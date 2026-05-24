24 Mayıs Pazar 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Hafta sonunu ekran başında geçirmek isteyen milyonlarca izleyici, “Bugün TV’de ne var?” ve “Bu akşam hangi diziler var?” sorularına yanıt arıyor. 24 Mayıs Pazar akşamı televizyon kanalları yine dopdolu bir yayın akışıyla seyirci karşısına çıkıyor.

TRT1 Yayın Akışı

00:15 - 01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 - 01:50 Pelin Çift İle Gündem...

01:50 - 04:20 Taşacak Bu Deniz

04:20 - 05:15 Turgay Başyayla ile...

05:15 - 06:05 Yedi Numara

06:05 - 09:00 Balkan Ninnisi

09:00 - 11:45 Diriliş Ertuğrul

11:45 - 13:00 Enine Boyuna

13:00 - 14:00 Yurda Dönüş

14:00 - 16:45 Mehmed: Fetihler Sultanı

16:45 - 17:30 Mutfağın Elçileri

17:30 - 19:00 Kod Adı Kırlangıç

19:00 - 20:00 Ana Haber

20:00 - 23:55 Teşkilat

KANAL D Yayın Akışı

00:15 - 02:45 Eşref Rüya

02:45 - 03:45 Müzik Arası

03:45 - 07:00 Siyah Beyaz Aşk

07:00 - 08:30 Yabancı Damat

08:30 - 09:45 Konuştukça

09:45 - 12:45 Magazin D Pazar

12:45 - 13:45 Pazar Gezmesi

13:45 - 14:45 Arda ile Omuz Omuza

14:45 - 19:00 Güller ve Günahlar

19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

20:00 - 22:00 Bir Ömrün Sonbaharı

00:00 - 04:00 Arka Sokaklar

SHOW TV Yayın Akışı

01:30 - 03:45 Kızılcık Şerbeti

03:45 - 06:00 İstasyon

06:00 - 08:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

08:00 - 10:00 Keloğlan

10:00 - 13:00 Pazar Sürprizi

13:00 - 15:00 İbo İle Güllüşah

15:00 - 16:45 Aşıksın

16:45 - 18:25 Hanzo

18:25 - 20:00 Show Ana Haber

20:00 - 21:45 Tokatçı

STAR TV Yayın Akışı

00:00 - 02:30 Sevdiğim Sensin

02:30 - 05:00 İstanbullu Gelin

05:00 - 07:00 Baba Ocağı

07:00 - 09:00 İstanbullu Gelin

09:00 - 11:00 Benim Tatlı Yalanım

11:00 - 12:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 - 14:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 - 15:30 Bir Şansım Olsa

15:30 - 19:00 Sevdiğim Sensin

19:00 - 20:00 Star Haber

20:00 - 22:00 Mavi Boncuk

ATV Yayın Akışı

02:40 - 05:00 Ateş Kuşları

05:00 - 07:30 Bir Gece Masalı

07:30 - 10:00 atv'de Hafta Sonu

10:00 - 11:20 Nihat Hatipoğlu ile...

11:20 - 12:10 Dizi TV

12:10 - 15:30 A.B.İ.

15:30 - 17:10 Büyük Oyun

17:10 - 19:00 Maskeli Beşler: İntikam...

19:00 - 20:00 ATV Ana Haber

TV8 Yayın Akışı