26 Eylül Cumartesi Yayın Akışı: Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Televizyon ekranlarında bugün hangi dizi, film ve yarışma programlarının yayınlanacağı hafta sonunun en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. 26 Eylül Cumartesi 2026 TV yayın akışı izleyicilerle paylaşılırken, TRT 1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8'in gün boyu ve prime time yayın listesi de netleşti. Peki bugün TV'de ne var, bu akşam hangi yapımlar ekrana gelecek? İşte 26 Eylül Cumartesi saat saat güncel TV yayın akışı.
TRT 1 Yayın Akışı
- 01:55 - 03:15 Seksenler
- 03:15 - 06:15 Taşacak Bu Deniz
- 06:15 - 10:00 Kalk Gidelim
- 10:00 - 11:40 Hayallerinin Peşinde
- 11:40 - 14:45 Teşkilat
- 14:45 - 17:50 Mehmed: Fetihler Sultanı
- 17:50 - 19:00 Turgay Başyayla ile...
- 19:00 - 20:00 Ana Haber
- 20:00 Gönül Dağı
KANAL D Yayın Akışı
- 03:00 - 05:00 Gelinim Mutfakta
- 05:00 - 07:00 Siyah Beyaz Aşk
- 07:00 - 08:30 İkizler Memo-Can
- 08:30 - 09:45 Konuştukça
- 09:45 - 13:00 Magazin D Cumartesi
- 13:00 - 14:00 Arda'nın Mutfağı
- 14:00 - 16:30 Güller ve Günahlar
- 16:30 - 19:00 Daha 17
- 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Güller ve Günahlar
NOW Yayın Akışı
- 02:00 - 04:30 Anne Yarısı
- 04:30 - 05:30 İnadına Aşk
- 05:30 - 06:00 Yasak Elma
- 06:00 - 08:30 Son Yaz
- 08:30 - 11:15 Ezgi Gözeger ile Çalar...
- 11:15 - 14:15 Halef
- 14:15 - 16:15 Şevkat Yerimdar
- 16:15 - 19:00 Anne Yarısı
- 19:00 - 20:00 Deniz Uras ile Now Ana...
- 20:00 - 23:00 Anne Yarısı
SHOW TV Yayın Akışı
- 00:15 - 02:45 Sevdan Bir Ateş
- 02:45 - 06:00 Muhtemel Aşk
- 06:00 - 08:00 Kızılcık Şerbeti
- 08:00 - 10:00 Gırgıriye'de Büyük Seçim
- 10:00 - 13:00 Cumartesi Sürprizi
- 13:00 - 15:45 Sevdan Bir Ateş
- 15:45 - 18:25 Kızılcık Şerbeti
- 18:25 - 20:00 Show Ana Haber
- 20:00 - 23:15 Sevdan Bir Ateş
STAR TV Yayın Akışı
- 02:00 - 03:30 Sultan
- 03:30 - 04:30 Fazilet Hanım ve Kızları
- 04:30 - 07:00 İki Aile
- 07:00 - 10:30 Çirkin
- 10:30 - 13:45 Sevdiğim Sensin
- 13:45 - 14:00 En Güzel Bölüm
- 14:00 - 15:30 Bir Şansım Olsa
- 15:30 - 19:00 Tuzlu Kahve
- 19:00 - 20:00 Star Haber
- 20:00 - 23:00 Başkalarının Hayatı-Yeni dizi
ATV Yayın Akışı
- 00:20 - 03:00 Güneşin Doğduğu Yer
- 03:00 - 05:30 Aşk ve Taht
- 05:30 - 07:30 Gözleri KaraDeniz
- 07:30 - 10:00 atv'de Hafta Sonu
- 10:00 - 13:25 Güneşin Doğduğu Yer
- 13:25 - 15:45 Mercan Köşk
- 15:45 - 19:00 Altı Üstü İstanbul
- 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
- 20:00 - 23:00 Mercan Köşk
TV8 Yayın Akışı
- 00:15 - 02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 02:30 - 04:30 Doktor Aksoy
- 04:30 - 06:00 Oynat Bakalım
- 06:00 - 08:00 Tuzak
- 08:00 - 08:30 Oynat Bakalım
- 08:30 - 10:00 Gençlik Rüzgarı
- 10:00 - 15:30 Gazete Magazin
- 15:30 - 20:00 MasterChef Türkiye