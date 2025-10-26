MAGAZİN

25 Ekim MasterChef Türkiye'de kim elendi? Mehmet Şef ve Somer Şef gözyaşlarını tutamadı

MasterChef Türkiye'nin 25 Ekim 2025 Cumartesi akşamı yayınlanan bölümünde heyecan doruktaydı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takımın yarışmacıları, eleme potasından kurtulmak için kıyasıya mücadele etti. Ancak bir isim, hayallerine veda etmek zorunda kaldı. Eleme gecesinde Mehmet Şef ve Somer Şef de duygusal anlar yaşadı.

Kubra Akalın

25 Ekim 2025'te MasterChef Türkiye'de elenen isim merak ediliyor. TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye, 25 Ekim 2025 Cumartesi akşamı yine nefesleri kesti. Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğini yaptığı programda, yarışmacılar haftanın en iyi yemeklerini yaparak hem dokunulmazlığı kazanmak hem de eleme potasından uzak durmak için ter döktüler.

Haftanın dokunulmazlık oyununu kaybeden takım, kendi içinden bir ismi eleme adayı olarak belirlemek zorunda kaldı. Bu kararın ardından, bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı ve potaya giren diğer isimler de belli oldu.

MASTERCHEF'TE ELENEN İSİM

Eleme potasına giren yarışmacılar, Nisa ve Aslı başta olmak üzere yeteneklerini sergilemek için tüm hünerlerini ortaya koydular.

25 Ekim'de MasterChef Türkiye'ye veda eden isim, Nisa oldu. Nisa'nın elenmesi, stüdyoda büyük bir üzüntüye yol açtı. Nisa ağlayarak konuşurken Mehmet Şef de "Ben başlamak istiyorum çünkü kızıma çok benziyorsun" dedi.

Mehmet Şef "Sen de en çok sevdiğim şey dobralığın kızım da öyledir. Kız çocuğu hassastır. Bu sene hiç ağlamadım sende de böyle olacağı aklıma gelmezdi. Bizim de bu yaşlandığımızı gösteriyor yaşlandık. Sende duygulandık" diyerek duygusal anlar yaşadı.

Somer Şef de konuşma sırasında gözyaşlarını tutamadı.

