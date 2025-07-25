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24 Temmuz MasterChef Türkiye'de 12. yarışmacı belli oldu

TV8 ekranlarında yayınlanan ve büyük ilgiyle takip edilen MasterChef Türkiye'nin 2025 sezonunda ana kadroya giren 12. isim belli oldu.

24 Temmuz MasterChef Türkiye'de 12. yarışmacı belli oldu

MasterChef Türkiye'nin heyecanla beklenen 2025 sezonunda ana kadro şekillenmeye devam ediyor. Son olarak 12. yarışmacı da belirlendi. İşte detaylar...

MasterChef Türkiye 2025 tüm hızıyla devam ediyor. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri koltuğunda oturduğu programda, yetenekli aşçılar ana kadroya girmek için kıyasıya mücadele ediyor. Haftalardır süren elemelerin ardından ana kadronun büyük bir bölümü şekillenmiş durumda.

24 Temmuz MasterChef Türkiye de 12. yarışmacı belli oldu 1

24 Temmuz 2025 tarihinde yayınlanan bölümde, ana kadroya giren 12. yarışmacı da belli oldu. MasterChef Türkiye 2025'in ana kadroya giren 12.yarışmacısı Cansu oldu. Cansu, ''Artık ana kadrodayım. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Daha fazla asılmaya devam edeceğim.'' dedi.

MasterChef Türkiye 2025'in ana kadroya giren 11. yarışmacısı ise Sezer olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Masterchef
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