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Uzak Şehir'den ayrıldı TRT ile anlaştı! İpek Arkan anlaşmaya vardı

TRT1’in sevilen dönem dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, yeni sezonunda kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Son olarak Uzak Şehir dizisiyle dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu İpek Arkan, dizinin kadrosuna dahil oldu.

Uzak Şehir'den ayrıldı TRT ile anlaştı! İpek Arkan anlaşmaya vardı
Öznur Yaslı İkier

Mehmed: Fetihler Sultanı, zaman atlamasıyla açılan 4. sezonda kadrosunu baştan aşağı yeniledi. Miray Yapım imzalı Mehmed: Fetihler Sultanı’nda önemli bir oyuncu değişikliği yaşandı.

Kanal D’nin Uzak Şehir dizisiyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu İpek Arkan, Mehmed: Fetihler Sultanı kadrosuna katıldı.

Uzak Şehir den ayrıldı TRT ile anlaştı! İpek Arkan anlaşmaya vardı 1

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, son olarak Uzak Şehir dizisinde Müjgan karakteriyle izleyici karşısına çıkan İpek Arkan, Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde “Ayşe Hafsa Sultan” karakterini canlandıracak.

Genç oyuncu, Şehzade Bayezid’ın (Caner Topçu) eşi olarak seyirci karşısına çıkacak.

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Anahtar Kelimeler:
trt Mehmed Fetihler Sultanı
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