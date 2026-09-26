26 Eylül Cumartesi Yayın Akışı: Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Televizyon ekranlarında bugün hangi dizi, film ve yarışma programlarının yayınlanacağı hafta sonunun en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. 26 Eylül Cumartesi 2026 TV yayın akışı izleyicilerle paylaşılırken, TRT 1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8'in gün boyu ve prime time yayın listesi de netleşti. Peki bugün TV'de ne var, bu akşam hangi yapımlar ekrana gelecek? İşte 26 Eylül Cumartesi saat saat güncel TV yayın akışı.

TRT 1 Yayın Akışı

01:55 - 03:15 Seksenler

03:15 - 06:15 Taşacak Bu Deniz

06:15 - 10:00 Kalk Gidelim

10:00 - 11:40 Hayallerinin Peşinde

11:40 - 14:45 Teşkilat

14:45 - 17:50 Mehmed: Fetihler Sultanı

17:50 - 19:00 Turgay Başyayla ile...

19:00 - 20:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

KANAL D Yayın Akışı

03:00 - 05:00 Gelinim Mutfakta

05:00 - 07:00 Siyah Beyaz Aşk

07:00 - 08:30 İkizler Memo-Can

08:30 - 09:45 Konuştukça

09:45 - 13:00 Magazin D Cumartesi

13:00 - 14:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 - 16:30 Güller ve Günahlar

16:30 - 19:00 Daha 17

19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Güller ve Günahlar

NOW Yayın Akışı

02:00 - 04:30 Anne Yarısı

04:30 - 05:30 İnadına Aşk

05:30 - 06:00 Yasak Elma

06:00 - 08:30 Son Yaz

08:30 - 11:15 Ezgi Gözeger ile Çalar...

11:15 - 14:15 Halef

14:15 - 16:15 Şevkat Yerimdar

16:15 - 19:00 Anne Yarısı

19:00 - 20:00 Deniz Uras ile Now Ana...

20:00 - 23:00 Anne Yarısı

SHOW TV Yayın Akışı

00:15 - 02:45 Sevdan Bir Ateş

02:45 - 06:00 Muhtemel Aşk

06:00 - 08:00 Kızılcık Şerbeti

08:00 - 10:00 Gırgıriye'de Büyük Seçim

10:00 - 13:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 - 15:45 Sevdan Bir Ateş

15:45 - 18:25 Kızılcık Şerbeti

18:25 - 20:00 Show Ana Haber

20:00 - 23:15 Sevdan Bir Ateş

STAR TV Yayın Akışı

02:00 - 03:30 Sultan

03:30 - 04:30 Fazilet Hanım ve Kızları

04:30 - 07:00 İki Aile

07:00 - 10:30 Çirkin

10:30 - 13:45 Sevdiğim Sensin

13:45 - 14:00 En Güzel Bölüm

14:00 - 15:30 Bir Şansım Olsa

15:30 - 19:00 Tuzlu Kahve

19:00 - 20:00 Star Haber

20:00 - 23:00 Başkalarının Hayatı-Yeni dizi

ATV Yayın Akışı

00:20 - 03:00 Güneşin Doğduğu Yer

03:00 - 05:30 Aşk ve Taht

05:30 - 07:30 Gözleri KaraDeniz

07:30 - 10:00 atv'de Hafta Sonu

10:00 - 13:25 Güneşin Doğduğu Yer

13:25 - 15:45 Mercan Köşk

15:45 - 19:00 Altı Üstü İstanbul

19:00 - 20:00 ATV Ana Haber

20:00 - 23:00 Mercan Köşk

TV8 Yayın Akışı