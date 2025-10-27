MAGAZİN

26 Ekim reyting sonuçları! Teşkilat mı Sahtekarlar mı? Dün en çok ne izlendi?

26 Ekim 2025 Pazar günü yayınlanan diziler arasındaki reyting yarışı nefes kesti. “Teşkilat” ve “Sahtekarlar” arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı. Peki, dün akşam en çok hangi dizi izlendi? İşte 26 Ekim reyting sonuçları!

Dün akşam ekranlarda rekabet oldukça yoğundu. Birçok program izleyicilerin ilgisini çekti. En yüksek reytingi TRT 1'in "Teşkilat" dizisi aldı. Dizi, güçlü hikayesiyle etkileyici performanslar sundu. Böylece geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı başardı.

İkinci sırada "Sahtakarlar" isimli program yer aldı. NOW kanalında yayımlanan bu yapım dikkat çekici bir proje. İzleyicilerin ilgisini çeken aksiyon dolu sahneleri var. Güçlü karakterleri ve sürükleyici senaryosuyla uzunca tartışılacağa benziyor.

Devamında "Teşkilat"ın özeti izleyicilere ulaştı. TRT 1'in bu özeti ilgiyi artırdı. İzleyiciler, önemli noktaları kaçırmamak için bu özeti takip etti.

STAR TV'de yayınlanan "Çarpıntı", dördüncü sırada yer aldı. Rekabetin büyüdüğü ortamda kendine özgü tadı var. İzleyicilere sunduğu farklı içerikler dikkat çekiyor. Eğlenceli yapısı ile takdir topluyor.

"MasterChef Türkiye", TV8 ekranlarında beşinci sıradan giriş yaptı. Yarışmanın heyecanı izleyicileri ekran başına kilitledi. Farklı yeme yetenekleri sergilendi. Bu platform, Türkiye'deki yemek kültürüne ışık tutuyor.

NOW'un "Ozan Gundogdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu" programı altıncı sırada yer aldı. Güncel olaylara dair bilgi veren bu yayın, önemli bir rol üstleniyor. İzleyicilere geniş bir perspektif sunuyor.

SHOW TV'nin "Show Ana Haber", reytinglerde yedinci sırada kendine yer buldu. Güvenilir haberciliği ile dikkat çekiyor. İzleyicilerine doğru haberleri ulaştırma gayesini sürdürüyor.

Kanal D ekranlarında "Kanal D Ana Haber" programı sekizinci sırada yer aldı. Günün gelişmelerini aktarıyor. İzleyicilerin güvenilir habercilik kaynağı olmayı sürdürüyor.

Son olarak "Gelin" isimli dizi Kanal 7'de yayınlandı. Ancak dramalar ve hikayeler arasında son sırada kaldı. Yine de izleyicilerden büyük ilgi gördü.

Dün akşamki reyting sonuçları, televizyon dünyasının dinamik yapısını gösterdi. Her program, izleyicinin beğenisini kazanmak için mücadele ediyor. Farklı stratejiler geliştirerek rakiplerinden sıyrılmaya çalışıyor.

Sıra Program Kanal Başlama Saati Bitiş Saati
1 TESKILAT TRT 1 20:57:02 24:11:49
2 SAHTEKARLAR NOW 20:44:46 23:17:52
3 TESKILAT (OZET) TRT 1 20:00:46 20:57:02
4 CARPINTI STAR TV 20:54:46 24:17:17
5 OZAN GUNDOGDU ILE NOW ANA HABER HAFTA SONU NOW 19:00:05 19:59:53
6 MASTERCHEF TURKIYE TV8 20:51:58 24:37:17
7 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:58:23 19:59:57
8 SAHTEKARLAR (OZET) NOW 20:00:03 20:44:41
9 GELIN KANAL 7 19:35:27 21:20:39
10 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:58:29 19:59:51

Kaynak: TİAK

Anahtar Kelimeler:
reyting Reyting sonuçları
