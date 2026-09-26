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Derya Uluğ imaj değiştirdi! Görenler hayran kaldı

Evlilik hazırlığında olan Derya Uluğ imaj değişikliğine gitti. Saçlarını kısacık kestiren güzel oyuncunun yeni halini sosyal medyada beğeni yağdı.

Derya Uluğ imaj değiştirdi! Görenler hayran kaldı

Şarkıcı Derya Uluğ hem özel hayatı hem de paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. 10 yıllık müzisyen sevgilisi Asil Gök ile nişanlanan Uluğ şu sıralar düğün hazırlığında.

Derya Uluğ, İstanbul'da bir mekanda alacağı sahne öncesi kameraların karşısına geçti. Asil Gök'le yakın zamanda evlenmeye hazırlanan Derya Uluğ, röportaj sırasında yanına gelen Asil Gök'ü görünce "Beyime bilgi veriyorum" dedi.
Derya Uluğ imaj değiştirdi! Görenler hayran kaldı 1

Bir yandan düğün hazırlıklarını yapan bir yandan da sahnelerde boy gösteren güzel şarkıcı imaj değiştirdi.

Derya Uluğ imaj değiştirdi! Görenler hayran kaldı 2

Derya Uluğ kısa süre önce saç rengini sarıya çevirmişti. Şimdi ise uzun saçlarına veda ederek kısa ve küt bir model tercih etti. Yeni görünümüyle ilk kez muhabirlerin karşısına çıkan şarkıcı, saçlarını kestirmeyi uzun zamandır düşündüğünü söyledi.

Derya Uluğ imaj değiştirdi! Görenler hayran kaldı 3

Derya Uluğ'un yeni imajına sosyal medyada beğeni yağdı.

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Derya Uluğ
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