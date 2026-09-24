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23 Eylül 2026 reyting sonuçları açıklandı! Daha yeni başladı ama zirveye yerleşti

23 Eylül Çarşamba akşamının reyting sonuçları merak ediliyor. Dün akşam Show TV'de Sevdan Bir Ateş ve ATV'de Aşk ve Taht dizileri ile TV8'de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Zirvenin sahibi belli oldu.

23 Eylül 2026 reyting sonuçları açıklandı! Daha yeni başladı ama zirveye yerleşti
Öznur Yaslı İkier

23 Eylül Çarşamba gününe ait reyting sonuçları belli oldu. Televizyon ekranlarında birbirinden iddialı yapımlar izleyiciyle buluşurken, Show TV'de Sevdan Bir Ateş, ATV'de Aşk ve Taht ve TV8'de MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle ekrana geldi. Günün reyting yarışında zirveye oturan yapım da belli oldu.

ZİRVEYE YERLEŞTİ
Show TV'de yayınlanan Sevdan Bir Ateş dizisi tüm kategorilerde birinci olurken, Sevdan Bir Ateş özeti ise ikinci oldu.

Total'de ve ABC1'de üçüncü sırada ATV'de ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

AB'de ise üçüncü sırada TV8'de izleyici karşısına çıkan MasterChef Türkiye yer aldı.

23 Eylül 2026 reyting sonuçları açıklandı! Daha yeni başladı ama zirveye yerleşti 1

23 EYLÜL 2026 TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

1- Sevdan Bir Ateş – Show TV
2- Sevdan Bir Ateş (Özet) – Show TV
3- Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

23 EYLÜL 2026 AB REYTİNG SIRALAMASI

1- Sevdan Bir Ateş – Show TV
2- Sevdan Bir Ateş (Özet) – Show TV
3- MasterChef Türkiye – TV8
4- Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

23 EYLÜL 2026 ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

1- Sevdan Bir Ateş – Show TV
2- Sevdan Bir Ateş (Özet) – Show TV
3- Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
4- Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber – NOW
5- MasterChef Türkiye – TV8

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Anahtar Kelimeler:
reyting Reyting sonuçları Sevdan Bir Ateş dizisi Aşk ve Taht dizisi
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