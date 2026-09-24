Uzak Şehir'den ayrıldı TRT ile anlaştı! İpek Arkan anlaşmaya vardı

Mehmed: Fetihler Sultanı, zaman atlamasıyla açılan 4. sezonda kadrosunu baştan aşağı yeniledi. Miray Yapım imzalı Mehmed: Fetihler Sultanı’nda önemli bir oyuncu değişikliği yaşandı.
Kanal D’nin Uzak Şehir dizisiyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu İpek Arkan, Mehmed: Fetihler Sultanı kadrosuna katıldı.
Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, son olarak Uzak Şehir dizisinde Müjgan karakteriyle izleyici karşısına çıkan İpek Arkan, Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde “Ayşe Hafsa Sultan” karakterini canlandıracak.
Genç oyuncu, Şehzade Bayezid’ın (Caner Topçu) eşi olarak seyirci karşısına çıkacak.
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