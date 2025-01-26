25 Ocak Survivor 2025'te elenen isim kim oldu? Hemen favorisini açıkladı

Survivor 2025'te heyecan dolu anlar yaşanmaya devam ediyor. Dün akşamki ödül oyununda takımlar kıyasıya mücadele etti ve gözler, düellolara çıkan yarışmacıların sonucuna çevrildi.

Survivor'da büyük bir düello heyecanı yaşandı! Ayşe Yüksel, Göksu Küçükali ile karşı karşıya geldiği zorlu mücadeleyi kazanarak Survivor hayatına devam etme hakkı kazandı.

Bir diğer heyecanlı düelloda ise Pınar Saka, Sevgi İme'yi yenerek Survivor serüvenine devam etti.

ÖDÜL OYUNUNDA NE KAZANDILAR?

Gönüllüler ve Ünlüler takımları arasındaki ödül oyunu da büyük bir çekişmeye sahne oldu. Sonunda Gönüllüler takımı, 12-9'luk bir skorla galip gelerek ödül olarak soğanlı domatesli köfte ekmek kazandı.

SURVIVOR'DA ELENEN İSİM

Düello finalinde Göksu Küçükali, 5-1'lik bir skorla elenerek Survivor’a veda etti. Göksu elendikten sonra "Herkese çok teşekkür ederim. 21 yaşında hayatıma kattığım en büyük tecrübelerden biri olduğunu düşünüyorum. Çok iyi dostlar edindim. Herkesin bir favorisi vardır. Bende İstanbul’da Dilşah’ı desteklemek için sabırsızlanıyorum" dedi.



Sosyal medyda Göksu'nun vedası üzüntüyle karşılandı. Göksu için "bu kız bu yarışma için fazla karakterli"," Herkes çok seviyordu üzüldüm", "Daha fazla kalmalıydı" yorumları yapıldı.

Göksu’nun elenmesiyle birlikte, Survivor 2025’te geriye kalan yarışmacılar arasındaki rekabet daha da kızıştı.