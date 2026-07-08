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İzmitli fenomen Zehra Özdemir'in düğününde altın şov vardı! '1 çanta altın çalındı'

İzmitli sosyal medya fenomeni Zehra Özdemir'in görkemli düğünü sosyal medyada gündem oldu. Ünlü fenomene altın takmak isteyen davetlilerin uzun kuyruk oluşturduğu görüldü. Düğünün ardından ise altınların çalındığına dair iddialar gündeme geldi.

İzmitli fenomen Zehra Özdemir'in düğününde altın şov vardı! '1 çanta altın çalındı'
Öznur Yaslı İkier

Sosyal medyada paylaştığı komedi videolarıyla tanınan İzmitli fenomen Zehra Özdemir, Murat Çapan ile görkemli bir düğünle hayatını birleştirdi. Çiftin mutlu gününe damga vuran ise metrelerce uzayan takı kuyruğu ve geline takılan altınlar oldu.

Takı merasiminde Zehra Özdemir'e ağır altın setleri, burma bilezikler ve çok sayıda ziynet eşyası takıldı. Üzerindeki altınların ağırlığı nedeniyle yürümekte güçlük çeken fenomenin o anları davetliler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

İzmitli fenomen Zehra Özdemir in düğününde altın şov vardı! 1 çanta altın çalındı 1

Düğünden paylaşılan görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Çok konuşulan düğünün ardından altınların çalındığına dair iddialar gündeme geldi.

İzmitli fenomen Zehra Özdemir in düğününde altın şov vardı! 1 çanta altın çalındı 2

Altınların muhafaza edildiği çantalardan birinin evde bulunamaması üzerine aile büyük panik yaşadı. Çantanın çalınmış olabileceği ihtimali üzerinde duruldu.

İzmitli fenomen Zehra Özdemir in düğününde altın şov vardı! 1 çanta altın çalındı 3

JANDARMAYA BİLDİRİLDİ
Altınların kaybolduğunun düşünülmesi üzerine durum jandarma ekiplerine bildirildi. Kısa süreli paniğin ardından çantanın bulunması için kontroller yapıldı.

İzmitli fenomen Zehra Özdemir in düğününde altın şov vardı! 1 çanta altın çalındı 4

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
Yapılan kontroller sonucunda altınların bulunduğu çantanın çalınmadığı belirlendi. Çantanın, düğün için kiralanan diğer otel odalarından birinde olduğu ortaya çıktı.

İzmitli fenomen Zehra Özdemir in düğününde altın şov vardı! 1 çanta altın çalındı 5

İzmitli fenomen Zehra Özdemir yaptığı açıklamada; 'Eve döndüğümüzde altın çantalarından bir tanesinin eksik olduğunu fark ettik.

İzmitli fenomen Zehra Özdemir in düğününde altın şov vardı! 1 çanta altın çalındı 6

Hemen düğün yaptığımız salonu aradık. İfade verdik. Bugün arandık geldik. Bizim ilk kiraladığımız otel odasında bulundu. Eksiksiz bir şekilde teslim aldık.' ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya fenomen
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