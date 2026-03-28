24 saatte 6 milyon TL kazandığı söyleniyordu! Enes Batur açık açık konuştu

Enes Batur, uzun bir aranın ardından YouTube’a dönüş yaptı. Paylaştığı yeni videoda hem yaşadığı zorlu sürece değinen hem de takipçilerine açıklamalarda bulunan ünlü içerik üreticisi, özellikle son haliyle uzun süre konuşuldu.

Batur, yayınladığı video ile kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı. Batur’un “Hayattayım” adlı videosu kısa sürede büyük ilgi görerek yaklaşık 10 milyon izlenmeye ulaştı.

Bu başarının ardından ünlü fenomenin 24 saat içinde 6 milyon TL kazandığı iddia edildi. Enes Batur, "Etrafta büyük bir yalan dolaşıyor" diyerek, videodan elde ettiği kazancı paylaşmıştı.

"Teşekkür ederim düşünüp bağış yapanlara ama ben zaten öyle bir şey istemedim" diyen Batur, son videosundan sonra 800 bin yeni abone kazandığını da açıkladı.

'DOĞRU DEĞİL'

Son olarak bir davette görüntülenen Enes Batur 6 milyon TL iddialarına son noktayı koydu. Batur; 'Herkes kafasından bir kazanç çıkarmış. Doğru değildi geneli. Neye göre hesapladılar bilmiyorum. Keşke doğru olsaydı, daha iyi olurdu. Tahmin ettikleri gibi bir rakam kazansam işime daha çok yatırım yapabilirim. Kötü kazandım da demiyorum. Önemli olan beni mutlu etmesi. Bir yerden sonra da işi çıkarabilecek kadar yatırım yapabilmem.' ifadelerini kullandı.