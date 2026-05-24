24 Mayıs Pazar 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

24 Mayıs 2026 Pazar günü televizyon ekranlarında hangi dizi, film ve programların yayınlanacağı belli oldu. TRT 1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV, NOW TV ve TV8’in güncel yayın akışında sevilen diziler, yarışmalar ve nostaljik filmler izleyiciyle buluşacak

Hafta sonunu ekran başında geçirmek isteyen milyonlarca izleyici, “Bugün TV’de ne var?” ve “Bu akşam hangi diziler var?” sorularına yanıt arıyor. 24 Mayıs Pazar akşamı televizyon kanalları yine dopdolu bir yayın akışıyla seyirci karşısına çıkıyor.

TRT1 Yayın Akışı

  • 00:15 - 01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
  • 01:30 - 01:50 Pelin Çift İle Gündem...
  • 01:50 - 04:20 Taşacak Bu Deniz
  • 04:20 - 05:15 Turgay Başyayla ile...
  • 05:15 - 06:05 Yedi Numara
  • 06:05 - 09:00 Balkan Ninnisi
  • 09:00 - 11:45 Diriliş Ertuğrul
  • 11:45 - 13:00 Enine Boyuna
  • 13:00 - 14:00 Yurda Dönüş
  • 14:00 - 16:45 Mehmed: Fetihler Sultanı
  • 16:45 - 17:30 Mutfağın Elçileri
  • 17:30 - 19:00 Kod Adı Kırlangıç
  • 19:00 - 20:00 Ana Haber
  • 20:00 - 23:55 Teşkilat

KANAL D Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:45 Eşref Rüya
  • 02:45 - 03:45 Müzik Arası
  • 03:45 - 07:00 Siyah Beyaz Aşk
  • 07:00 - 08:30 Yabancı Damat
  • 08:30 - 09:45 Konuştukça
  • 09:45 - 12:45 Magazin D Pazar
  • 12:45 - 13:45 Pazar Gezmesi
  • 13:45 - 14:45 Arda ile Omuz Omuza
  • 14:45 - 19:00 Güller ve Günahlar
  • 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 - 22:00 Bir Ömrün Sonbaharı
  • 00:00 - 04:00 Arka Sokaklar

SHOW TV Yayın Akışı

  • 01:30 - 03:45 Kızılcık Şerbeti
  • 03:45 - 06:00 İstasyon
  • 06:00 - 08:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
  • 08:00 - 10:00 Keloğlan
  • 10:00 - 13:00 Pazar Sürprizi
  • 13:00 - 15:00 İbo İle Güllüşah
  • 15:00 - 16:45 Aşıksın
  • 16:45 - 18:25 Hanzo
  • 18:25 - 20:00 Show Ana Haber
  • 20:00 - 21:45 Tokatçı

STAR TV Yayın Akışı

  • 00:00 - 02:30 Sevdiğim Sensin
  • 02:30 - 05:00 İstanbullu Gelin
  • 05:00 - 07:00 Baba Ocağı
  • 07:00 - 09:00 İstanbullu Gelin
  • 09:00 - 11:00 Benim Tatlı Yalanım
  • 11:00 - 12:00 Tülin Şahin ile Moda
  • 12:00 - 14:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
  • 14:00 - 15:30 Bir Şansım Olsa
  • 15:30 - 19:00 Sevdiğim Sensin
  • 19:00 - 20:00 Star Haber
  • 20:00 - 22:00 Mavi Boncuk
ATV Yayın Akışı

  • 02:40 - 05:00 Ateş Kuşları
  • 05:00 - 07:30 Bir Gece Masalı
  • 07:30 - 10:00 atv'de Hafta Sonu
  • 10:00 - 11:20 Nihat Hatipoğlu ile...
  • 11:20 - 12:10 Dizi TV
  • 12:10 - 15:30 A.B.İ.
  • 15:30 - 17:10 Büyük Oyun
  • 17:10 - 19:00 Maskeli Beşler: İntikam...
  • 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber

TV8 Yayın Akışı

  • 00:15 - 04:00 Gazete Magazin
  • 04:00 - 05:00 Gençlik Rüzgarı
  • 05:00 - 08:00 Tuzak
  • 08:00 - 08:30 Oynat Bakalım
  • 08:30 - 10:00 Gençlik Rüzgarı
  • 10:00 - 16:30 Gazete Magazin
  • 16:30 - 20:00 Survivor Panorama

