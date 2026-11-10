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Salma Hayek'in genç kalma sırları ortaya çıktı! Sirkeyi bakın nasıl tüketiyor

60 yaşındaki Hollywood yıldızı Salma Hayek, genç ve fit görünümünün ardındaki alışkanlıkları anlattı. Botoks yaptırmadığını söyleyen ünlü oyuncunun meyve suyu detoksu, sirke eklediği kemik suyu ve yüzme rutini dikkat çekti.

Salma Hayek'in genç kalma sırları ortaya çıktı! Sirkeyi bakın nasıl tüketiyor
Nebahat Kübra Akalın

Hollywood'un ünlü oyuncusu Salma Hayek, yıllara meydan okuyan görünümüyle sık sık gündeme geliyor. Genç ve fit görünümünün sırrı merak edilen 60 yaşındaki oyuncu, güzellik ve bakım rutinine dair dikkat çeken detayları paylaştı.

Salma Hayek in genç kalma sırları ortaya çıktı! Sirkeyi bakın nasıl tüketiyor 1

MEYVE SUYU DETOKSUYLA YENİLENİYOR

Stresli olduğu dönemlerde yemek yemeye yöneldiğini anlatan Hayek, zaman zaman meyve suyu detoksu yaptığını söyledi. Ünlü oyuncu için bu süreç yalnızca fiziksel bir yenilenme değil, aynı zamanda zihinsel olarak rahatlama yöntemi.

Salma Hayek in genç kalma sırları ortaya çıktı! Sirkeyi bakın nasıl tüketiyor 2

Diyet yapmayı sevmediğini ve bu konuda zorlandığını belirten Hayek, kısa süreli detokslarla kendini daha iyi hissettiğini ifade ediyor.

SİRKEYİ KEMİK SUYUNA EKLİYOR

Salma Hayek'in dikkat çeken alışkanlıklarından biri de kemik suyu tüketimi. Ünlü oyuncu, düzenli olarak bir kaşık sirke eklediği kemik suyunu içtiğini söylüyor.
Salma Hayek in genç kalma sırları ortaya çıktı! Sirkeyi bakın nasıl tüketiyor 3

Hayek, cildini sıkılaştırmak amacıyla radyofrekans ve mikro frekans cihazlarından da yararlanıyor. Bu uygulamaları meditasyon alışkanlığıyla birleştirdiğini ve kendisine iyi geldiğini belirtiyor.

FORMUNU YÜZEREK KORUYOR

Ünlü oyuncunun fit görünümünün arkasında egzersiz de önemli bir yer tutuyor. Eski kişisel antrenörü Sara Shears, Hayek'in kardiyo, yüksek yoğunluklu interval antrenmanları ve kuvvet egzersizleri yaptığını açıklamıştı.
Salma Hayek in genç kalma sırları ortaya çıktı! Sirkeyi bakın nasıl tüketiyor 4

Hayek'in en sevdiği sporların başında ise yüzme geliyor. Ünlü oyuncu, yüzerek hem keyifli vakit geçiriyor hem de aktif kalıyor.

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Salma Hayek
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