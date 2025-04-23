23 Nisan Çarşamba 2025 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Now TV, Show TV, Star, ATV, TV8)

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu evlerimizde hissetmeye hazır mısınız? Türkiye’nin en çok izlenen kanalları olan TRT 1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV, TV8 ve Now TV, bu anlamlı günde izleyicilerine dopdolu bir yayın akışı sunuyor.

Bayrama özel çocuk programları, eğlenceli yarışmalar, sevilen diziler ve Türk filmleri ekranlarda yerini alırken, her yaş grubuna hitap eden içeriklerle gününüzü renklendirecek.

TRT1 Yayın Akışı

00:15 - 02:00

Af

Geçimini bir dağ köyünde ağaç ticareti ile sağlayan otoriter bir baba ile çocukları arasındaki çatışma anlatılıyor.

02:00 - 03:20

Seksenler

Klasik bir Türk ailesinin yaşamını konu alan eğlenceli bir dönem sit-com'u... Sosyal hayattaki değişim, hayatımıza giren yeniliklerin bizleri nasıl etkilediği gözler önüne seriliyor. Seksenler dizisi bize kaybettiğimiz insani değerleri yeni nesillere tekrar kazandırmak amacıyla geçmişe yapılmış eğlenceli bir yolculuk... Çocuklar; sobayı, merdaneli makineyi, pul yapıştırıp yolladığımız mektupları, anket defterlerini, siyah önlükleri, kolalı yakaları, sokaklarda koşturarak sürdüğümüz telli arabaları, misket dolu torbaları ilk defa bu dizide görecek.

03:20 - 05:50

Teşkilat

Türkiye’ye karşı harekete geçen karanlık bir yapı, planlarını devreye sokarak, uluslar arası alanda dikkat çeken Türkiye’nin İHA ve SİHA programını hedef alır. Bu sürpriz hamlenin ardından Millî İstihbarat Teşkilatı çatısı altında gizli bir ekip kurulmasına karar verilir. Deneyimli istihbaratçı Mete Bey öncülüğünde kurulacak bu ekibin yurt içi ve yurt dışında birçok gizli operasyona imza atması planlanırken; bu operasyonların hedefe ulaşması ve etkili olması için, ekip üyelerinin kağıt üstünde ve resmen ölmüş bilinmeleri mecburiyeti ortaya çıkar.

05:50 - 06:40

Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

Turgay Başyayla ile yurdumuzun yöresel lezzetlerini keşfetmeye hazır mısınız?

06:40 - 08:00

Vuslat

Aziz, anne ve babasının kurduğu holdingin başında yönetici olarak bulunmakta ve kendi dünyasında Tanrıcılık oyunu oynamaktadır. Feride’ye âşık olduğu andan itibaren kendini ve hayatı sorgulamaya başlar. Ancak Aziz konumundaki biri için vazgeçmesi gereken çok fazla şey vardır. Feride; babası, üvey annesi ve kardeşleri ile birlikte sakin bir hayat yaşamaktadır. Feride bir gece Aziz’in işlediği ve bariz bir şekilde örtbas ettiği bir cinayetlere şahit olur. Polise şikâyet etmekte kararlıdır. Ancak Feride polise gideceği anda, kardeşi Fırat’ın da işin içinde olduğunu öğrenir. Bu karışık süreçte Aziz, Feride’ye âşık olacak; Feride de Aziz’e ilgi duymasına rağmen gururu Aziz’e yaklaşmasına engel olacaktır.

08:00 - 08:20

Anıtkabir'den Naklen Yayın

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Anıtkabir'de bir tören gerçekleştiriliyor. Resmi heyetlerin ve çocukların katılımıyla gerçekleştirilen törenler, canlı yayınla ekrana geliyor.

08:20 - 09:30

Vuslat

Aziz, anne ve babasının kurduğu holdingin başında yönetici olarak bulunmakta ve kendi dünyasında Tanrıcılık oyunu oynamaktadır. Feride’ye âşık olduğu andan itibaren kendini ve hayatı sorgulamaya başlar. Ancak Aziz konumundaki biri için vazgeçmesi gereken çok fazla şey vardır. Feride; babası, üvey annesi ve kardeşleri ile birlikte sakin bir hayat yaşamaktadır. Feride bir gece Aziz’in işlediği ve bariz bir şekilde örtbas ettiği bir cinayetlere şahit olur. Polise şikâyet etmekte kararlıdır. Ancak Feride polise gideceği anda, kardeşi Fırat’ın da işin içinde olduğunu öğrenir. Bu karışık süreçte Aziz, Feride’ye âşık olacak; Feride de Aziz’e ilgi duymasına rağmen gururu Aziz’e yaklaşmasına engel olacaktır.

09:30 - 09:50

Anıtkabir'den Naklen Yayın

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Anıtkabir'de bir tören gerçekleştiriliyor. Resmi heyetlerin ve çocukların katılımıyla gerçekleştirilen törenler, canlı yayınla ekrana geliyor.

09:50 - 10:00

Vuslat

Aziz, anne ve babasının kurduğu holdingin başında yönetici olarak bulunmakta ve kendi dünyasında Tanrıcılık oyunu oynamaktadır. Feride’ye âşık olduğu andan itibaren kendini ve hayatı sorgulamaya başlar. Ancak Aziz konumundaki biri için vazgeçmesi gereken çok fazla şey vardır. Feride; babası, üvey annesi ve kardeşleri ile birlikte sakin bir hayat yaşamaktadır. Feride bir gece Aziz’in işlediği ve bariz bir şekilde örtbas ettiği bir cinayetlere şahit olur. Polise şikâyet etmekte kararlıdır. Ancak Feride polise gideceği anda, kardeşi Fırat’ın da işin içinde olduğunu öğrenir. Bu karışık süreçte Aziz, Feride’ye âşık olacak; Feride de Aziz’e ilgi duymasına rağmen gururu Aziz’e yaklaşmasına engel olacaktır.

10:00 - 10:30

Bir Dönüm Noktası: 23 Nisan

10:30 - 13:00

Alişan ile Hayata Gülümse

Alişan ile Hayata Gülümse programı, alanında uzman isimler, Yeşilçam ve sahnelerin birbirinden ünlü isimler ile yurdun dört bir yanından konukları ağırlıyor. Programda uzman isimler, sağlıkla ilgili merak edilenleri anlatıyor, önemli noktaların altını çiziyor. Yeşilçam'dan ve sahnelerden birbirinden ünlü isimler ile sıcak ve içten söyleşiler de programda izleyiciyle buluşuyor. Hatıralar, anekdotlar ve yaşanmış ilginç hikayeler ekranlara geliyor. Ayrıca yurdun dört bir yayınından farklı konu ve konuklar, ünlü şef Beyhan Budakçı’dan püf noktalarıyla pratik ve lezzetli yemek tarifleri Alişan ile Hayata Gülümse'de yer alıyor.

13:00 - 13:15

23 Nisan Gala Önü

23 Nisan coşkusu ekranlara geliyor.

13:15 - 15:55

23 Nisan Gala Özel

TRT tarafından ilki 1979 yılında düzenlenen Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği Ankara'dan tüm dünyaya barış mesajı veriyor. Bu yılki ana teması Hayat, Çocuklar Gülünce Güzel olan TRT 47. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği gala programı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ve himayesiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı yayınla ekrana geliyor.

15:55 - 19:00

Bir Zamanlar İstanbul

Ali ve arkadaşlarının uzun zamandır hazırlandıkları münazarada rakipleri Ali'nin sesini hayranlıkla dinlediği Seher'dir. Birbirine rakip iki genç hayatlarının iç içe geçeceğinden habersiz etkili bir tartışma yapar. Bu dikkat çekici münazara sonucunda okul yönetimi ikiliyi bir makale yazmak için bir araya getirir. Öte yandan, silah ticaretine başlayan Kenan Gencer'in adamı Celal, depo olarak kullanılmak üzere için İlyas Usta'nın çalıştığı atölyeyi almak ister. İlyas Usta'nın hayır cevabı kabul edilmez ve bir saldırı gerçekleştirilir.

19:00 - 19:55

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:55 - 20:00

İddiaların Aksine

Her gün farklı mecralarda birçok haberle karşılaşıyoruz. Peki bu haberler ne kadar doğru? Haberlerin doğru mu yoksa çarpıtma mı olduğunu nasıl anlayabiliriz?

20:00 - 22:15

Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör

Hayri, bir mühendislik harikası olarak tasarladığı halde Hayrimatör'ü çalıştıracak güç kaynağını bir türlü elde edemez ve uzaylı kahramanımız Zobi'nin desteğiyle Hayrimatör'ü çalıştırmayı başarır; ancak kötüler icadın peşine düşer.

22:15 - 01:35

Ya İstiklal Ya Ölüm

Tarih 16 Mart 1920'yi göstermektedir. Bomboş sokakların sessizliğini işgal kuvvetlerine ait askerlerin postal sesleri bozmaktadır. Kamyonlardan inen Hindu ve İngiliz askerlerinin girdiği karakolda çıkan çatışmalar sonucu acı kayıplar yaşanmaktadır. İstanbul Telgraf Merkezi'ne işgalin haberi ulaştığında moraller bozulmuştur. Fakat böylesine zorlu bir günde dimdik ayakta durmak gerekmektedir. Ankara ile irtibat kurmayı başaran İstanbul Telgraf Merkezi, kendi üzerine düşen vazifeyi öğrenecektir. Ancak işgal kuvvetlerinin oraya da baskın yapması, durumu vahim bir hale getirecektir. İstanbul'da tüm bunlar yaşanırken, Ankara'da teyakkuz halindedir. İşgal güçlerinin İstanbul'da yaptıkları, Ankara'da bulunan Mustafa Kemal ve yanındakileri de birçok tedbir almaya itmektedir.

KANAL D Yayın Akışı

01:45 - 04:00

Yargı

Ilgaz, kendisine bir cinayet vakası olarak getirilen; çöp konteynırında bulunan bir kadına ait cesedin, ailesine vurduğu sarsıcı darbeye hazırlıksız yakalanır. Kardeşi Çınar bu dosyanın baş zanlısı olarak görülmektedir. Ilgaz’ın kardeşini kurtarmak için iyi bir avukata ihtiyacı vardır, bu yüzden zorlu bir kararın eşiğine gelir. Avukat Ceylin ve Savcı Ilgaz; buluşacaklarını hiç ummadıkları bu dönüm noktasında, bugüne kadar vazgeçilmez sandıkları doğrularını sorgularken; aynı zamanda kendilerini yüzmeyi bilmedikleri bir sırlar denizinde çırpınırken bulacaklardır.

04:00 - 07:00

Poyraz Karayel

Aşkın ve nefretin, dostluğun ve düşmanlığın, iyiliğin ve kötülüğün en uçlarda yaşandığı bir hikaye...

07:00 - 09:00

Kavak Yelleri

Mutlu ve güvenli ailesinden kopup kendi yolunu bulmaya, büyümeye çalışan Deniz; idealist, güçlü, maddi zorluklara rağmen okuyan, hayata karşı sert görünmeye çalışan hassas Aslı; rahat ve esprili tavırlarıyla içindeki acıyı saklamaya çalışan Efe. Ve ayrık otu, isyankar Mine. Bu dört gencin sıkı dostlukları, ilk aşkları, okulda yaşadıkları, aşmaya çalıştıkları aile sorunları hepimize tanıdık gelecek.

09:00 - 11:00

Neler Oluyor Hayatta

Yorumlarıyla fark yaratan Hakan Ural ve Ferda Yıldırım, gündeme ve insana dair her konuya değiniyor.

11:00 - 13:00

Yaprak Dökümü

Bütün hayatını beş çocuğuna iyi bir ahlak vermeye adayan Ali Rıza Bey, bir haksızlığa göz yumması istenince kaymakamlık görevinden istifa eder. Kızları Necla'nın da üniversiteyi kazanmasıyla Ali Rıza Bey ve ailesi İstanbul'a yerleşmeye karar verir. Fakat Ali Rıza Bey, doğup büyüdüğü şehri çok değişmiş bulur. Bu farklı çevrede çocukların istekleri de değişmeye başlamıştır. Büyük şehir hayatının getirdiği ekonomik krizler kaçınılmazdır. Ali Rıza Bey, ekonomik gücüyle birlikte otoritesini de kaybetmiştir. Darbeler ardarda gelir. Rüzgar sert esmekte, ağacın yaprakları birer birer dökülmektedir...

13:00 - 16:00

Gelinim Mutfakta

Aslı Hünel'in sunumuyla ekrana gelen Gelinim Mutfakta, yine çok kazandırmaya devam ediyor. Gelinler her gün 1 çeyrek altın kazanırken, haftanın en başarılı gelini ise 10 altın bileziğin sahibi oluyor.

16:00 - 19:00

Arka Sokaklar

İstanbul Polis Teşkilatı Asayiş Şube’de görev yapan sivil bir ekip, minibüsleriyle İstanbul'un sokaklarını arşınlamakta ve karşılarına çıkan her türlü kanunsuzlukla savaşmaktadırlar.

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 23:45

Eşref Rüya

Eşref'in Nisan'la derinleşen ilişkisinde Kadir'in rakip olarak karşısına çıkması, Eşref'in dengesini alt üst eder. Bu sırada Nisan'ın Eşref'e yakınlığı Gürdalların dikkatini çekince Nisan, ifşa olma riskiyle karşı karşıya gelir. Eşref, Nusret'le arasındaki husumeti bitirmek için ikna olduğu sırada sürpriz bir gelişmeyle tüm gemileri yakmaya karar verir. Eşref'in son hamlesi bu sefer yalnızca kendini değil, yakınlarını da ateşe atmasına sebep olacaktır.

23:45 - 02:00

İnci Taneleri

Ferda'nın akrabası olarak son seçeneği olan Azem'in test sonuçları uyumlu çıkmaz. Zahir kardeşinin ölümünden Dilber'i sorumlu tutar. Kader yeniden Dilber ile oğlu arasına çok güçlü bir engel sokmuştur. Dilber, hayatının değişebileceğine olan inancını iyice yitirmiş haldedir.

NOW Yayın Akışı

00:00 - 02:30

Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

Küçük yaşta annesini kaybeden ve babasından başka kimsesi olmayan Leyla'nın hayatı, babasının yeniden evlenmesiyle altüst olur. Üvey annesi Nur tarafından bir çöplüğe bırakılan Leyla, zorlu sınavlardan geçtikten yıllar sonra Nur'dan intikamını almak için geri döner.

02:30 - 04:15

Şahane Hayatım

Derin uçurumların ve ayrıcalıklı insanların dünyasında başarılı, burslu, matematik şampiyonu bir genç kız Etrafını sarmış ilgisizliğe, sevgisizliğe, hoyratlığa rağmen hayallerini ayakta tutmaya çalışıyor. Hayatın her hücresine işlemiş adaletsizlik ise onu çok büyük bir seçim yapmaya ve haydut olmaya zorluyor.

04:15 - 06:00

Son Yaz

İdealist Cumhuriyet Savcısı Selim Kara, 8 yıl önce hapse yolladığı organize suç lideri Selçuk Taşkın’dan reddedemeyeceği bir teklif alır. Selçuk Taşkın, Savcı Selim Kara’nın bütün suç örgütünü çökertecek davasında, tanıklık yapmayı istemektedir. Ancak bunun için tek bir şartı vardır; oğlu Akgün Gökalp Taşkın’ı Selim Kara’nın bizzat koruması… Ailesi ile işi arasında kalan Savcı Kara, baş belası olarak gördüğü Akgün’ü ailesinin yanına İzmir Çeşme’de bulunan Adalet Sitesi’ne götürmek zorunda kalır. Selim’in beklenmeyen misafiri Akgün’ün gelişi site sakinlerinin tüm dengelerini altüst edecek; Ege’de başlayan bu rüzgar, herkesin hayatını değiştirecek büyük bir fırtınaya dönüşecektir.

06:00 - 07:30

Kefaret

Bir kasaba lisesinde öğretmenlik yapan ve doktor kocası Ahmet ve iki küçük çocuğu ile mutlu bir hayat sürdüren Zeynep’in rüya gibi yaşamı kızının ortadan kaybolması ile bir anda cehenneme dönecektir. Zeynep bir bir elindeki her şeyi yitirirken İstanbul’dan atanan başarılı genç komiser Sinan sayesinde umudunu asla yitirmeyecek ve hayata sımsıkı tutunma gücü bulacaktır. Kızını bulabilmek için her yolu denemesine rağmen bir sonuca ulaşamayan Zeynep sonunda çılgınca bir eyleme kalkışır ve hiç beklemediği bir gerçekle karşı karşıya kalır.

07:30 - 08:00

İlk Bakış

Türkiye ve Dünya'dan gecenin sıcak gelişmelerini içeren haber turu ekrana geliyor.

08:00 - 10:45

İlker Karagöz İle Çalar Saat

Spordan, sıcak haberlere, hava durumundan ekonomiye, gündem yaratacak röportajlar, ilginç öyküler Çalar Saat'te...

10:45 - 12:30

Çağla ile Yeni Bir Gün

Çağla Şıkel'in sunduğu programda, sağlıktan iyi beslenmeye, doğru alışverişten estetiğe, kadınlara yönelik tüm konular ele alınıyor, son trendler, farklı ve detaylı bilgiler izleyiciyle paylaşılıyor. Bunların yanı sıra Çağla Şıkel; hayatınızı kolaylaştıracak, bütçe tasarrufu sağlayacak birbirinden sağlıklı, kaliteli ve önemli tüyolar veriyor.

12:30 - 13:30

Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

Küçük yaşta annesini kaybeden ve babasından başka kimsesi olmayan Leyla'nın hayatı, babasının yeniden evlenmesiyle altüst olur. Üvey annesi Nur tarafından bir çöplüğe bırakılan Leyla, zorlu sınavlardan geçtikten yıllar sonra Nur'dan intikamını almak için geri döner.

13:30 - 16:30

En Hamarat Benim

Birbirinden eğlenceli ve becerikli beş yarışmacı önce temizlik dedektifi Kadir Ezildi'nin göz hapsinde kendi evlerinin temizliğini yapıyor, evler temizlendikten sonra ise mutfakta hünerlerini sergiliyor. Kendine güvenen hamarat yarışmacılar ayrıca çay saati için de birbirinden nefis yiyecekler hazırlıyor, sofralar kuruyor. Haftanın finalinde ise en yüksek puanı alan yarışmacı, büyük ödülün sahibi oluyor.

16:30 - 19:00

Karagül

Doğulu zengin bir ailenin oğlu Murat, İstanbul'da zarif eşi Ebru ve 3 çocuğuyla mutlu bir hayat sürmektedir. Bu peri masalı Murat'ın aniden ortadan kaybolmasıyla Ebru ve çocuklar için büyük bir yıkıma dönüşür. Murat'ın kayboluşunun ardından Murat'ın memleketi Halfeti'ye giden Ebru, kocasının kendinden gizlediği iflas gerçeğiyle yüzleşir. Diğer yandan eşinin ailesiyle mücadele etmek zorunda kalır. İstanbul'dan gelen bu narin ve iyi yetişmiş kadın, karagül gibi bu topraklarda kalmak için direnecek mi yoksa tüm bu mücadeleden vazgeçip kendi yolunu mu çizecek?

19:00 - 20:00

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 00:15

Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

Leyla, Civan'ı kurtarmak için Nur ve Mali'ye muhtaçtır. Nur ve Mali ise Civan'ın hastalığı karşısında Leyla'yla birlikte hareket etmeye başlar. Herkes Civan'ı kurtarmak için kan vererek seferber olur. Tansiyonun zirve yapacağı finalde hayatının sırrıyla yüzleşen Tufan'ın hamlesi hem kendi kaderini hem de Civan'ın kaderini belirleyecektir.

SHOW TV Yayın Akışı

00:15 - 02:30

Siyah Kalp

Daha bebekken anneleri tarafından terk edilen Nuh ve Melek yaşadıkları zorlu çocukluğun intikamını almak için Kapadokya'ya anneleri Sumru'nun izini sürmeye gider. Nuh ve Melek, annelerini bulmak için geldikleri Kapadokya'da Şansalan ailesi ve gerçekleriyle tanışır. Geçmişin hesabını sormak isteyen iki genç bambaşka bir hayata adım atar. İki kardeşin var olma mücadelesi yeniden başlar.

02:30 - 04:45

Kızılcık Şerbeti

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım, eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım’ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğa’nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar. Doğa’nın kocası Fatih’in ailesi oldukça muhafazakâr bir ailedir. Kıvılcım, kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır.

04:45 - 08:00

Deha

Matematik dehası Devran, doktora tezinde çığır açan bir teorem ortaya koyduktan sonra üniversiteden burs alarak çocukluk aşkı Esme ile Amerika'ya gitme planları yapmaktadır. Fakat herkesin konuştuğu bu başarıyı yalnızca tek bir kişinin duymasını arzulamaktadır: yıllar önce onu ve ailesini terk edip giden babası İskender. Kendine rağmen Devran ailesini İskender'den uzak tutmaya çalışırken en küçük kardeşi Boran'ın ona kapılmasına engel olamaz. İskender'in ise yıllar sonra karşısına çıkan oğlu Boran için farklı bir amacı vardır. Boran'ın İskender'in dünyasına girmesiyle Devran'ın planları değişmek zorunda kalır.

08:00 - 10:00

Ebru - Murat ile Bu Sabah

Ebru Akel ve Murat Güloğlu'nun sunumuyla ekrana gelen programda Türkiye’den ve dünyadan haberler, gerçek hayat hikâyeleri, özel gündem başlıkları ve daha fazlası hafta içi her gün sizlerle.

10:00 - 12:30

Bahar

Bahar, ölümle karşı karşıya geldiğinde dışarıdan kusursuz görünen ailesinin özellikle de eşi Timur'un başka bir yüzüyle karşılaşır. Bahar'ın ani hastalığı ile ailedeki tüm dinamikler değişir. Bu süreçte Evren, her anlamda Timur'un rakibi olarak Bahar'ın hayatına girer. Bahar'ın hayatını yeniden inşa etmesi ise çoğu zaman trajikomik olaylara neden olur.

12:30 - 15:00

Gelin Evi

Birbirinden iddialı ve hamarat 5 gelinin kıyasıya yarıştığı, ev dekorasyonundan misafirperverliğe, sofra sunumundan çeyize kadar farklı alanların değerlendirildiği yarışmada her hafta haftanın birincisine büyük ödül veriliyor.

15:00 - 18:45

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

Yıllarca Türkiye siyasetinin nabzını tutan ödül rekortmeni Didem Arslan Yılmaz artık halkın nabzını tutuyor, insanların yaşamına dokunuyor. Faili meçhul cinayetler, yıllarca gün yüzü görmemiş sırlar, izleyicilerden gelen ipuçlarından yola çıkılarak canlı yayında çözülüyor. 'Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'yle birçok sosyal sorumluluk projesi hayat buluyor. Kadın, erkek, çocuk demeden ihtiyaç sahibi herkese yönelik projeler vatandaşlardan gelen desteklerle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Sesini duyurmak isteyen tüm dernek ve kurumlar da bu programda kendine yer buluyor.

18:45 - 20:00

Show Ana Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler ekrana taşınıyor. Ana Haber Bülteni'nde, canlı bağlantılar ve program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 23:45

Güldür Güldür Show

Günlük hayatta yaşanan olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşan Güldür Güldür Show'da, kahkaha tufanına hazır olun!

23:45 - 02:15

Deha

Matematik dehası Devran, doktora tezinde çığır açan bir teorem ortaya koyduktan sonra üniversiteden burs alarak çocukluk aşkı Esme ile Amerika'ya gitme planları yapmaktadır. Fakat herkesin konuştuğu bu başarıyı yalnızca tek bir kişinin duymasını arzulamaktadır: yıllar önce onu ve ailesini terk edip giden babası İskender. Kendine rağmen Devran ailesini İskender'den uzak tutmaya çalışırken en küçük kardeşi Boran'ın ona kapılmasına engel olamaz. İskender'in ise yıllar sonra karşısına çıkan oğlu Boran için farklı bir amacı vardır. Boran'ın İskender'in dünyasına girmesiyle Devran'ın planları değişmek zorunda kalır.

STAR TV Yayın Akışı

00:15 - 03:00

Sahipsizler

Bala ve Rıfat, altı çocuklarıyla birlikte bir ormanda küçük ama mutlu bir hayat kurmuştur. Her şey yolunda gidiyor derken geçmişten çıkıp gelen acımasız bir düşman, bu güzel ailenin mutluluğunu paramparça eder. Azize, Zeliha, Cemo, Fidan, Samet ve Balım Anne ve babalarını kaybeden çocuklar, peşlerindeki adamlardan kaçarken kendilerini bir kamyonun kasasında İstanbul'a doğru giderken bulurlar. Fakat tüm hayatlarını ormanda geçiren çocuklar için İstanbul büyük, bilinmez ve çok tehlikelidir.

03:00 - 05:00

Sefirin Kızı

Yoksul bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum'a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare'ye sevdalanır. Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz. Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar'ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.

05:00 - 07:00

Kiralık Aşk

Abisi yüzünden başı derde giren Defne, borç batağına saplanır ve çaresiz kalır. Tam da ne yapacağını bilemez haldeyken, bir mucize kapısını çalar: Entrikalar kraliçesi Neriman ve kocası Necmi yeğenleri Ömer ile yakınlaşıp kendisine aşık etmesi için bir kız aramaktadır. Amaçları Ömer'i evlendirip, karşılığında Necmi'nin babası Hulusi Bey'in vaat ettiği köşke konmaktır. Neriman, Defne'yi bulur ve onu Ömer için hazırlayıp, bildiği her şeyi öğretir. Ömer, çok etkileyici fakat bir o kadar da zor bir adamdır. Defne, bu görevin altından kalkabilecek midir?

07:00 - 09:45

Güne Başlarken

Güne Başlarken, günün ilk gelişmelerini, Türkiye'de ve dünyada olan bitenleri, gazete manşetlerinden haberleri, izleyiciye gün boyunca rehberlik edecek hava ve yol bilgilerini, ekonomi ve spor dünyasındaki gelişmeleri sunuyor. Güne Başlarken, sabah saatlerinde ev, trafik, iş arasında süren koşuşturmanın temposuna ayarlı akışı ile izleyicisini güne hazırlıyor.

09:45 - 13:00

Sana Değer

Evlenmek isteyen ancak ailelerinden onay alamayan gençlerin umudu olan Songül Karlı ve Uğur Arslan, mutlu yuvaların mimarı olmaya geliyor. Yıllar sonra tekrar bir araya gelen ikili, gençlerin hayatına dokunuyor.

13:00 - 16:15

Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak sadece küsleri barıştırmıyor. Aynı zamanda hayata karşı kendisini güçsüz hisseden, yaşamış olduğu baskılardan bunalan insanların seslerini duyurduğu gibi, evlatları ile sorun yaşayan, onlar ile aynı dili kullanmakta zorlanan ailelere doğru iletişim konusunda da yardımcı oluyor. Konusunda uzmanların da yer alacağı Yeniden Başlasak hayata dair her sorunu çözüme kavuşturuyor. Hayata yeniden başlamak isteyenlerin yanı sıra, fiziki koşulları yüzünden özgüven sorunu yaşayan, hayata katılmakta zorlanan herkese çözüm sunuyor. Geçmişte yaptığımız hatalar ile barışmak, onlarla yüzleşmek ve her şeye yeniden başlamak, hayatınıza dokunacak, değişim ve dönüşümü başlatmak Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak sayesinde mümkün...

16:15 - 19:00

Kiralık Aşk

Abisi yüzünden başı derde giren Defne, borç batağına saplanır ve çaresiz kalır. Tam da ne yapacağını bilemez haldeyken, bir mucize kapısını çalar: Entrikalar kraliçesi Neriman ve kocası Necmi yeğenleri Ömer ile yakınlaşıp kendisine aşık etmesi için bir kız aramaktadır. Amaçları Ömer'i evlendirip, karşılığında Necmi'nin babası Hulusi Bey'in vaat ettiği köşke konmaktır. Neriman, Defne'yi bulur ve onu Ömer için hazırlayıp, bildiği her şeyi öğretir. Ömer, çok etkileyici fakat bir o kadar da zor bir adamdır. Defne, bu görevin altından kalkabilecek midir?

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:15

Sahipsizler

Devran, Cemo ve Yusuf birlikte felekten bir gece geçirirken aralarındaki anlaşmazlıklara da sünger çekerler. Haşmet'in de onlara katılmasıyla eğlence bambaşka bir boyuta ulaşır. Samet ve Balım, okullarında düzenlenen kampa Devran ve Azize ile birlikte katılır. Bu kamp, çocukların Devran'a daha da ısınmasını sağlarken Azize ve Devran arasındaki yakınlığın güçlenmesine de katkı sağlar.

ATV Yayın Akışı

01:45 - 04:50

Sustalı Ceylan

Ceylan tam da oğluna yeniden kavuşmuşken, acı gerçekle yüzleşir. Yusuf'un eski hayatına dönebilmesi için Ceylan'ın para bulması gerekir. İmkansızlığın içinde bir imkan aramaya başlar Ceylan, çaresi yoktur. Düşmanının kurduğu kumpasta ölümle burun buruna gelen Bekri, Ceylan'ın tüm hayatını değiştirecek bir teklif yapar. Ceylan, oğluyla hayalini kurduğu gelecek için bugününü feda etmenin eşiğinde; geri dönmüşü olmayan karanlık bir dünyaya adım atmak üzeredir.

04:50 - 08:00

Hercai

Midyat’a İstanbullu bir iş adamı olarak gelen Miran Aslanbey, Nasuh Şadoğlu’na ortaklıktan fazlasını teklif eder. Ardından torunu Reyyan’ı da ister. Ancak yörenin en güçlü aile reisi Nasuh’un çok iyi bir kısmet dediği Miran için farklı planları vardır. Ona bir torun verecektir ama istediği torunu değil... Nasuh, Miran’ı kendi planına ikna etmeye çalışırken, Miran’ın planlarından habersizdir. İki erkek arasında verilecek karar merakla beklenirken, gelen haber Reyyan ve Yaren’in hayatını derinden etkiler. Midyat’ın binlerce yıllık geçmişinin izleri üzerinde yeşeren bir aşk hikayesi, iki ailenin kaderini nasıl etkileyecek? İstanbullu yakışıklı iş adamı ile Midyat’ın güzelliği dillere destan Reyyan’ı kavuşabilecek mi?

08:00 - 10:00

Kahvaltı Haberleri

Günün ve bir önceki gecenin en önemli gelişmelerine ve gazetelerden başlıklara yer veriliyor. Ayrıca para piyasaları, kültür ve sanat etkinlikleri ile ilgili haberler de ekrana taşınıyor.

10:00 - 13:00

Müge Anlı ile Tatlı Sert

Cinayetler, kayıplar, adam kaçırma ve miras davaları gibi olaylar bu programda bütün açıklığıyla tartışılıyor ve bir çözüme kavuşturulmaya çalışılıyor. Sorunlarına bir çözüm bulamayan insanlar Müge Anlı'ya başvuruyor. Programda bir hukukçu ve adli tıp uzmanı da yer alıyor. Ayrıca sosyal sorumluluk projelerine yer veriliyor. Özellikle kadın sağlığı, çocuklar ve yaşlılar ile ilgili pek çok yardım kampanyasına da öncülük yapılıyor. Bu programda başlatılan Sevgi İzi kampanyası sayesinde, birçok kayıp bulundu. Ayrıca okuma yazma seferliği sayesinde birçok vatandaş okur yazar oldu.

13:00 - 14:00

Gün Ortası

Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli olaylar ekrana taşınıyor. Ayrıca canlı bağlantılara ve uzman görüşlerine de yer veriliyor.

14:00 - 16:00

Mutfak Bahane

Nursel ile Mutfak Bahane'de her gün 4 çift en iyisi olmak için kıyasıya yarışıyor. Yarışanlar ödüle, izleyiciler ise hem yemeğe hem de sohbete doyuyor. Gelinler kayınvalideleri ile yemek yapıyor, eşleri ise en iyi yemeği seçiyor.

16:00 - 19:00

Esra Erol'da

Ayrılıklar, dargınlıklar, kayıplar, özlemler, kavuşmalar ve sevinçler... Hayata dair birçok şey bu programda... Stüdyoda ağırlanan konuklar; dertlerini, sıkıntılarını veya isteklerini paylaşıyorlar. Esra Erol, uzmanların da katılımıyla dertlere derman olmaya çalışıyor.

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:20

Kuruluş Osman

Osman Bey ve Bala Hatun tam evlatlarına kavuşmuşken, Halime'nin uçurumdan atlamasıyla büyük bir yıkım yaşarlar. Halime'yi aramaya başlarlar. Sofia da Bala Hatun ve Osman Bey'e katılır. Bala Hatun ve Sofia, Halime için birbirine girer. Sofia 'Sen onu istemeseydin yaşıyor olacaktı' diyerek Bala Hatun'u suçlar. Yıllar evvel bir dere kenarında anne ve babasından koparılan Halime, şimdi de bir dere kenarında hayattan mı kopacaktır? Halime ölecek midir?

TV8 Yayın Akışı

00:15 - 01:30

Survivor Ekstra

Adadan çok özel görüntüler, yarışmacıların ada hayatından kesitler ve performans değerlendirmeleri ekrana geliyor.

01:30 - 04:00

İşte Benim Stilim

Yarışmacılar tüm hafta boyunca stilleri ile jürinin karşısına çıkıyor, jüri tarafından tarzı en çok beğenilen yarışmacılar haftanın finaline avantajlı olarak başlıyor. Her gün verilen konseptlere uygun giyinen yarışmacılar, ünlü konuklar eşliğinde yapılan haftanın finalinde ise büyük heyecan yaşıyor.

04:00 - 06:00

Zuhal Topal'la Yemekteyiz

Zuhal Topal'ın sunduğu yemek yarışmasında, birbirinden renkli ve iddialı kişiler mutfaktaki hünerlerini sergiliyor.

06:00 - 07:15

Dizi

07:15 - 09:00

Ebru ile 8'de Sağlık

Ebru Şallı'nın sunumuyla ekrana gelen 'Ebru ile 8'de Sağlık' programında, uzman konuklar merak ettiğiniz soruları yanıtlıyor.

09:00 - 10:55

Gel Konuşalım

Gel Konuşalım programı ekranların sevilen yüzleri Ece Erken ve Nur Tuğba Namlı'nın yorumlarıyla ekrana geliyor. Bu programda yok yok! En sıcak haberler, en ilginç olaylar, modadan estetiğe, spordan ilişkiye, ünlülerin özel hayatlarından sokaktaki yaşama dair ne varsa kadın ve erkek gözünden Gel Konuşalım'da yorumlanıp, tartışılıyor.

10:55 - 12:30

Survivor Panorama

Birbirinden iddialı yarışmacıların yer aldığı yarışmaya ait ilk yorumlar, tüm yarışmacılar hakkında yapılacak ilk değerlendirmeler ve tüm merak edilenler Survivor Panorama'da ekrana geliyor.

12:30 - 16:00

İşte Benim Stilim

Yarışmacılar tüm hafta boyunca stilleri ile jürinin karşısına çıkıyor, jüri tarafından tarzı en çok beğenilen yarışmacılar haftanın finaline avantajlı olarak başlıyor. Her gün verilen konseptlere uygun giyinen yarışmacılar, ünlü konuklar eşliğinde yapılan haftanın finalinde ise büyük heyecan yaşıyor.

16:00 - 20:00

Zuhal Topal'la Yemekteyiz

Zuhal Topal'ın sunduğu yemek yarışmasında, birbirinden renkli ve iddialı kişiler mutfaktaki hünerlerini sergiliyor.

20:00 - 00:15

Survivor 2025

Yarışmada bu akşam dokunulmazlık oyunu oynanacak. Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazanacak? Dokunulmazlık oyunundan sonra ada konseyinde buluşacak olan yarışmacılar kimlerin adını söyleyecek?