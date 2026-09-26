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Bianca Censori'nin cesur tarzı yine konuşuluyor! Müze gezisinde tüm bakışları üzerine çekti

Kanye West ile Los Angeles'ta George Lucas'ın yeni müzesini özel davetle gezen Bianca Censori, transparan siyah kombini ve değişen saç rengiyle gündem oldu. Ünlü isim, cesur tarzının yanı sıra yeni imajıyla da sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri haline geldi.

Bianca Censori'nin cesur tarzı yine konuşuluyor! Müze gezisinde tüm bakışları üzerine çekti

Kanye West ve eşi Bianca Censori, Los Angeles'ta kapılarını yeni açan George Lucas Narrative Art Museum'u özel bir davet kapsamında ziyaret etti.

Müzeye birlikte giriş yapan Kanye West ve Bianca Censori, ziyaret boyunca objektiflere yansıdı. West siyah kıyafeti ve bej trençkotuyla sade bir görünüm tercih ederken, Bianca Censori yine iddialı tarzıyla öne çıktı.

Bianca Censori nin cesur tarzı yine konuşuluyor! Müze gezisinde tüm bakışları üzerine çekti 1

31 yaşındaki Bianca Censori, siyah transparan halter yaka üst ve yüksek bel dar siyah tayt kombiniyle dikkat çekti. Siyah topuklu ayakkabılarını tercih eden Censori, görünümünü küçük kahverengi tüylü bir çanta ile tamamladı.

Bianca Censori nin cesur tarzı yine konuşuluyor! Müze gezisinde tüm bakışları üzerine çekti 2

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan kombin, çiftin müze ziyareti kadar konuşulan detaylardan biri oldu.
Bianca Censori nin cesur tarzı yine konuşuluyor! Müze gezisinde tüm bakışları üzerine çekti 3

İMAJ DEĞİŞTİRDİ

Bianca Censori'nin dikkat çeken bir diğer değişikliği ise saçları oldu. Ünlü isim, açık çilek sarısı tonundaki yeni saç rengi ve kahküllü kesimiyle ilk kez kameralar karşısına çıktı. Censori daha önce siyah, kahverengi, sarı ve pembe tonlarında saçlarıyla da gündeme gelmişti.

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Bianca Censori
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