları yapıldı.

HALEF 24 EYLÜL'DE EKRANA DÖNÜYOR

“Halef: Köklerin Çağrısı” dizisinin 36. bölümÜ 24 Eylül Perşembe saat 20.00’de yayınlanacak.

Halef: Köklerin Çağrısı 2 sezon ne zaman başlayacak? Fragman geldi 2

HALEF 36. BÖLÜM FRAGMANI

Düğün faciasının ardından Yelduran Konağı’nda hiçbir şey eskisi gibi değildir. Yıldız, geçirdiği bir kazadan sonra ortadan kaybolmuş, sonrasında ise gerçek olduğuna inandırıldığı yalan bir hayatın içinde yaşamaya başlamıştır.

Halef: Köklerin Çağrısı 2 sezon ne zaman başlayacak? Fragman geldi 3

Serhat ise her şeyi bırakmış, perişan bir halde her yerde Yıldız’ı aramaktadır. Bu yüzden konakta ve aşirette derin bir otorite boşluğu yaşanmaktadır. Bu otorite boşluğundan faydalanmayı bekleyen ise elbette Akif’tir. Kordağlı Konağı’nda ise fırtına başka bir yönden esmektedir. Kızının ölümünü Serhat’a bağlayan Ziyan Ağa, ona alenen savaş açmıştır. Serhat’la olan savaşında ayağına dolanmasından çekindiği Aşır ile Meryem’i konakta tutma şartıyla geçici bir ateşkes yapmıştır.

Halef: Köklerin Çağrısı 2 sezon ne zaman başlayacak? Fragman geldi 4

Öte yandan yeğeninin intikamını almak isteyen Sadullah Taşkesen de Ziyan Ağa’yla ittifak kurmuştur. Yıldız’la Serhat’ın karşısında artık çok daha karanlık, tehlikeli ve güçlü bir düşman vardır.

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Halef dizisi
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