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24 Eylül Perşembe 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Televizyon izleyicileri, 24 Eylül perşembe günü ekranlarda hangi yapımların yer alacağını merak ediyor. Günün erken saatlerinden gece kuşağına kadar TRT 1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8’in yayın akışı belli oldu.

24 Eylül Perşembe 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

24 Eylül perşembe günü televizyon karşısına geçecek izleyiciler, “Bugün TV’de ne var?”, “Bu akşam hangi diziler var?” ve “TV yayın akışı nasıl?” sorularına yanıt arıyor. İşte TRT 1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8 güncel tv rehberi...

TRT 1 Yayın Akışı

  • 02:55 - 05:20 Dizi
  • 05:20 - 06:05 Hayallerinin Peşinde
  • 06:05 - 07:15 Turgay Başyayla ile...
  • 07:15 - 10:30 Kalk Gidelim
  • 10:30 - 13:15 Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13:15 - 14:15 Seksenler
  • 14:15 - 17:30 Evlilik Güzeldir
  • 17:30 - 19:00 Lingo Türkiye
  • 19:00 - 19:55 Ana Haber
  • 19:55 - 20:00 İddiaların Aksine
  • 20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

KANAL D Yayın Akışı

  • 02:00 - 04:00 Gelinim Mutfakta
  • 04:00 - 07:00 Siyah Beyaz Aşk
  • 07:00 - 09:00 İkizler Memo-Can
  • 09:00 - 11:00 Neler Oluyor Hayatta
  • 11:00 - 13:45 Yaprak Dökümü
  • 13:45 - 16:45 Gelinim Mutfakta
  • 16:45 - 19:00 Haysiyet
  • 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 - 23:30 Beyaz'la Joker

NOW Yayın Akışı

  • 00:30 - 01:00 Halef
  • 01:00 - 03:15 Anne Yarısı
  • 03:15 - 05:00 İnadına Aşk
  • 05:00 - 06:00 Yasak Elma
  • 06:00 - 07:15 Son Yaz
  • 07:15 - 08:00 Zafer Söken ile İlk Bakış
  • 08:00 - 10:45 İlker Karagöz İle...
  • 10:45 - 12:30 Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 12:30 - 13:30 Anne Yarısı
  • 13:30 - 16:30 En Hamarat Benim
  • 16:30 - 19:00 Halef
  • 19:00 - 20:00 Ozan Gündoğdu ile NOW...
  • 20:00 Halef: Köklerin Çağrısı

SHOW TV Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:45 Sevdan Bir Ateş
  • 02:45 - 06:00 Kızılcık Şerbeti
  • 06:00 - 09:00 Siyah Kalp
  • 09:00 - 12:30 Sevdan Bir Ateş
  • 12:30 - 15:00 Gelin Evi
  • 15:00 - 18:25 Kızılcık Şerbeti
  • 18:25 - 20:00 Show Ana Haber
  • 20:00 Muhtemel Aşk

STAR TV Yayın Akışı

  • 00:30 - 03:00 Dizi
  • 03:00 - 05:00 Fazilet Hanım ve Kızları
  • 05:00 - 07:00 İki Aile
  • 07:00 - 09:30 Aramızda Kalsın
  • 09:30 - 13:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13:45 - 15:00 Fazilet Hanım ve Kızları
  • 15:00 - 19:00 Didem Arslan Yılmaz'la...
  • 19:00 - 20:00 Star Haber
  • 20:00 Sevdiğim Sensin

ATV Yayın Akışı

  • 02:30 - 05:00 A.B.İ.
  • 05:00 - 08:00 Gözleri KaraDeniz
  • 08:00 - 10:00 Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 - 14:00 Gün Ortası
  • 14:00 - 16:00 Mercan Köşk
  • 16:00 - 19:00 Esra Erol'da
  • 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 - 23:20 Güneşin Doğduğu Yer

TV8 Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 02:30 - 04:30 Doktor Aksoy
  • 04:30 - 06:00 Oynat Bakalım
  • 06:00 - 07:15 Tuzak
  • 07:15 - 09:00 Ebru ile 8'de Sağlık
  • 09:00 - 11:30 Doktor Aksoy
  • 11:30 - 16:00 MasterChef Türkiye
  • 16:00 - 20:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

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