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26 Mart 2025 Çarşamba bu akşam hangi diziler var? ATV, Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, NOW TV yayın akışı listesi

Bu akşam hangi filmlerin, dizilerin ve yarışmaların olduğu yoğun bir şekilde araştırılıyor. 26 Mart 2025 Çarşamba akşamı yine birbirinden iddialı yapımlar izleyicisinin karşısına çıkacak. ATV, Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, NOW TV yayın akışı listesine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

26 Mart 2025 Çarşamba bu akşam hangi diziler var? ATV, Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, NOW TV yayın akışı listesi
Öznur Yaslı İkier

Çarşamba akşamları televizyonda hangi yapımların olduğu merak ediliyor. Bu akşam evinde Tv keyfi yapmak isteyenler Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, Tv8 yayın akışlarını araştırmaya başladılar bile. Biz de sizler için kanalların güncel yayın akışı listesini derledik. İşte tüm merak edilenler...

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam Kanal D'de saat 20:00'da Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un yeni dizisi Eşref Rüya yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

Now Tv'de saat 20:00'da Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisi ekrana gelecek.

Star Tv ekranlarında saat 20:00'da Sahipsizler dizisi yeni bölümüyle ekranda olacak.

Show Tv'de ise saat 20:00'da Lohusa filmi ekranda olacak.

YAYIN 12

26 MART 2025 GÜNCEL YAYIN AKIŞI LİSTESİ:

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'daYaşam

19:00 Nihat Hatipoğlu ile İftar

19:45 ATV Ana Haber

20:00 Nihat Hatipoğlu ile Kadir Gecesi Özel

21:00 Kuruluş Osman

KANAL D yayın akışı

07:00 Eşref Rüya

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Eşref Rüya

23:15 Eşref Rüya

SHOW TV KANAL YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Bahar

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Lohusa

22:30 Müjdemi İsterim

00:45 Siyah Kalp

03:30 Lohusa

05:30 Bahar

**STAR TV KANAL YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri

17:00 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Sahipsizler

00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

02:30 Yerli Dizi - Tekrar Sefirin Kızı

04:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

NOW TV yayın akışı
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

TV8 KANAL YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Gel Konuşalım / Canlı

12:15 Survivor All Star-Gönüllüler

13:15 Survivor Panorama / Canlı

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan / Yeni Bölüm

02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

04:45 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

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