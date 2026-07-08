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Arka Sokaklar'la ilgili şaşırtan gelişme! Herkes final yapmasını beklerken...

Kanal D'nin efsane dizisi Arka Sokaklar'ın bu sezon final yaptığı iddiası gündeme gelmişti. Dizinin bu ani bitiş haberi, özellikle hayranlarını oldukça üzmüştü. Ancak dizi hakkında, yeni bir iddia ortaya atıldı.

Arka Sokaklar'la ilgili şaşırtan gelişme! Herkes final yapmasını beklerken...
Öznur Yaslı İkier

Arka Sokaklar dizisi bu sezon ani bir kararla ekrana veda etmişti. Sezon finali olarak yayınlanan bölümün, final bölümü olduğu iddiaları gündeme gelmişti. Bu durum sosyal medyada tepki çekerken, Arka Sokaklar'la ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; D Media kapanıyor, Arka Sokaklar’a yeni yapım şirketi aranıyor. Duayen sinemacı Türker İnanoğlu 2023’te vefat etmeden bir yıl önce fenomen polisiye dizisi “Arka Sokaklar”ın yapımcılığını Kanal D’nin iç yapımlar şirketi D Media’ya vermiş, şirket geçen haftalarda ekibe projenin eylülde devam edip etmeyeceğinin kesin olmadığı iletilmişti. Bu nedenle bazı oyuncular yeni projelerle anlaşmıştı.

Arka Sokaklar la ilgili şaşırtan gelişme! Herkes final yapmasını beklerken... 1

Kulislerden son gelen bilgilere göre D Media kapanıyor. Seyircilerden gelen yoğun istek üzerine “Arka Sokaklar”ın bitmemesi için yeni formüller aranıyor. Bu nedenle yeni bir yapım şirketine dizinin yapımcılığının devredilmesi gündeme geldi.

Arka Sokaklar la ilgili şaşırtan gelişme! Herkes final yapmasını beklerken... 2

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Yapım şirketleriyle görüşmeler devam ediyor. Yeni dizi anlaşması yapmayan oyunculardan da birkaç hafta beklemeleri istendi.

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