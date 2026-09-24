24 Eylül Perşembe 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

24 Eylül perşembe günü televizyon karşısına geçecek izleyiciler, “Bugün TV’de ne var?”, “Bu akşam hangi diziler var?” ve “TV yayın akışı nasıl?” sorularına yanıt arıyor. İşte TRT 1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8 güncel tv rehberi...

TRT 1 Yayın Akışı

02:55 - 05:20 Dizi

05:20 - 06:05 Hayallerinin Peşinde

06:05 - 07:15 Turgay Başyayla ile...

07:15 - 10:30 Kalk Gidelim

10:30 - 13:15 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 - 14:15 Seksenler

14:15 - 17:30 Evlilik Güzeldir

17:30 - 19:00 Lingo Türkiye

19:00 - 19:55 Ana Haber

19:55 - 20:00 İddiaların Aksine

20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

KANAL D Yayın Akışı

02:00 - 04:00 Gelinim Mutfakta

04:00 - 07:00 Siyah Beyaz Aşk

07:00 - 09:00 İkizler Memo-Can

09:00 - 11:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 - 13:45 Yaprak Dökümü

13:45 - 16:45 Gelinim Mutfakta

16:45 - 19:00 Haysiyet

19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

20:00 - 23:30 Beyaz'la Joker

NOW Yayın Akışı

00:30 - 01:00 Halef

01:00 - 03:15 Anne Yarısı

03:15 - 05:00 İnadına Aşk

05:00 - 06:00 Yasak Elma

06:00 - 07:15 Son Yaz

07:15 - 08:00 Zafer Söken ile İlk Bakış

08:00 - 10:45 İlker Karagöz İle...

10:45 - 12:30 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 - 13:30 Anne Yarısı

13:30 - 16:30 En Hamarat Benim

16:30 - 19:00 Halef

19:00 - 20:00 Ozan Gündoğdu ile NOW...

20:00 Halef: Köklerin Çağrısı

SHOW TV Yayın Akışı

00:15 - 02:45 Sevdan Bir Ateş

02:45 - 06:00 Kızılcık Şerbeti

06:00 - 09:00 Siyah Kalp

09:00 - 12:30 Sevdan Bir Ateş

12:30 - 15:00 Gelin Evi

15:00 - 18:25 Kızılcık Şerbeti

18:25 - 20:00 Show Ana Haber

20:00 Muhtemel Aşk

STAR TV Yayın Akışı

00:30 - 03:00 Dizi

03:00 - 05:00 Fazilet Hanım ve Kızları

05:00 - 07:00 İki Aile

07:00 - 09:30 Aramızda Kalsın

09:30 - 13:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:45 - 15:00 Fazilet Hanım ve Kızları

15:00 - 19:00 Didem Arslan Yılmaz'la...

19:00 - 20:00 Star Haber

20:00 Sevdiğim Sensin

ATV Yayın Akışı

02:30 - 05:00 A.B.İ.

05:00 - 08:00 Gözleri KaraDeniz

08:00 - 10:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 - 14:00 Gün Ortası

14:00 - 16:00 Mercan Köşk

16:00 - 19:00 Esra Erol'da

19:00 - 20:00 ATV Ana Haber

20:00 - 23:20 Güneşin Doğduğu Yer

TV8 Yayın Akışı